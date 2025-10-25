Spis treści: Czarny ekran i brak sygnału. To nie musi być awaria telewizora Harmonogram wyłączeń telewizji naziemnej na 28-31 października

Czarny ekran i brak sygnału. To nie musi być awaria telewizora

Zazwyczaj, gdy widzimy czarny ekran i informację o braku sygnału na ekranie telewizora, doszukujemy się przyczyny w awarii sprzętu bądź nieprawidłowym ustawieniu anteny. Okazuje się jednak, że przerwa w nadawaniu nie jest spowodowana usterką, a serwisem nadajników telewizji naziemnej. Bardzo często konserwacja rzeczonych urządzeń jest niezbędna w celu zapewnienia stabilnego odbioru sygnału.

Wykaz prac konserwacyjnych jest stale aktualizowany przez firmę Emitel - największego operatora i dostawcę usług związanych z transmisją sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej oraz radiofonii analogowej i cyfrowej. Terminarz poszczególnych wyłączeń można sprawdzić na ich stronie internetowej.

Harmonogram wyłączeń telewizji naziemnej na 28-31 października

Wkrótce mieszkańcy niektórych regionów mogą spodziewać się przerwy technicznej spowodowanej konserwacją nadajników. Harmonogram wyłączeń telewizji naziemnej na 28-31 października przedstawia się następująco:

Wtorek 28 października - serwis obejmie nadajniki: TON Świerczów, TON Strzeżów/Miechów, RTCN Lublin/Piaski, RTCN Warszawa / PKiN, RON Kraków/ul. Malczewskiego, RTCN Koszalin/Gołogóra, TSR Kraśnik/ul. Lubelska;

Środa 29 października - serwis obejmie nadajniki: RON Kraków/ul. Malczewskiego, RTON Rzeszów/Baranówka, SLR Wysoka Wieś/Dylewska Góra, SLR Brzeg/Ogródki działkowe, RTON Wrocław/Żórawina, RTON Ciechanów/ul. Monte Cassino;

Czwartek 30 października - serwis obejmie nadajniki: TON Zabrze, TSR Nowy Sącz/Chruślice, RTON Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, TON Zduny;

Piątek 31 października - serwis obejmie nadajniki: TSR Szczawnica/g. Jarmuta, TSR Kamieńsk/Zwałowisko, TSR Tylmanowa/g. Matuszek, TSR Krościenko/g. Stajkowa, TSR Racibórz/ul. Cmentarna, TSR Przedbórz, TON Czeremcha-Wieś.

Czas powyższych przerw zwykle nie powinien przekroczyć 6 godzin. W większości przypadków serwis zostanie przeprowadzony w godzinach nocnych i wczesnoporannych (do godziny 6:00). Co ważne - wyłączenie może objąć jeden, dwa, lub więcej multipleksów. Wobec tego, jeśli zauważymy informację o braku sygnału, warto sprawdzić, czy sygnał jest na innych kanałach.

Oczywiście może się zdarzyć, że brak sygnału i czarny ekran to faktycznie awaria sprzętu. Wówczas dobrze jest ponownie wyszukać kanały w ustawieniach oraz sprawdzić poprawność połączeń przewodów do poszczególnych sprzętów. Pomocne może okazać się także zweryfikowanie ustawienia anteny oraz siły sygnału. Jeśli jednak owe metody zawiodą, to wtedy najlepiej wezwać profesjonalistę, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

