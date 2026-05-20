Spis treści: Prędkość "do" 1 Gb/s. Co naprawdę oznacza ten zapis w umowie? Dlaczego test internetu pokazuje mniej? Wąskie gardła w sieci Jak sprawdzić prędkość światłowodu?

Prędkość "do" 1 Gb/s. Co naprawdę oznacza ten zapis w umowie?

Określenie "do 1 Gb/s" nie oznacza, że internet będzie stale działał z prędkością dokładnie 1000 Mb/s przez całą dobę i na każdym urządzeniu. Operator wskazuje w ten sposób maksymalną przepustowość możliwą do osiągnięcia w odpowiednich warunkach technicznych, między innymi przy połączeniu kablowym i nowoczesnym sprzęcie. Trzeba też pamiętać, że 1 Gb/s oznacza transfer na poziomie około 125 MB/s, ponieważ prędkość internetu podawana jest w megabitach, a większość systemów pokazuje pobieranie plików w megabajtach.

To właśnie różnica między megabitami a megabajtami często powoduje nieporozumienia podczas testowania łącza. Wynik pobierania gry na poziomie 80-110 MB/s może wyglądać na znacznie niższy od deklarowanego 1 Gb/s, choć w rzeczywistości odpowiada bardzo szybkiemu połączeniu zbliżonemu do możliwości gigabitowego światłowodu. Na końcowy transfer wpływa także wydajność serwera, z którego pobierane są dane, obciążenie sieci oraz możliwości komputera i routera.

Warto zwracać uwagę nie tylko na maksymalną prędkość zapisaną w reklamie lub umowie, ale również na parametry takie jak prędkość zwykle dostępna, minimalna oraz upload, czyli szybkość wysyłania danych. To one lepiej pokazują, jak internet działa na co dzień i czy usługa odpowiada warunkom deklarowanym przez operatora. Pojedynczy test wykonany wieczorem przez Wi-Fi nie daje jeszcze pełnego obrazu jakości łącza, dlatego bardziej miarodajne są regularne pomiary wykonywane w różnych godzinach i najlepiej przy połączeniu przewodowym.

Dlaczego test internetu pokazuje mniej? Wąskie gardła w sieci

Niższy wynik testu internetu często nie oznacza problemu z samym światłowodem, lecz ograniczenia w domowej sieci. W wielu mieszkaniach nadal działają starsze routery wyposażone w porty obsługujące maksymalnie około 100 Mb/s, co automatycznie blokuje wyższe prędkości, nawet przy szybkim łączu. Podobnym ograniczeniem może być stara karta sieciowa w komputerze albo niewłaściwy przewód Ethernet, ponieważ do pełnego wykorzystania internetu 1 Gb/s potrzebny jest kabel co najmniej kategorii Cat5e lub Cat6.

Problemy często pojawiają się również wtedy, gdy sygnał przechodzi przez dodatkowe urządzenia. Wzmacniacze Wi-Fi, adaptery sieciowe PLC wykorzystujące instalację elektryczną, starsze przełączniki sieciowe albo rozbudowane systemy mesh mogą obniżać realną przepustowość całej sieci. Wystarczy jeden słabszy element, aby komputer lub konsola nie były w stanie osiągnąć prędkości zbliżonej do parametrów światłowodu.

Największe różnice między deklarowaną prędkością a wynikiem testu widać jednak przy połączeniu bezprzewodowym. Ściany, stropy, metalowe elementy konstrukcyjne, meble, a nawet ustawienie routera w zamkniętej szafce potrafią wyraźnie osłabić sygnał Wi-Fi. Co więcej, w budynkach wielorodzinnych sieci sąsiadów wzajemnie się zakłócają, szczególnie w paśmie 2,4 GHz, dlatego realna prędkość bywa znacznie niższa od wartości widocznych w umowie z operatorem lub specyfikacji producenta sprzętu.

Jak sprawdzić prędkość światłowodu?

Najbardziej miarodajny test internetu wykonuje się na komputerze podłączonym do routera kablem Ethernet, ponieważ pomiar przez Wi-Fi pokazuje nie tylko możliwości łącza, ale również ograniczenia domowej sieci bezprzewodowej. Przed rozpoczęciem testu dobrze jest wyłączyć pobieranie plików, synchronizację chmury, VPN oraz inne urządzenia korzystające z internetu, aby wynik nie był zaniżony przez dodatkowy ruch w sieci. Warto również sprawdzić, czy karta sieciowa komputera i port routera działają w trybie 1 Gb/s oraz czy używany przewód Ethernet ma standard co najmniej Cat5e.

Pojedynczy test wykonany o jednej porze dnia nie daje jeszcze pełnego obrazu jakości połączenia. Znacznie lepiej wykonać kilka pomiarów rano, po południu i wieczorem, ponieważ obciążenie sieci może zmieniać się w zależności od liczby aktywnych użytkowników. Dla większej wiarygodności dobrze jest korzystać z kilku różnych serwerów testowych i za każdym razem wykonywać pomiar w tych samych warunkach, najlepiej na tym samym urządzeniu i przy identycznym sposobie podłączenia.

Przez lata jednym z najważniejszych narzędzi do dokładniejszego sprawdzania jakości internetu był PRO Speed Test, wykorzystywany także w diagnostyce problemów z łączem stacjonarnym. System analizował nie tylko prędkość pobierania i wysyłania danych, ale również obciążenie komputera, aktywność aplikacji działających w tle czy sposób połączenia z siecią. Wielu użytkowników korzysta także z narzędzi takich jak Speedtest by Ookla, Fast.com od Netflixa czy pomiar dostępny w wyszukiwarce Google po wpisaniu frazy "test prędkości internetu", ponieważ pozwalają szybko porównać wyniki na różnych urządzeniach i serwerach. Obecnie raporty z takich testów nie mają formalnego statusu certyfikowanego dowodu w reklamacji, jednak nadal mogą być pomocne podczas zgłaszania problemów operatorowi.

