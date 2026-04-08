Telewizja naziemna przestanie działać. Kilka godzin bez programów

Spis treści: Jakie programy są w telewizji naziemnej? Jak odbierać telewizję naziemną? Telewizja naziemna nie działa? Spokojnie, to serwis nadajników

Jakie programy są w telewizji naziemnej?

Od 2022 roku cyfrowa telewizja naziemna w większości działa w systemie DVB-T2/HEVC. Kanały nadawane są w kilku multipleksach, czyli paczkach kanałów nadawanych na tych samych częstotliwościach. Obecnie funkcjonuje 5 multipleksów: MUX-1, MUX-2 - zarezerwowane dla prywatnych nadawców, MUX-3 i MUX-6, w których nadawane są kanały Telewizji Polskiej. Wszystkie te multipleksy działają w systemie DVB-T2/HEVC. Obecny jest również MUX-8 nadawany w starszym systemie DVB-T.

Oprócz tego użytkownicy mogą odbierać programy z płatnego multipleksu MUX-4 zawierającego kanały kodowane. Znajdują się tam między innymi kanały z oferty PolsatBOX. Ponadto w niektórych regionach można odbierać muliplexy lokalne.

Za pomocą cyfrowej telewizji naziemnej użytkownicy mogą odbierać około 35-40 kanałów dostępnych bez opłat i kodowania. Ponadto odbierają kilkanaście stacji radiowych i serwisy hybrydowe HbbTV.

Oto lista kanałów z podziałem na multipleksy:

MUX-1 : TTV, Polo TV, Eska TV, Stopklatka, Trwam, Fokus TV, Antena HD;

MUX-2 : Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TVN, TVN7, Puls, Puls2;

MUX-3 : TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP Sport, TVP3, TVP Historia, TVP Kultura i TVP ABC;

MUX-6 : TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2, TVP World, TVP Rozrywka, TVP Polonia, Belsat,

MUX-8: TVP Polonia, TVP Kobieta, TVP Dokument, TVP Rozrywka, TVP Nauka, Belsat TV, Alfa TVP oraz TVP World.

W płatnym multipleksie MUX-4 znajdują się takie kanały jak: Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, TVN Style, TVN Turbo.

Jak odbierać telewizję naziemną?

Do odbierania kanałów cyfrowej telewizji naziemnej wymagany jest telewizor z dekoderem. Nowe modele mają już wbudowany dekoder DVB-T2/HEVC. Starsze telewizory wymagają podłączenia zewnętrznego dekodera obsługującego nowy system.

Oprócz telewizora z dekoderem niezbędna jest antena wewnętrzna lub zewnętrzna, którą montuje się na dachu budynku bądź na balkonie. Jeśli nadajnik znajduje się niedaleko twojego miejsca zamieszkania, wystarczy standardowa antena kierunkowa na pasmo UHF. W przypadku większej odległości od nadajnika możliwe, że będzie wymagana mocniejsza antena z dodatkowymi wzmacniaczami sygnału.

Po zainstalowaniu niezbędnego sprzętu wystarczy wyszukać kanały. Na telewizorze należy wybrać źródło sygnału DVB-T/DVB-T2 i wybrać opcję automatycznego wyszukiwania.

Telewizja naziemna nie działa? Spokojnie, to serwis nadajników

Jeśli twoja telewizja naziemna do tej pory działa bez zarzutu, a nagle zamiast ulubionego programu widzisz czarny ekran, nie ma co panikować. Przerwy w przesyłaniu sygnału prawdopodobnie spowodowane są zaplanowanymi pracami serwisowymi nadajników prowadzonymi przez firmę Emitel - największego operatora radiowo-telewizyjnego w Polsce. Wszystkie planowane prace serwisowe publikuje z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej. W dniach 7-21 kwietnia prace serwisowe będą prowadzone przy następujących nadajnikach:

7 kwietnia : TON Sandomierz / ul. Mokoszyńska, RTCN Piła / Rusinowo, RTCN Szczecin / Kołowo, SLR Bydgoszcz, RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec, TON Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30, RON Trzebnica / g. Farna, RON Kołobrzeg / Stramnica, TON Dubica Dolna, SLR Głobikowa, TON Głogów / Jakubów, RON Kołobrzeg / Stramnica, TON Włocławek Zazamcze / ul. Szpitalna 30, RON Oświęcim / ul. Chemików 1, TON Głogów / Jakubów, RON Gdańsk / ul. Wiślna 6, RON Kołobrzeg / Stramnica, RTON Gdańsk / Wiślna;

