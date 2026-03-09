Polsat Box Go to telewizja bez dekodera i oferta serwisu właśnie znacząco się rozrasta. Do bardzo bogatej zawartości usługi dołącza ponad 20 nowych kanałów należących do TVN Warner Bros. Discovery oraz TVP.

Polsat Box Go z kanałami TVN Warner Bros. Discovery i TVP

Do serwisu Polsat Box Go dołączają 23 nowe stacje telewizyjne należące do TVN Warner Bros. Discovery i TVP. W ten sposób oferta dostępna poprzez telewizję bez dekodera urosła do nawet blisko 200 kanałów! Wykaz wszystkich nowości widoczny jest niżej.

9 kanałów TVN od TVN Warner Bros. Discovery : TVN24, TVN24 BiS, TVN 7, TVN Turbo, TVN Style, TVN Fabuła, Metro, TTV, HGTV

14 kanałów Telewizji Polskiej: TVP Sport, TVP Info, TVP Seriale, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP ABC, TVP Dokument, TVP HD, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP World, TVP Polonia i Belsat

Jesteśmy jedynym tak kompletnym serwisem telewizyjno-streamingowym. Widzowie szukają w internecie już nie tylko filmów czy seriali – chcą oglądać wszystko, w tym kanały telewizyjne, sport i newsy

"Polsat Box Go to nowoczesny serwis streamingowy, który łączy telewizję bez dekodera z wolnością oglądania tysięcy godzin VOD, bez długich zobowiązań. Jesteś online i po prostu oglądasz, co chcesz. To proste i wygodne" - dodaje Maciej Stec.

Prawie 200 kanałów telewizyjnych dostępnych poprzez internet to nie wszystko, na co mogą liczyć użytkownicy Polsat Box Go. Ponadto serwis daje dostęp do platformy VoD, a więc seriali na żądanie, a w pakietach Premium wybrane treści są udostępniane wcześniej niż w telewizji.

Ile kosztuje telewizja bez dekodera Polsat Box Go?

Polsat Box Go to serwis skrojony pod różne potrzeby z atrakcyjnymi cenami. W zależności od pakietu kwoty abonamentu prezentują się następująco.

Polsat Lovers - 20 zł/30 dni

Premium - 35 zł/30 dni

Premium Sport - 55 zł/30 dni

Oferta w postaci kanałów TVN Warner Bros. Discovery i TVP wzmacnia dwa ostatnie pakiety Premium.

