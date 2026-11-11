Ten sprzęt w kuchni pożera najwięcej prądu. Wcale nie chodzi o lodówkę

Spis treści: Płyta indukcyjna wysysa prąd najszybciej. Zobacz, ile płacisz za gotowanie Piekarnik elektryczny. Jak piec taniej i nie przepłacać za prąd? Czajnik elektryczny używany w ten sposób to pożeracz energii

Analiza zużycia energii przez domowe sprzęty kuchenne pozwala spojrzeć inaczej na codzienne nawyki. Choć AGD bywa postrzegane jako "pożeracz prądu", to świadome użytkowanie pozwala znacząco obniżyć rachunki. Które ze sprzętów pobierają najwięcej energii?

Płyta indukcyjna wysysa prąd najszybciej. Zobacz, ile płacisz za gotowanie

Płyta indukcyjna ma bardzo dużą moc przyłączeniową często od 3,7 kW do nawet 7,5 kW, jeśli uruchomimy wszystkie pola na maksimum, przez co potrafi w ułamku sekundy pobrać ogromną ilość prądu. Mimo to jest najbardziej wydajną technologią grzewczą w kuchni - energia trafia bezpośrednio w dno naczynia dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej, minimalizując straty ciepła do otoczenia.

Moc palników w zależności od wielkości najczęściej waha się od 1400 W do 2200 W. Tak więc możemy przyjąć, że standardowo średnie pole grzewcze zużywa ok. 1,8 kWh. Przyjmując cenę prądu na poziomie 1 zł (licząc już z opłatami za dystrybucję), godzina pracy płyty kosztuje ok. 1,80 zł.

Mniejsze pole o mocy ok. 1400 W, wykorzystane do szybkiego ugotowania jajka czy podgrzania obiadu (ok. 5 minut) to koszt rzędu 7-10 groszy. Z kolei, gdy gotujesz obiad na czterech palnikach jednocześnie, w ciągu 30 minut zużyjesz ok. 3,75 kWh, czyli ok. 3,75 zł.

Jak gotować taniej na indukcji? Zawsze używaj pokrywek, ponieważ gotowanie bez pokrywki znacząco wydłuża proces, zwiększając zużycie prądu. Ponadto dobieraj naczynia do wielkości pola. Zbyt mały garnek na dużym palniku powoduje straty energii, a zbyt duży nagrzewa się nierównomiernie.

Dodatkowo wykorzystuj ciepło resztkowe, czyli wyłączaj pole kilka minut przed końcem gotowania. Płyta i garnek utrzymują wysoką temperaturę jeszcze przez długi czas.

Piekarnik elektryczny. Jak piec taniej i nie przepłacać za prąd?

Piekarnik to urządzenie o dużej mocy grzałek zazwyczaj od 2000 W do 3000 W. Wbrew pozorom nie pobiera on pełnej mocy bez przerwy przez cały czas pieczenia. Termostat dba o to, by grzałki włączały się cyklicznie (w cyklu mieszanym grzałki pracują średnio przez 30-50 proc. czasu pracy urządzenia).

Standardowy cykl pieczenia trwający godzinę zużywa średnio od 0,7 kWh do 1,5 kWh (koszt 0,70 zł - 1,50 zł). Tryb tradycyjny (góra-dół) zużywa zazwyczaj nieco więcej prądu niż tryb z termoobiegiem, ponieważ termoobieg rozprowadza ciepło równomiernie, pozwalając obniżyć temperaturę pieczenia o ok. 20 st. C.

Chcąc oszczędzić, przede wszystkim rezygnuj z długiego wstępnego nagrzewania. Wiele potraw, szczególnie mięsnych, a nawet niektóre ciasta nie wymagają czekania, aż piekarnik elektryczny osiągnie docelową temperaturę. Włączaj go tuż przed włożeniem dania.

Ponadto nie otwieraj drzwiczek bez potrzeby. To powoduje spadek temperatury zazwyczaj o kilkanaście stopni, zmuszając piekarnik do intensywnego ponownego grzania. Tak jak w przypadku płyty indukcyjnej wykorzystuj ciepło resztkowe.

Czajnik elektryczny używany w ten sposób to pożeracz energii

Czajnik elektryczny ma zazwyczaj bardzo wysoką moc, standardowo od 1800 W do 2200 W, ale pracuje krótko (ok. 2-3 minuty na zagotowanie wody), więc jednorazowy koszt wydaje się znikomy (ok. 6-10 groszy). Niemniej jednak czajnik jest określany jako "pożeracza energii" przez konkretny, powszechny nawyk, a jest nim gotowanie pełnego czajnika wody na jedną filiżankę herbaty.

Zagotowanie pełnego czajnika elektrycznego (zazwyczaj 1,7 litra) zamiast jednej szklanki (ok. 250 ml) oznacza, że marnujesz prąd na podgrzanie blisko 1,5 litra wody, która za chwilę zacznie stygnąć i trzeba będzie ją znowu podgrzewać. Dlatego też zawsze gotuj tyle, ile potrzebujesz. Jeśli pijesz jedną herbatę, wlej do czajnika tylko jedną szklankę wody.

Istotne jest także usuwanie kamienia osadzającego się na grzałce, który działa jak izolator. Przez to prąd zużywany jest na rozgrzewanie osadu, a woda gotuje się zauważalnie dłużej.



