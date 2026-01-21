Pociągi w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem i potwierdzają to nie tylko rekordowe wyniki PKP Intercity. Polregio również ma powody do zadowolenia i w 2025 r. spółka ustanowiła nowy rekord. To już drugi raz z rzędu, gdy w podróż składami przewoźnika zdecydowało się w skali 12 miesięcy pojechać ponad 100 mln osób.

Polregio w 2025 roku ustanowiło nowy rekord pasażerów

Polregio zamknęło 2025 r. z wynikiem aż 102 mln 638 tys. pasażerów. W porównaniu do 2024 r. wynik jest lepszy o ponad 1,7 mln. Każdego dnia pociągami spółki podróżowało średnio ponad 281 tys. osób.

W całym 2025 r. pociągi Polregio przejechały łącznie prawie 62,5 mln kilometrów. To wzrost o 5,5 mln. Natomiast najlepszym miesiącem dla przewoźnika był październik, kiedy to udało się przekroczyć barierę 9 mln pasażerów. Niewiele gorsze wyniki spółka odnotowała w maju, sierpniu oraz listopadzie.

Pociągami Polregio najwięcej osób jeździ w województwach pomorskim, małopolskim i wielkopolskim. Ponadto na Pomorzu odnotowano największy wzrost pasażerów, bo aż o 15,6 proc. więcej w zestawieniu z 2024 r. Przy okazji przewoźnik notuje coraz większą sprzedaż biletów przez internet. Na taką formę zdecydowało się 43 proc. podróżnych.

Polregio to największy przewoźnik pasażerski w Polsce

Świetny rok 2025 tylko podkreśla wysoką pozycję Polregio na rodzimym rynku. Spółka pozostaje największym przewoźnikiem pasażerskim w polskim kolejnictwie. Jest to możliwe m.in. za sprawą obsługi gęstej siatki połączeń. Pociągi spółki zatrzymują się na ponad 2 tys. stacjach w kraju i są to także mniejsze miejscowości, co skutecznie oddziałuje na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu.

2025 rok zamykamy naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Po raz kolejny liczba pasażerów korzystających z usług Polregio przekroczyła 100 milionów. To efekt wspólnego wysiłku wszystkich pracowników naszej spółki

W 2024 r. Polregio odpowiadało za blisko 25 proc. całego transportu pasażerskiego w Polsce. Drugie miejsce przypadło PKP Intercity, które wtedy miało ponad 19 proc. udział. Na trzeciej pozycji uplasowały się Koleje Mazowieckie z niespełna 16 proc. wynikiem.

