Test Sonos Arc Ultra - potężny soundbar o wielu możliwościach

W skrócie Sonos Arc Ultra oferuje dźwięk przestrzenny w standardzie 9.1.4, wspiera technologię Dolby Atmos oraz funkcję Trueplay, która pozwala na dostosowanie dźwięku do akustyki pomieszczenia za pomocą aplikacji na systemy Android i iOS.

Sprzęt wyposażono w dotykowe elementy sterujące, łączność Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3, jednak posiada on tylko jedno złącze HDMI z eARC i nie zawiera w zestawie pilota ani uchwytu do montażu na ścianie.

Urządzenie kosztuje blisko 5 tysięcy złotych i oferuje dźwięk przestrzenny bardzo dobrej jakości.

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Rynek soundbarów rozwija się w szybkim tempie. Postanowiłem sprawdzić w akcji topową listwę dźwiękową marki Sonos, czyli model Arc Ultra. Głośnik nie jest tani i czy rzeczywiście jest tak udany, jak twierdzi producent? Sprawdziłem go w połączeniu z subwooferem Sub 4.

Zawartość opakowania z Sonos Arc Ultra

Sonos Arc Ultra otrzymałem do testów w podłużnym pudełku. Soundbar jest bardzo dobrze zabezpieczony. W środku znalazłem listwę dźwiękową, trochę papierologii oraz przewód z końcówkami HDMI i kabel zasilający.

Na uwagę zasługuje dedykowany pokrowiec z tkaniny, w który zapakowano soundbar. To miły dodatek, bo ułatwi zabezpieczenie listwy w trakcie ewentualnego transportu. Na przykład podczas przeprowadzki.

Soundbar Sonos Arc Ultra. Dawid Długosz INTERIA.PL

Minusem jest brak uchwytów do mocowania listwy na ścianie. To element, który producent sprzedaje osobno. Niestety cena nie jest niska i została ustalona na poziomie 399 złotych. Można jednak zdecydować się od razu na cały zestaw, co pozwoli trochę zaoszczędzić. Taka możliwość również istnieje. W zestawie nie ma też pilota, ale sterowanie jest możliwe z użyciem istniejącego do telewizora.

Sam soundbar jest dosyć ciężki i nieco dłuższy od Samsunga serii Q, którego używam prywatnie. Jest jednak nieco węższy, a więc można go łatwiej schować pod telewizorem, gdyby ktoś miał taką potrzebę. Z racji długości producent zaleca stosowanie Arc Ultra w połączeniu z telewizorami o przekątnych 50 cali lub większej. W rzeczywistości nie jest to wymóg, a jedynie wskazówka czysto estetyczna.

Soundbar Sonos Arc Ultra z szybką i wygodną konfiguracją

Wstępna konfiguracja listwy dźwiękowej jest bardzo prosta. W tym celu wystarczy tylko umieścić głośnik w odpowiednim miejscu, podłączyć go kablem HDMI do telewizora i włączyć. Następnie trzeba zainstalować aplikację Sonosa na telefonie i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja soundbara Arc Ultra dzięki aplikacji Sonos jest bardzo prosta. Dawid Długosz INTERIA.PL

Aplikacja Sonos po nadaniu niezbędnych dostępów przeskanuje dostępne urządzenia i następnie wyświetli głośniki, które można połączyć. Istnieje też opcja umożliwiająca integrację z istniejącym systemem, co pozwala wygodnie rozbudować stworzony wcześniej ekosystem audio o nowe elementy.

Wstępna konfiguracja odbyła się szybko i bez żadnych problemów. Zarówno soundbar, jak i subwoofer mogłem połączyć za jednym razem. Przy okazji warto dodać, że Sonos ostatnio odświeżył własną aplikację, której poprzednia wersja spotkała się z krytyką. Na uwagę zasługuje przeprojektowany panel regulacji dźwięku czy bardziej intuicyjna nawigacja, którą oparto na trzech zakładkach. Wprowadzone zmiany są zdecydowanie na plus.

Wygodne sterowanie dotykowe i tylko jedno złącze HDMI

Konstrukcja Sonos Arc Ultra zbliżona jest do podłużnego wałka. U góry obudowy znajdują się dotykowe elementy sterujące, które dają łatwy dostęp do najważniejszych opcji. Są to m.in. kontrolki do zwiększania głośności, przełączania utworów czy pauzowania/wznawiania odtwarzania.

