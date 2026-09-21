Ten prom przez lata woził turystów. Teraz Świnoujście chce go sprzedać

W skrócie Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom Bielik III, który stał się zbędny po otwarciu tunelu pod Świną w 2023 roku.

Cena wywoławcza za jednostkę o długości blisko 50 metrów wynosi 5,04 mln zł netto, a prom nie posiada obecnie głównego napędu.

Miasto zdecydowało się na sprzedaż, aby ograniczyć koszty utrzymania niepotrzebnej części floty, choć inne promy pozostają w służbie.

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Przez lata jadąc samochodem do Świnoujścia nie mieliśmy wyboru, dojeżdżając do Świny trafialiśmy na prom. Przeprawy między wyspami Uznam i Wolin były podstawą komunikacji, ale oznaczały też kolejki i nawet kilkugodzinne oczekiwanie. Sytuacja zmieniła się 30 czerwca 2023 roku, kiedy otwarto tunel pod rzeką.

To właśnie ta podziemna trasa przejęła główną część ruchu samochodowego. Miasto nie potrzebuje więc tak dużej floty jak wcześniej. Jak wyjaśnił Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta, utrzymywanie niepotrzebnej części floty generuje koszty.

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Bielik III znika ze Świnoujścia

To nie oznacza, że promy znikną ze Świnoujścia. Przeprawę Warszów (miejską) mają obsługiwać dwa zmodernizowane Bieliki, natomiast na Karsiborze pozostaną dwa zmodernizowane Karsibory. Te większe jednostki są potrzebne między innymi do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz pojazdów i transportu, których nie można skierować do tunelu. Bieliki mają z kolei obsługiwać przede wszystkim pieszych i rowerzystów, bo dla nich tunel nie jest alternatywą.

Bielik III ma już 28 lat. Stalowy prom powstał w 1998 roku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" i przez lata był jednym z symboli Świnoujścia. Teraz miasto postanowiło się go pozbyć. Jednostka została wystawiona na sprzedaż, a jej cena wywoławcza wynosi 5,04 mln zł netto.

Prom ma prawie 50 metrów długości

Bielik III jest całkiem sporą jednostką. Ma 49,90 m długości i 15,59 m szerokości. Jego wysokość boczna wynosi 4,60 m, a pojemność brutto to 773 GT. Obecnie prom nie ma jednak głównego napędu. To oznacza, że nowy właściciel nie otrzyma gotowej do pracy jednostki, którą można po prostu skierować na regularną trasę.

Prom stoi obecnie przy nabrzeżu przeprawy Centrum, po stronie wyspy Wolin. Miasto umożliwia zainteresowanym wcześniejsze obejrzenie jednostki. W dokumentacji zaznaczono również, że świadectwo klasy PRS i karta bezpieczeństwa straciły ważność z powodu braku wymaganych przeglądów.



