Oppo Watch X3 to nowy smartwatch, który został zaprezentowany kilka tygodni temu, a teraz debiutuje w Polsce. Spędziłem z tym zegarkiem blisko dwa tygodnie. Czy warto go kupić? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań ujawnia mój test.

Zawartość opakowania z Oppo Watch X3 i pierwsze wrażenia

Oppo Watch X3 dostarczany jest w prostokątnym pudełku. W środku znalazłem zegarek, dedykowaną ładowarkę, przewód z końcówkami USB C i A oraz trochę papierologii. Zestaw jest więc standardowy. Zasilacza w pudełku nie ma i trzeba o niego postarać się samodzielnie. Najlepiej o mocy co najmniej 10 W.

Smartwatch, który otrzymałem do testów, jest w kolorze tytanowym (Misty Titanium) i trzeba przyznać, że Oppo Watch X3 na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę dobrze. Mamy tu w zasadzie do czynienia z kopertą stanowiącą połączenie klasyki z nieco sportowym designem. Pasek znajdujący się w zestawie wykonany jest z tworzywa sztucznego, a obudowa ze stopu tytanu.

Zegarek na jednym z boków obudowy ma dwa przyciski. Pierwszy to cyfrowa koronka. Drugi jest płaski i pełni m.in. rolę włącznika. Smartwatch wygląda naprawdę ciekawie. Producent zadbał o najmniejsze szczegóły, jak na przykład cztery śrubki na tarczy wokół wyświetlacza. Gadżet z pewnością może się podobać, choć sama estetyka nie musi oczywiście przemawiać do wszystkich.

Nowy smartwatch Oppo z platformą Wear OS 6 od Google

Oppo Watch X3 to zegarek, który pracuje pod kontrolą oprogramowania Wear OS 6. Wybór w zasadzie nie dziwi i ma to zarówno plusy, jak i też pewne minusy.

Do plusów z pewnością można zaliczyć głęboką integrację z ekosystemem Google. Wszystkie popularne aplikacje, które są na telefonach z Androidem, mają również tu swoje odpowiedniki. Poza tym zapewnia to lepszą spójność z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów giganta z Mountain View.

Minusem jest brak wsparcia dla iPhone'ów. Jeśli ktoś szuka ciekawego zamiennika dla Apple Watcha, to w tym urządzeniu go nie znajdzie. iOS nie jest obsługiwany. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Androida Go.

Dzięki Wear OS można liczyć na dostęp do uproszczonej wersji Map Google, Gmaila, Kalendarza, Gemini i wiele więcej. Dla użytkowników telefonów z Androidem z pewnością będzie to dobry kompan.

Duży i jasny wyświetlacz oraz wzmocniona obudowa

Smartwatch ma okrągły wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 1,5 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Ekran jest czytelny i szybko reaguje na dotyk. Jasność maksymalna sięga 3000 nitów, ale taka wartość dotyczy tylko pewnych trybów. To oznacza, że z urządzenia można wygodnie korzystać również w pełnym nasłonecznieniu i nie będzie stanowiło to problemu.

Wyświetlacz pokryto szkłem szafirowym, co wzmacnia ochronę przed zarysowaniami. Po dwóch tygodniach użytkowania rzeczywiście nie zauważyłem żadnych rys, a muszę przyznać, że z zegarka korzystałem w aktywny sposób i był on wystawiony na różne warunki.

Oppo Watch X3 ma również wzmocnioną obudowę, co zapewnia mu odpowiednią ochronę. W przypadku wodoszczelności producent zdecydował się na IP69. Poza tym deklaruje odporność na wodę do 5 ATM i to oznacza, że z urządzeniem można nawet nurkować. Konstrukcja spełnia także założenia normy militarnej MIL-STD-810H.

Oppo Watch X3 oferuje dobry czas pracy na baterii

Nowy smartwatch ma baterię o pojemności 646 mAh. Jest ona więc niemal identyczna z tą, która trafiła w zeszłym roku do testowanego przez ze mnie zegarka OnePlus Watch 3 w edycji 46 mm. To oznacza, że liczyłem na podobne czasy na jednym ładowaniu i pod tym względem się nie zawiodłem.

W trybie mieszanym (tryb inteligentny) zegarek wytrzymuje maksymalnie 5 dni (deklaracje producenta). Osobiście musiałem go ładować co około 4,5 dnia. Jednak w trakcie bardziej intensywnego użytkowania czas pracy spada do 3 dni. Firma zapewnia także, że w trybie maksymalnego oszczędzania baterii urządzenie będzie w stanie wytrzymać nawet 16 dni. Tego jednak (z racji krótszego czasu testowania) nie byłem w stanie zweryfikować.

Ładowanie baterii odbywa się z mocą 7,5 W. Pełne naładowanie rozładowanego zegarka trwa około 75 minut. Natomiast po 10 minutach ładowania energii ma starczyć na nawet cały dzień pracy. Stacja ładująca jest bardzo podobna do tej z modelu OnePlus Watch 3.

Dużo funkcji z zakresu monitorowania zdrowia i aktywności

Nowy zegarek Oppo wspiera ponad 100 trybów sportowych i wybrane kategorie są rozpoznawane automatycznie. W ten sposób można monitorować różne aktywności i wysiłek. Jest też sporo opcji z zakresu śledzenia snu (z podziałem na poszczególne fazy) i typowe funkcje, jak mierzenie pulsu czy poziomu natlenienia krwi.

Na uwagę zasługuje z pewnością możliwość przeprowadzenia prostego badania EKG i narzędzie o nazwie 60-sekundowa kontrola. Pozwala to na sprawdzenie stanu zdrowia (na podstawie 9 wskaźników) za pomocą kompleksowego testu trwającego zaledwie jedną minutę. Następnie można przejrzeć wyniki, które prezentowane są w jasny i czytelny sposób.

Znajdziemy tu równie liczne dodatkowe opcje niezwiązane ze zdrowiem czy monitorowaniem aktywności. Zegarek pozwala na prowadzenie rozmów audio, aktywację trybu kinowego, który ogranicza powiadomienia lub trybu nocnego i ma trójkolorową latarkę.

Czy warto kupić smartwatcha Oppo Watch X3?

To zależy i odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jeśli szukacie funkcjonalnego zegarka z Wear OS w roli kompana dla telefonu z Androidem, to jest to z pewnością ciekawa propozycja. Dobry czas pracy na baterii, integracja z ekosystemem Google czy jasny i czytelny ekran. To wszystko tu jest.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku użytkowników iPhone'ów, którzy z pewnością nie znajdą tu alternatywy dla Apple Watchy. Jeśli rozważacie przesiadkę z innego zegarka z Wear OS (sprzed roku czy dwóch) i przykładem niech będzie zeszłoroczny OnePlus Watch 3, to nie będzie to miało zbyt dużego sensu. Zmian i nowości nie jest na tyle dużo, aby wydawać około 1,6 tys. złotych. Lepiej pozostać przy dotychczasowym modelu.

