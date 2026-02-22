OPPO wprowadziło rodzinę Reno 15 do oferty w Polsce w styczniu. Najlepszym modelem z serii jest OPPO Reno 15 Pro 5G, z którym spędziłem kilkanaście dni. Jak to urządzenie spisuje się w akcji?

Zawartość opakowania OPPO Reno 15 Pro 5G i pierwsze wrażenia

OPPO Reno 15 Pro 5G dostarczany jest w kartonowym pudełku. Co znajdziemy w środku? Zawartość obejmuje telefon, przewód z końcówkami USB C i A oraz trochę papierologii. W zestawie nie ma ładowarki, co jakoś specjalnie nie dziwi i trzeba o nią postarać się samodzielnie.

Szkoda jednak, że producent zapomniał o prostym etui silikonowym. Wiele firm dołącza taki dodatek do nawet tańszych telefonów i z pewnością jest to jakaś ochrona na start. Tutaj jednak go zabrakło.

Zawartość opakowania z OPPO Reno 15 Pro 5G. Dawid Długosz INTERIA.PL

Smartfon OPPO Reno 15 Pro 5G, który dostałem do testów, jest w jasnym kolorze z efektem zorzy polarnej. To tegoroczny motyw przewodni całej serii i trzeba przyznać, że jest bardzo ciekawy, a jego uzyskanie wymagało wykorzystania na pleckach kilku nałożonych na siebie warstw. Telefon nie jest duży, bo ma ekran o przekątnej około 6,3 cala i dobrze leży w dłoni. Nie ma też problemu z obsługą jedną ręką.

Smartfon OPPO Reno 15 Pro 5G ma obudowę z efektem zorzy polarnej. Dawid Długosz INTERIA.PL

Aparat fotograficzny może kojarzyć się z poprzednimi iPhone'ami Pro, bo jest podobnie zaprojektowany. Ramka została wykonana z metalu. Na pierwszy rzut oka z pewnością nie ma się do czego przyczepić.

Duże możliwości w kompaktowej obudowie

Smartfon OPPO Reno 15 Pro 5G to dobra propozycja dla tych osób, które szukają mocnego telefonu, który nie jest przesadnie duży. Urządzenie ma ekran o przekątnej 6,32 cala. Użycie takiego wyświetlacza przekłada się oczywiście na całą konstrukcję. W dobie smartfonów mających ekrany o przekątnych blisko 7 cali jest to ciekawa odskocznia i też rzadkość.

Pod obudową telefonu znajduje się procesor MediaTek Dimensity 8450 z GPU ARM G720 MC7. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM i są to szybkie kości LPDDR5x. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca (moduły UFS 3.1).

Takie połączenie sprawia, że telefon działa płynnie i oferuje wygodną pracę bez lagów. Co prawda wspomniany procesor MediaTeka nie jest królem benchmarków, ale oferuje dobrą wydajność. Również podczas grania. Dla większości użytkowników tak naprawdę nie potrzeba więcej i zaspokoi to oczekiwania wielu osób.

Smartfon dostał też różne udoskonalenia zapewniające lepszą rozgrywkę. Są to m.in. zoptymalizowany układ anten i ulepszona konstrukcja RF, co poprawia sygnał. Natomiast funkcja o nazwie AI Super Wi-Fi Booster zmniejsza opóźnienia w zatłoczonych miejscach.

Oppo Reno 15 Pro 5G to smartfon, który nie jest wielki, bo ma 6,32-calowy wyświetlacz. Dawid Długosz INTERIA.PL

Ekran to panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K (2640 × 1216 pikseli) oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 1800 nitów (szczytowe HBM) i to wystarcza do wygodnej pracy i zapewnienia dobrej widoczności treści nawet przy dużym nasłonecznieniu.

Ponadto wyświetlacz oferuje zgodność z formatem HDR10+ i ma tryb Splash Touch. To oznacza, że można go obsługiwać mokrymi palcami czy na deszczu. Nie ma również problemu z interakcją na dotyk w rękawiczkach.

