Samsung wprowadził na rynek pierwsze telewizory lifestylowe z serii The Frame kilka lat temu. Podczas targów CES 2026, które odbędą się na początku stycznia w Las Vegas, zobaczymy podobne urządzenie konkurencji. Jest nim LG Gallery TV.

Telewizor LG Gallery TV alternatywą dla Samsung The Frame

LG Gallery TV to telewizor lifestylowy, który oferuje wsparcie dla wymiennych ramek magnetycznych. W ten sposób będzie go można dostosować pod kątem różnych wnętrz. Podobnie jest w przypadku Samsung The Frame. Urządzenie ma ekran wykonany w technologii Mini LED. Do wyboru będą dwie przekątne - 55 i 65 cali.

Nowy telewizor LG ma wyświetlacz umożliwiający prezentowanie obrazu w jakości 4K. Za obliczenia odpowiada tu autorski czip Alpha 7 AI. Użytkownicy w ramach płatnej subskrypcji LG Gallery+ uzyskają dostęp do ponad 4,5 tys. obrazów, które będą mogły być wyświetlane na ekranie. Ponadto będzie można tworzyć własne obrazy z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji lub wybrać zdjęcie z galerii.

LG Gallery TV to telewizor, który został przygotowany we współpracy z kustoszami muzealnymi. Firma opracowała specjalny tryb wyświetlania, który odpowiada za optymalizacje jasności i kolorów wyświetlanych na ekranie obrazów.

LG Gallery TV z premierą podczas targów CES 2026

Nowy telewizor będzie prezentowany na stoisku firmy podczas targów elektroniki CES 2026 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 6-9 stycznia. Ceny nie są na razie znane. Pewnie będą jednak zbliżone do Samsung The Frame. W tym drugim przypadku za model z 55-calowym ekranem trzeba zapłacić 3999 złotych. 65-calowy wariant kosztuje tysiąc złotych więcej.

Warto dodać, że LG Gallery TV to nie pierwszy lifestylowy telewizor koreańskiej marki. W 2020 r. firma zaprezentowała cienki model OLED-owy GX Gallery TV. Podobne urządzenia ma w ofercie także firma TCL. Mowa o serii NXTFRAME, która również oferuje tryb sztuki. Na podobne telewizory zdecydowała się też marka HiSense.

W ramach ciekawostki warto dodać, że LG podczas targów CES 2026 zaprezentuje własnego robota humanoidalnego CLOiD. Maszynę stworzono z myślą o pracach domowych.

