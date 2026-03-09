Telewizja z blisko 200 kanałami bez dekodera. Nowa oferta Polsatu
Polsat Box Go wita we własnej ofercie kanały TVN Warner Bros. Discovery i TVP. W ten sposób użytkownicy serwisu mogą liczyć nawet na blisko 200 kanałów bez dekodera. Telewizja internetowa dostępna w Polsat Box Go to nie wszystko, bo klienci uzyskują dostęp także do innych benefitów.
Polsat Box Go to telewizja bez dekodera i oferta serwisu właśnie znacząco się rozrasta. Do bardzo bogatej zawartości usługi dołącza ponad 20 nowych kanałów należących do TVN Warner Bros. Discovery oraz TVP.
Polsat Box Go z kanałami TVN Warner Bros. Discovery i TVP
Do serwisu Polsat Box Go dołączają 23 nowe stacje telewizyjne należące do TVN Warner Bros. Discovery i TVP. W ten sposób oferta dostępna poprzez telewizję bez dekodera urosła do nawet blisko 200 kanałów! Wykaz wszystkich nowości widoczny jest niżej.
- 9 kanałów TVN od TVN Warner Bros. Discovery: TVN24, TVN24 BiS, TVN 7, TVN Turbo, TVN Style, TVN Fabuła, Metro, TTV, HGTV
- 14 kanałów Telewizji Polskiej: TVP Sport, TVP Info, TVP Seriale, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP ABC, TVP Dokument, TVP HD, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP World, TVP Polonia i Belsat
Jesteśmy jedynym tak kompletnym serwisem telewizyjno-streamingowym. Widzowie szukają w internecie już nie tylko filmów czy seriali – chcą oglądać wszystko, w tym kanały telewizyjne, sport i newsy
"Polsat Box Go to nowoczesny serwis streamingowy, który łączy telewizję bez dekodera z wolnością oglądania tysięcy godzin VOD, bez długich zobowiązań. Jesteś online i po prostu oglądasz, co chcesz. To proste i wygodne" - dodaje Maciej Stec.
Prawie 200 kanałów telewizyjnych dostępnych poprzez internet to nie wszystko, na co mogą liczyć użytkownicy Polsat Box Go. Ponadto serwis daje dostęp do platformy VoD, a więc seriali na żądanie, a w pakietach Premium wybrane treści są udostępniane wcześniej niż w telewizji.
Ile kosztuje telewizja bez dekodera Polsat Box Go?
Polsat Box Go to serwis skrojony pod różne potrzeby z atrakcyjnymi cenami. W zależności od pakietu kwoty abonamentu prezentują się następująco.
- Polsat Lovers - 20 zł/30 dni
- Premium - 35 zł/30 dni
- Premium Sport - 55 zł/30 dni
Oferta w postaci kanałów TVN Warner Bros. Discovery i TVP wzmacnia dwa ostatnie pakiety Premium.