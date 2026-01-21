Spis treści: Zapomnij o kablach i antenie Gdzie oglądać TVP, Polsat i TVN? Najlepsze aplikacje z darmową telewizją Telewizja naziemna czy telewizja przez internet?

Zapomnij o kablach i antenie

Dziś nie potrzebujemy już licznych kabli, dekodera czy anteny, by móc odbierać kanały telewizji naziemnej. Okazuje się, że popularne programy obejrzymy przez internet. Oczywiście, by móc skorzystać z telewizji internetowej niezbędne okazuje się stabilne połączenie Wi-Fi. Możemy skorzystać ze Smart TV i aplikacji umożliwiających odbiór niektórych kanałów.

Warto pamiętać, że jeśli nasz telewizor nie jest smart, to wtedy możemy kupić specjalną, przystawkę podłączaną do portu HDMI. Takie urządzenie, w zależności od modelu i producenta, możemy kupić za około 150-300 zł.

Gdzie oglądać TVP, Polsat i TVN? Najlepsze aplikacje z darmową telewizją

Chcąc skorzystać z dobrodziejstw telewizji internetowej, możemy do tego celu użyć jednej z dostępnych aplikacji.

Na uwagę zasługuje między innymi Polsat Box Go. Platforma, oprócz dostępu do popularnych kanałów Polsatu (między innymi Polsat, Polsat 2, Polsat News czy Polsat Sport), umożliwia korzystanie z bogatej biblioteki programów, seriali i filmów. Liczba dostępnych kanałów jest uzależniona od wykupionego pakietu.

Podobne funkcje oferuje telewizja internetowa Canal+ Online. Tam również, liczba dostępnych kanałów różni się w zależności od pakietu. W najtańszej wersji możemy liczyć między innymi na dostęp do programów takich TVP 1, Polsat czy TVN. Część programów (m.in. Polsat) można odbierać za darmo, po rejestracji.

Pakiet z kanałami na żywo jest również dostępny w Playerze. Takie rozwiązanie pozwoli na odbiór między innymi TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsatu czy TVN-u. W tym przypadku także możemy dobrać poszczególne oferty, które umożliwią odbiór między innymi dodatkowych programów sportowych.

Darmową telewizję internetową oferuje również aplikacja TVP VOD. Tego typu rozwiązanie umożliwia oglądanie kanałów Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP 2, TVP Info), w tym kanałów tematycznych (TVP Sport, TVP Kobieta czy TVP Kultura). Chcąc korzystać z TVP VOD za darmo musimy się jednak liczyć z reklamami.

Telewizję za darmo można oglądać także korzystając z oferty Pilot WP. Bezpłatny wariant umożliwia dostęp do kilkudziesięciu kanałów, w tym popularnych, ogólnodostępnych stacji. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku TVP VOD, by korzystać z Pilota WP za darmo trzeba mieć na uwadze reklamy. Skorzystanie z płatnej wersji umożliwia odbiór bez reklam i dostęp do większej liczby kanałów.

Telewizja naziemna czy telewizja przez internet?

Klasyczna telewizja naziemna wymaga do działania anteny oraz dekodera. Co więcej, odbiór podstawowych programów (między innymi telewizji publicznej i kilku komercyjnych, takich jak Polsat czy TVN) jest darmowy. Jej minusem są zakłócenia, które mogą wystąpić wskutek niesprzyjających warunków pogodowych.

Jeśli zaś chodzi o telewizję internetową, to w tym przypadku potrzebny jest jedynie dostęp do sieci oraz smart TV w telewizorze. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w taką funkcję, to wtedy przyda się wcześniej wspomniana przystawka lub zwykły kabel HDMI, którym podłączymy do telewizora komputer. W niektórych przypadkach dodatkową korzyścią telewizji internetowej jest możliwość nagrywania ulubionych programów.

Minusem, jeśli chodzi o telewizję internetową, jest konieczność uiszczania opłat abonamentowych (poza, na przykład, TVP VOD czy Pilot WP, które mają reklamy) - w zamian jednak, możemy otrzymać dostęp nie tylko do wielu programów telewizyjnych, ale również seriali czy filmów w opcji VOD. Co istotne - nie bez znaczenia okazuje się szybkość i stabilność połączenia internetowego. Jeśli te parametry są słabe, to wówczas odbiór może być zakłócony.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press