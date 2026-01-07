Roboty humanoidalne zyskują na popularności i rok 2026 może należeć do nich. Boston Dynamics ogłosiło, że po latach prac buduje już ostateczną wersję maszyny Atlas, której możliwości mogliśmy oglądać na różnych filmach. Robot został sfinalizowany i wkrótce rozpocznie się jego masowa produkcja.

Gotowy robot Atlas ogłoszony przez Boston Dynamics na CES 2026

Boston Dynamics ogłosiło informację w trakcie targów elektroniki CES 2026, które w tym tygodniu odbywają się w Las Vegas. Roboty humanoidalne odgrywają dużą rolę w prezentacjach różnych firm i zostały tam przywiezione przez różne marki. Przykładem może być model do domu o nazwie CLOiD opracowany przez LG.

Podczas targów CES 2026 Boston Dynamics pochwaliło się przedprodukcyjną wersją robota Atlas. Obecnie budowana jest ostateczna edycja maszyny i wkrótce rozpocznie się jej produkcja. Kto znalazł się w gronie pierwszych klientów?

To najlepszy robot, jakiego kiedykolwiek zbudowaliśmy. Atlas zrewolucjonizuje sposób funkcjonowania przemysłu i stanowi pierwszy krok w kierunku długoterminowego celu, o którym marzyliśmy od dzieciństwa

W pierwszej kolejności Atlas zostanie wdrożony przez firmę Hyundai, która jest większościowym udziałowcem Boston Dynamics. Następnie mamy Google DeepMind, które zostało pozyskane w ramach partnerstwa z zakresu AI.

Robot humanoidalny Atlas powstawał przez kilkanaście lat

Atlas to projekt robota, którego historia sięga 2011 r. Wtedy został on po raz pierwszy zaprezentowany w ramach DARPA. Od tego czasu Boston Dynamics wprowadziło mnóstwo zmian oraz ulepszeń, które zaowocowały produkcyjną wersją maszyny.

Atlas to robot humanoidalny, który z wyglądu przypomina człowieka. Maszyna ma mechaniczne ręce, które pozwalają jej sięgać na wysokość do 2,3 metra oraz unieść ładunek ważący do 50 kilogramów. Ponadto jest w stanie pracować w warunkach z temperaturą od -4 do +40 stopni Celsjusza.

Hyundai planuje wprowadzić roboty Atlas do własnych fabryk w 2028 r. Najpierw w roli maszyny sortującej części samochodowe. Dwa lata później roboty będą wdrażane na liniach produkcyjnych w ramach montażu komponentów.

