Spis treści: Jak skonfigurować stary router, by wzmocnić sygnał Wi-Fi? Czym różni się tryb punktu dostępowego (Access Point) od wzmacniacza sygnału? Czy stary router oznacza wolniejszy internet?

Jak skonfigurować stary router, by wzmocnić sygnał Wi-Fi?

Zamiast wyrzucać stary router do kosza, możesz w prosty sposób wykorzystać go do rozszerzenia zasięgu domowej sieci, co pozwoli wyeliminować tak zwane martwe strefy w garażu, ogrodzie czy na piętrze. Warto pamiętać, że cały proces przebiega łatwiej, gdy sparujesz ze sobą urządzenia tego samego producenta. W zależności od tego, czy masz możliwość poprowadzenia przewodu, czy wolisz połączenie bezprzewodowe, cała konfiguracja sprowadza się do kilku prostych kroków.

1. Połączenie przewodowe

Do połączenia obu urządzeń potrzebujesz kabla sieciowego ze złączem RJ45 o odpowiedniej długości, dopasowanej do odległości między routerami. Poprowadź go z portu LAN głównego routera do portu LAN w starym urządzeniu, całkowicie omijając gniazdo WAN. Następnie podłącz komputer do drugiego routera, wpisz jego adres IP w przeglądarce (np. 192.168.1.1) i zaloguj się do panelu administratora.

Jeżeli sprzęt posiada dedykowany tryb punktu dostępowego (Access Point) lub Switcha, po prostu go włącz. Jeśli go nie ma to wykonaj konfigurację ręcznie. Najważniejszym krokiem jest dezaktywacja serwera DHCP w ustawieniach sieci, aby to główny router odpowiadał za przydzielanie adresów IP w całej sieci.

Wyłącz także funkcje routingu (NAT oraz Firewall) i zmień adres IP starego routera na unikalny adres z podsieci głównej. Na koniec przejdź do ustawień Wi-Fi i zadbaj o to, by sieci nie zakłócały się wzajemnie - dobrym pomysłem jest pozostawienie częstotliwości 2.4 GHz na starym routerze (lepiej przenika przez ściany) i wyłączenie jej na nowym, który skupi się na szybszych pasmach 5 GHz lub 6 GHz. Połączenie jest ustawione poprawnie, gdy drugi router jest wpięty jedynie do zasilania oraz do głównego routera.

2. Połączenie bezprzewodowe

Przed przystąpieniem do konfiguracji bezprzewodowej upewnij się, że stary router posiada funkcję przekazywania sygnału dalej, określaną w panelu jako Repeater, Bridge lub WDS Bridging. Rozpocznij od zalogowania się do obu routerów i ustawienia w nich tego samego, najmniej obciążonego kanału Wi-Fi. Następnie w starym routerze włącz funkcję przekazywania sygnału i wprowadź adres MAC głównego urządzenia.

Gdy w panelu pojawią się nowe opcje, wyszukaj swoją główną sieć Wi-Fi, wybierz odpowiedni typ szyfrowania oraz wpisz do niej hasło i zapisz zmiany. Bardzo ważnym etapem jest również dezaktywacja funkcji DHCP, co pozwoli mu działać wyłącznie jako wzmacniacz. Na koniec zapisz wszystkie ustawienia i ponownie uruchom oba urządzenia, by stary router zaczął przechwytywać sygnał drogą radiową i przekazywać go dalej do miejsc, w których dotąd brakowało zasięgu.

Czym różni się tryb punktu dostępowego (Access Point) od wzmacniacza sygnału?

Wybór między punktem dostępowym a wzmacniaczem sygnału sprowadza się przede wszystkim do kompromisu między wygodą montażu a wydajnością sieci. Każde z tych rozwiązań korzysta z zupełnie innej metody komunikacji z głównym routerem, co bezpośrednio wpływa na jakość połączenia.

W trybie punktu dostępowego stary router łączy się z głównym za pomocą kabla Ethernet. Przekłada się to na maksymalną wydajność i brak jakichkolwiek strat prędkości na samej trasie między urządzeniami. Połączenie to cechuje się najwyższą stabilnością, ponieważ jest w pełni odporne na zakłócenia radiowe, ściany czy stropy. Głównym wymaganiem montażowym jest w tym przypadku konieczność fizycznego poprowadzenia przewodu sieciowego między routerami, co czasami jest trudne.

W trybie wzmacniacza stary router odbiera i przekazuje sygnał z głównej sieci całkowicie bezprzewodowo. Jest to rozwiązanie wygodne montażowo - urządzenie wystarczy podłączyć do gniazdka elektrycznego w miejscu, gdzie dociera jeszcze dobry sygnał Wi-Fi. Ceną za brak kabli jest jednak niższa wydajność i prędkość, ponieważ router musi zużyć część swojego pasma radiowego na samą komunikację z głównym urządzeniem. Ponadto stabilność całego połączenia w dużej mierze zależy od jakości i zasięgu sygnału dochodzącego z głównego routera.

Czy stary router oznacza wolniejszy internet?

W większości przypadków stary router wpłynie na obniżenie prędkości, jednak skala spadku zależy od wybranej metody połączenia oraz parametrów technicznych samego sprzętu.

W przypadku połączenia bezprzewodowego stary router musi jednocześnie odbierać sygnał z głównego routera i nadawać go do innych urządzeń np. smartfona lub laptopa. Przez wspomniane zużywanie części pasma radiowego na samą komunikację z siecią nadrzędną, rzeczywista prędkość internetu na urządzeniach podłączonych do drugiego routera ulega odczuwalnemu spadkowi.

Połączenie przewodowe zapewnia brak strat na transmisji. W tym trybie połączenie między routerami odbywa się po kablu, więc nie ma strat sygnału wynikających z transmisji radiowej. Prędkość będzie jednak ograniczona przez fizyczne możliwości starego urządzenia.

Starsze routery często mają porty Ethernet o przepustowości zaledwie 100 Mb/s (Fast Ethernet), podczas gdy nowsze łącza domowe osiągają 300 Mb/s, 600 Mb/s czy 1 Gb/s. Poza tym sprzęt może obsługiwać jedynie starsze standardy (np. Wi-Fi 4), które oferują mniejszą przepustowość i gorsze zarządzanie ruchem w porównaniu do nowszych standardów (np. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 czy 6E).

Źródło: engadget.com



