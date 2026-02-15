Słuchawki bezprzewodowe to gadżet, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dziś normalnego życia. Do walki o klientów staje model OPPO Enco X3s, który miałem okazję sprawdzić przez ostatni tydzień. Jak sprawują się te słuchawki i czy warto je kupić?

Zawartość opakowania z OPPO Enco X3s i pierwsze wrażenia

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s dostarczane są w niewielkim pudełku. Co znajdziemy w środku? Poza słuchawkami z etui ładującym jest to trochę papierologii, wkładki douszne w trzech rozmiarach (jedne z nich są nałożone na słuchawki) oraz przewód z końcówkami USB A i C.

Ładowarki w zestawie nie ma, ale cieszy, że w opakowaniu znalazł się wspomniany kabelek, choć jest on bardzo krótki. Dla porównania Apple sprzedaje AirPodsy już bez takiego przewodu.

Zawartość opakowania OPPO Enco X3s. Dawid Długosz INTERIA.PL

Słuchawki bezprzewodowe, które otrzymałem do testów, są białe, a etui ładujące ma szary odcień. Pudełeczko jest nieco większe w porównaniu do case z AirPods Pro 3. Na spodzie jest port USB C, a z boku producent umieścił przycisk. Szkoda, że etui nie ma otworów na smycz. Dioda LED znajduje się z przodu.

Etui sprawia pozytywne wrażenie i ma tak gładkiej struktury, jaka jest w AirPods. Prawdopodobnie nie będzie się też tak szybko rysować, gdzie proces w słuchawkach Apple postępuje niemal samoistnie od "samego patrzenia".

Dźwięk dobrej jakości i aktywne wyciszanie szumów

Producent chwali się, że słuchawki OPPO Enco X3s zapewniają dobry dźwięk i jest to możliwe m.in. dzięki współpracy nawiązanej z Dynaudio. W ten sposób udało się stworzyć specjalny profil dźwiękowy. Każda ze słuchawek ma dwa przetworniki i są to:

6-mm wysokotonowy przetwornik membranowy

11-mm niskotonowy przetwornik z membrany kompozytowej

Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla protokołu transmisji LHDC 5.0 oraz znajdziemy tu certyfikat Hi-Res Audio. Tak to wygląda w teorii, a jak jest w praktyce?

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s mają dwa przetworniki. Oppo materiały prasowe

Podczas testów OPPO Enco X3s korzystałem z iPhone'a z zainstalowaną aplikacją HeyMelody, która daje dostęp do ustawień słuchawek. Można tam znaleźć naprawdę ciekawe opcje. Nowe słuchawki bezprzewodowe grają naprawdę dobrze. Pod względem jakości dźwięku nie ma się do czego w zasadzie przyczepić. Może nie są tak dobre pod tym względem, jak AirPods Pro 3, ale i tak jest naprawdę nieźle. Dźwięk jest czysty oraz bogaty, a bas dobrze słyszalny.

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s wspierają również ANC, czyli aktywne wyciszanie dźwięków otoczenia. Co ważne producent przygotował kilka trybów, które są włączane w zależności od środowiska. Dla przykładu na ulicy są tłumione hałasy i odbywa się to skutecznie, ale użytkownik pozostaje w kontakcie z otoczeniem, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Uzyskanie jak najlepszego efektu ułatwiają dołączone końcówki douszne w kilku rozmiarach.

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s oferują różne tryby pracy. Dawid Długosz INTERIA.PL

Wyciszanie szumów w słuchawkach bezprzewodowych odbywa się dynamicznie. To oznacza, że OPPO Enco X3s dopasowują się do dźwięków otoczenia w czasie rzeczywistym, poprzez analizę hałasów. Na tej podstawie dobierane są najskuteczniejsze (w danej sytuacji) poziomy skuteczności ANC.

Przy okazji warto wspomnieć też o czystych rozmowach, gdzie na przykład nie przeszkadza wiatr. Jest to możliwe za sprawą systemu trzech mikrofonów, które odpowiadają za analizę dźwięków otoczenia oraz wykrywanie głosu. Wspomniane mikrofony działają w połączeniu z AI, co pozwala na zapewnienie rozmawiania bez przeszkód w nawet bardzo głośnych miejscach.

Długi czas na baterii i brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego

Producent zapewnia długi czas pracy na baterii w OPPO Enco X3s. W każdej słuchawce znajduje się bateria o pojemności 62 mAh. Natomiast w etui ładującym jest to 530 mAh. Firma twierdzi, że (w trybie AAC) z wyłączonym ANC można liczyć na nawet 11 godzin słuchania. Z redukcją dźwięków otoczenia ma to być nawet 6 godzin. W praktyce jest trochę słabiej.

Pudełeczko ładujące OPPO Enco X3s. Dawid Długosz INTERIA.PL

Podczas korzystania ze słuchawek bez ANC udało się mi się uzyskać średni czas około 8,5 godziny. Z redukcją hałasów spadał do nieco ponad 4,5 godziny. Co jak na standardy rynkowe i tak jest całkiem niezłym wynikiem.

W połączeniu z pudełeczkiem producent zapewnia nawet 45 godzin (bez ANC) lub 24 godziny (z aktywną redukcją hałasów). Warto dodać, że sam case pozwala tylko na ładowanie z użyciem przewodu. OPPO nie przewidziało wsparcia dla ładowania bezprzewodowego.

Dodatkowe funkcje słuchawek OPPO Enco X3s

OPPO w Enco X3s przewidziało wsparcie nie tylko dla telefonów z Androidem. Słuchawki bezprzewodowe można również z powodzeniem używać na iPhone'ach i nadal liczyć na dostęp do różnych funkcji. W tym celu warto jednak zainstalować wspomnianą aplikację HeyMelody, która jest także dostępna na Androida.

W aplikacji HeyMelody można sprawdzać szczegóły związane z naładowaniem baterii, przełączać się między trybami czy dostosowywać ustawienia z zakresu sterowania dotykowego.

Słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s. Dawid Długosz INTERIA.PL

Każda ze słuchawek ma powierzchnię dotykową i działa to w podobny sposób, co w AirPodsach. Można więc zwiększać lub zmniejszać głośność (poprzez poruszanie w górę lub dół). Nie zabrakło też obsługi gestów poprzez stuknięcia, które można personalizować.

Ponadto OPPO Enco X3s pozwala na sparowanie z dwoma urządzeniami, co zapewnia płynne przełączanie się pomiędzy sprzętami. Miłym dodatkiem jest ochrona przed wodą i kurzem na poziomie standardu IP55. Natomiast gracze docenią specjalny tryb dla gier.

Czy warto kupić słuchawki bezprzewodowe OPPO Enco X3s?

Cena OPPO Enco X3s to około 550 złotych, co jest niższą kwotą w porównaniu do AirPods 4 z ANC czy Google Pixel Buds 2a. W zamian otrzymujemy całkiem niezłe słuchawki bezprzewodowe z ciekawymi opcjami, które są funkcjonalne.

OPPO Enco X3s dobrze grają, choć nie są pod tym względem najlepsze na rynku, mają całkiem skuteczne ANC i oferują dostęp do dodatkowych opcji, a przy tym nie kosztują fortuny.