9 kwietnia : RTCN Warszawa / PKiN, SLR Poznań / Piątkowo, RTCN Warszawa / PKiN, TON Lipsko / ul. Spacerowa, TON Człuchów / ul. Szkolna, TON Człuchów / ul. Szkolna, RTCN Suwałki / Krzemianucha, SLR Busko Zdrój, SLR Poznań / Piątkowo, RTCN Suwałki / Krzemianucha, RTCN Warszawa / PKiN, RON Przasnysz, RTCN Suwałki / Krzemianucha;

10 kwietnia : RTCN Koszalin / Gołogóra, RTCN Zielona Góra / Jemiołów, RTON Wrocław / Żórawina, RTCN Żagań / Wichów, TSR Ścięgny / g. Pohulanka, RTCN Żagań / Wichów, RTCN Żagań / Wichów, TSR Racibórz / ul. Cmentarna;

14 kwietnia : RTCN Białogard / Sławoborze, TON Dobiegniew, TON Jastrzębiec, RTON Toruń / Grębocin Cergia, RTON Kudowa / Góra Parkowa, RTON Kudowa / Góra Parkowa, TON Plechów, SLR Kazimierz Dolny / Góry I, SLR Kielce / ul. Targowa, TON Tyble, SLR Kazimierz Dolny / Góry I, RTON Rzeszów / Baranówka, TSR Żywiec / g. Grojec, RTON Kudowa / Góra Parkowa, RTON Rzeszów / Baranówka, RON Toruń / ul. Ceramiczna 6, SLR Kielce / ul. Targowa, RTON Rzeszów / Baranówka, RTON Rzeszów / Baranówka, RON Górzno Kolonia;

15 kwietnia : SLR Szymbark, SLR Wysoka / g. Św. Anny, TON Sieciechów, TON Gubin, TON Sieciechów, SLR Olesno / ul. Leśna, SLR Wysoka / g. Św. Anny, SLR Szymbark, RON Kołobrzeg, SLR Olesno / ul. Leśna;

16 kwietnia : RTCN Wrocław / Ślęża, TSR Bogatynia / g. Wysoka, RTCN Kalisz / Mikstat, SLR Brzeg / Ogródki działkowe, RON Kraków / ul. Malczewskiego, RCN Warszawa / Raszyn, RTON Kielce / EC, RTCN Kalisz / Mikstat, RON Mrągowo / ul. Spacerowa, RCN Warszawa / Raszyn, SLR Wojsk / Borsk, RTON Lublin / ul. Raabego, RTON Kielce / EC, RTCN Białystok / Krynice, RTON Lublin / ul. Raabego, RON Bielsko-Biała / ul. AK 220, RTCN Kalisz / Mikstat, SLR Brzeg / Ogródki działkowe, SLR Wojsk / Borsk, RCN Warszawa / Raszyn, RON Jarosław / ul. Przemysłowa, RTCN Białystok / Krynice, RTCN Białystok / Krynice, RON Kraków / ul. Malczewskiego;

21 kwietnia: SLR Legnica / ul. Piastowska, RTCN Dęblin / Ryki, TSR Kętrzyn / ul. Łokietka, RON Mrągowo / ul. Spacerowa, RTCN Olsztyn / Pieczewo, TON Zaskrodzie, TON Poznań / AE, RON Siedlce / ul. Błonie, RTCN Dęblin / Ryki, RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa, SLR Legnica / ul. Piastowska, TON Poznań / AE, RON Gorlice / ul. Chopina 33, TON Zaskrodzie, RTCN Olsztyn / Pieczewo, RON Piła / ul. Masztowa, RTCN Dęblin / Ryki, RON Gorlice / EC, RON Gorlice / ul. Chopina 33, RTCN Olsztyn / Pieczewo, TON Cieszanów, SLR Miastko.

Prace serwisowe trwają zazwyczaj w godzinach porannych, choć mogą przeciągnąć się także na godziny popołudniowe. W czasie ich trwania niektóre programy zostają wyłączone. Często dotyczy to programów z wybranych multipleksów lub sygnałów radiowych.

Źródło: emi.emitel.pl

