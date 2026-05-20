Test internetu. Czy światłowód ma prędkość za którą płacisz?

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Światłowód 1 Gb/s ma zapewniać szybki i stabilny internet nawet przy wielu urządzeniach działających jednocześnie. Wyniki testów często okazują się jednak niższe od prędkości zapisanej w umowie z operatorem. Wyjaśniamy, skąd biorą się te różnice i jak sprawdzić realne możliwości domowego łącza.

article cover
Jak sprawdzić prędkość internetu i dlaczego wyniki nie zawsze są zgodne z umową?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Prędkość "do" 1 Gb/s. Co naprawdę oznacza ten zapis w umowie?
  2. Dlaczego test internetu pokazuje mniej? Wąskie gardła w sieci
  3. Jak sprawdzić prędkość światłowodu?

Prędkość "do" 1 Gb/s. Co naprawdę oznacza ten zapis w umowie?

Określenie "do 1 Gb/s" nie oznacza, że internet będzie stale działał z prędkością dokładnie 1000 Mb/s przez całą dobę i na każdym urządzeniu. Operator wskazuje w ten sposób maksymalną przepustowość możliwą do osiągnięcia w odpowiednich warunkach technicznych, między innymi przy połączeniu kablowym i nowoczesnym sprzęcie. Trzeba też pamiętać, że 1 Gb/s oznacza transfer na poziomie około 125 MB/s, ponieważ prędkość internetu podawana jest w megabitach, a większość systemów pokazuje pobieranie plików w megabajtach.

Zobacz również:

Od Wi-Fi do 5G. Jak działa internet w twoim telefonie?
Mobile

5G czy Wi-Fi. Jak działa internet w telefonie i co drenuje baterię?

Andrzej Zasadni
Andrzej Zasadni

To właśnie różnica między megabitami a megabajtami często powoduje nieporozumienia podczas testowania łącza. Wynik pobierania gry na poziomie 80-110 MB/s może wyglądać na znacznie niższy od deklarowanego 1 Gb/s, choć w rzeczywistości odpowiada bardzo szybkiemu połączeniu zbliżonemu do możliwości gigabitowego światłowodu. Na końcowy transfer wpływa także wydajność serwera, z którego pobierane są dane, obciążenie sieci oraz możliwości komputera i routera.

Warto zwracać uwagę nie tylko na maksymalną prędkość zapisaną w reklamie lub umowie, ale również na parametry takie jak prędkość zwykle dostępna, minimalna oraz upload, czyli szybkość wysyłania danych. To one lepiej pokazują, jak internet działa na co dzień i czy usługa odpowiada warunkom deklarowanym przez operatora. Pojedynczy test wykonany wieczorem przez Wi-Fi nie daje jeszcze pełnego obrazu jakości łącza, dlatego bardziej miarodajne są regularne pomiary wykonywane w różnych godzinach i najlepiej przy połączeniu przewodowym.

Zobacz również:

Nowe badania wskazują, jak można oszczędzić na kosztach domowej energii
Nauka

Naukowcy sprawdzili, jak zmniejszyć zużycie energii w domu o 15 proc.

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

Dlaczego test internetu pokazuje mniej? Wąskie gardła w sieci

Niższy wynik testu internetu często nie oznacza problemu z samym światłowodem, lecz ograniczenia w domowej sieci. W wielu mieszkaniach nadal działają starsze routery wyposażone w porty obsługujące maksymalnie około 100 Mb/s, co automatycznie blokuje wyższe prędkości, nawet przy szybkim łączu. Podobnym ograniczeniem może być stara karta sieciowa w komputerze albo niewłaściwy przewód Ethernet, ponieważ do pełnego wykorzystania internetu 1 Gb/s potrzebny jest kabel co najmniej kategorii Cat5e lub Cat6.

Zobacz również:

Test Vasco Translator Q1. Podręczny tłumacz zawsze pod ręką.
Technologia

Testujemy podręczne urządzenie tłumaczące. Lepsze od smartfonów?