Aparaty fotograficzne o wielu możliwościach

OPPO Reno 15 Pro 5G ma również aparat fotograficzny, który na "papierze" z pewnością imponuje. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 połączono tutaj z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw 3,5x i kamera ultraszerokokątna współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Dwa pierwsze aparaty wspierają OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu (2-osiową).

Aparat fotograficzny smartfona OPPO Reno 15 Pro 5G wygląda znajomo. Dawid Długosz INTERIA.PL

Duże zmiany przygotowano również dla przedniej kamery do selfie. Umieszczono tu szerokokątny obiektyw (100°) połączony z 50-megapikselowym sensorem. Producent pomyślał o różnych trybach, które zwiększają możliwości tego aparatu. Jak to wszystko wypada podczas użytkowania? Całkiem nieźle, a przykładowe zdjęcia widoczne są niżej.

Przykładowy kadr z aparatu OPPO Reno 15 Pro 5G... Dawid Długosz INTERIA.PL

... i budka dla ptaków z tego samego ujęcia z 40-krotnym zoomem cyfrowym. Dawid Długosz INTERIA.PL

Aparat OPPO Reno 15 Pro 5G radzi sobie dobrze również nocą. Dawid Długosz INTERIA.PL

OPPO daje również dostęp do różnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Są to zarówno dotychczasowe narzędzia z udoskonaleniami, jak i nowe opcje wprowadzone w serii Reno 15.

OPPO Reno 15 Pro 5G z dużą baterią

Kolejną zmianą na plus względem poprzednika (mowa o Reno 13 Pro, bo model 14 Pro do Polski nie trafił) jest większa bateria. Jej pojemność zwiększono, choć sam telefon jest mniejszy. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 6200 mAh. Jak długo działa?

Telefon z powodzeniem podczas typowego użytkowania zapewnia energię na niecałe dwa dni (ale dłużej niż 1,5 dnia). Jest to więc typowy wynik dla wielu urządzeń z Androidem dostępnych dziś w sklepach. Rekordziści wykręcają jeszcze lepsze wyniki, ale tam mamy do czynienia z bateriami o pojemności 7000 mAh i większej.

OPPO Reno 15 Pro 5G wspiera szybkie ładowanie Super VOOC 80 W. Dawid Długosz INTERIA.PL

OPPO Reno 15 Pro 5G wspiera także szybkie ładowanie. Producent zapewnia wsparcie dla technologii SuperVOOC o mocy 80 W. Podczas testów wykorzystałem zasilacz o mocy 120 W. Pełne naładowanie (od 1 proc.) trwało niespełna godzinę.

Nowy smartfon nie wspiera niestety ładowania bezprzewodowego, co w urządzeniu za taką cenę uważam za minus. Trochę szkoda, że producent zapomniał o obsłudze takiego rozwiązania i trzeba obejść się smakiem.

Ile kosztuje OPPO Reno 15 Pro 5G i czy warto go kupić?

Nowy smartfon marki OPPO jest ciekawą propozycją, ale też dosyć drogą. Urządzenie kosztuje ponad 3 tys. złotych, choć w ramach promocji można je nabyć za mniej. Na uwagę zasługują aparaty fotograficzne o dużych możliwościach i całkiem niezły ekran. Uwagę przykuwa też nietuzinkowy dizajn.

Z pewnością telefon będzie też dobrą propozycją dla klientów, którzy nie chcą zbyt dużego smartfona i wolą coś mniejszego oraz takiego, gdzie duże znaczenie odgrywa aparat fotograficzny. Pod tym względem jest naprawdę dobrze. Minusami jest brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego. Bateria też nie porywa i wypada dziś przeciętnie. Są smartfony, które pod tym względem oferują więcej, a przy okazji są tańsze.

OPPO Reno 15 Pro 5G warto kupić rozglądając się po różnych promocjach. W cenach poniżej 3 tys. złotych można się zastawiać, ale za więcej nie bardzo. Wszak za podobne pieniądze można dziś nabyć na przykład podstawowego Samsunga Galaxy S25. Nowy smartfon nie jest zły, ale na start został trochę za wysoko wyceniony. Na szczęście ceny niedługo spadną i wtedy można go brać.