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Problemy często pojawiają się również wtedy, gdy sygnał przechodzi przez dodatkowe urządzenia. Wzmacniacze Wi-Fi, adaptery sieciowe PLC wykorzystujące instalację elektryczną, starsze przełączniki sieciowe albo rozbudowane systemy mesh mogą obniżać realną przepustowość całej sieci. Wystarczy jeden słabszy element, aby komputer lub konsola nie były w stanie osiągnąć prędkości zbliżonej do parametrów światłowodu.

Największe różnice między deklarowaną prędkością a wynikiem testu widać jednak przy połączeniu bezprzewodowym. Ściany, stropy, metalowe elementy konstrukcyjne, meble, a nawet ustawienie routera w zamkniętej szafce potrafią wyraźnie osłabić sygnał Wi-Fi. Co więcej, w budynkach wielorodzinnych sieci sąsiadów wzajemnie się zakłócają, szczególnie w paśmie 2,4 GHz, dlatego realna prędkość bywa znacznie niższa od wartości widocznych w umowie z operatorem lub specyfikacji producenta sprzętu.

Zobacz również:

Można podłączyć się do WiFi legalnie, nawet jeśli nie znasz hasła do sieci.
Lifestyle

Jak wejść na WiFi bez hasła? Tajny kod da dostęp do sieci

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

Jak sprawdzić prędkość światłowodu?

Najbardziej miarodajny test internetu wykonuje się na komputerze podłączonym do routera kablem Ethernet, ponieważ pomiar przez Wi-Fi pokazuje nie tylko możliwości łącza, ale również ograniczenia domowej sieci bezprzewodowej. Przed rozpoczęciem testu dobrze jest wyłączyć pobieranie plików, synchronizację chmury, VPN oraz inne urządzenia korzystające z internetu, aby wynik nie był zaniżony przez dodatkowy ruch w sieci. Warto również sprawdzić, czy karta sieciowa komputera i port routera działają w trybie 1 Gb/s oraz czy używany przewód Ethernet ma standard co najmniej Cat5e.

Zobacz również:

Ceny największych streamingów. Ile zapłacimy za wszystkie platformy?
Streaming

Chcesz mieć wszystkie streamingi? Tyle wydasz miesięcznie

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

Pojedynczy test wykonany o jednej porze dnia nie daje jeszcze pełnego obrazu jakości połączenia. Znacznie lepiej wykonać kilka pomiarów rano, po południu i wieczorem, ponieważ obciążenie sieci może zmieniać się w zależności od liczby aktywnych użytkowników. Dla większej wiarygodności dobrze jest korzystać z kilku różnych serwerów testowych i za każdym razem wykonywać pomiar w tych samych warunkach, najlepiej na tym samym urządzeniu i przy identycznym sposobie podłączenia.

Przez lata jednym z najważniejszych narzędzi do dokładniejszego sprawdzania jakości internetu był PRO Speed Test, wykorzystywany także w diagnostyce problemów z łączem stacjonarnym. System analizował nie tylko prędkość pobierania i wysyłania danych, ale również obciążenie komputera, aktywność aplikacji działających w tle czy sposób połączenia z siecią. Wielu użytkowników korzysta także z narzędzi takich jak Speedtest by Ookla, Fast.com od Netflixa czy pomiar dostępny w wyszukiwarce Google po wpisaniu frazy "test prędkości internetu", ponieważ pozwalają szybko porównać wyniki na różnych urządzeniach i serwerach. Obecnie raporty z takich testów nie mają formalnego statusu certyfikowanego dowodu w reklamacji, jednak nadal mogą być pomocne podczas zgłaszania problemów operatorowi.

Zobacz również:

Sztuczna inteligencja wykryła 271 luk w zabezpieczeniach przeglądarki Firefox. To absolutny rekord
Bezpieczeństwo

AI odkryła rekordową liczbę podatności w Firefox. Mozilla wszystkie załatała

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w ŁodziPolsat News

Najnowsze