Specjalne powierzchnie dotykowe na obudowie ułatwiają sterowanie. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sterowanie w ten sposób jest wygodne i choć rzadko sięgałem po to rozwiązanie (w obecnych czasach zdalnego sterowania służy do tego głównie smartfon), tak jest to z pewnością element, który czasem może się przydać. Poza tym soundbar pozwala na sterowanie z użyciem istniejącego pilota telewizyjnego czy komend głosowych dzięki integracji z Sonos Voice Control.

Na spodzie znajdują się interfejsy. Niestety producent w Sonos Arc Ultra zdecydował się tylko na jedno złącze HDMI. Co prawda z eARC, czyli ulepszonym kanałem zwrotnym audio, co jest akurat plusem. Jednak firma mogła pomyśleć o drugim interfejsie tego typu.

Sonos Arc Ultra ma tylko jedno złącze HDMI. Na szczęście z eARC. Dawid Długosz INTERIA.PL

Taka decyzja może wynikać z faktu, że Sonos stawia głównie na połączenia bezprzewodowe. Jest tu nie tylko Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.3, ale także wsparcie dla technologii Apple AirPlay 2. Nie znajdziemy tu jednak żadnego portu USB.

Dźwięk przestrzenny w standardzie 9.1.4 ze wsparciem dla Dolby Atmos

Sonos Arc Ultra to potężny soundbar, w którym producent zdecydował się umieścić głośniki w standardzie 9.1.4. Takie połączenie zapewnia wysokiej jakości dźwięk przestrzenny. Co bardzo ważne, nie brakuje wsparcie dla Dolby Atmos, co umożliwia wysokiej klasy odsłuch zbliżony do tego, którego można doświadczać w kinie.

Listwa dźwiękowa w połączeniu ze wspomnianym subwooferem zapewnia wysokiej klasy dźwięk, a dzięki głośnikowi niskotonowemu Sound Motion udało się uzyskać głębsze i potężniejsze basy. I tak rzeczywiście jest, ale ten dodatek nie zastąpi pełnego subwoofera, co warto mieć na uwadze. Na prawdziwie głębokie basy mogłem liczyć dopiero po połączeniu z Sonos Sub 4.

Subwoofer Sonos Sub 4 to z pewnością udany kompan dla Arc Ultra. Dawid Długosz INTERIA.PL

Ogólnie odtwarzany dźwięk jest czysty oraz pełny. Podczas oglądania filmów można też liczyć na wzmacnianie dialogów, za co odpowiada funkcja oparta na AI. Do wyboru jest kilka poziomów precyzji, co pozwala na wybór najlepiej dopasowanej do potrzeb słuchacza opcji.

Na uwagę zasługuje też Trueplay, które pozwala dostosować dźwięk pod kątem akustyki pomieszczenia, gdzie znajduje się soundbar. W tym celu wystarczy tylko kilka stuknięć w aplikacji na telefonie, a wraz z tym modelem jest to możliwe także na smartfonach z Androidem. Wcześniej jedynie na iOS.

Sonos Arc Ultra wspiera bezprzewodowe przesyłanie dźwięku, w tym technologię AirPlay 2. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sonos Arc Ultra zapewnia też bardzo dobrze brzmiące audio przestrzenne w trakcie słuchania treści z Dolby Atmos. Użytkownik ma wrażenie, jakby poszczególne dźwięki rzeczywiście napływały z różnych stron. Przy okazji udało się zachować szczegółowość, a dobre efekty można uzyskać zarówno podczas cichego, jak i głośniejszego odsłuchu. I tutaj warto dodać, że listwa dźwiękowa potrafi grać naprawdę głośno.

W trakcie przesyłania dźwięku droga bezprzewodową (Bluetooth czy AirPlay) nie zauważyłem problemów. W obu przypadkach odtwarzanie odbywało się sprawnie.

Czy warto kupić soundbar Sonos Arc Ultra?

Sonos Arc Ultra to soundbar, który zapewne spełni oczekiwania większości klientów. Oferuje bogaty i dynamiczny dźwięk, wspiera Dolby Atmos czy pozwala na bezprzewodowe przesyłanie audio. Pod względem jakości grania należy się piątka. Ponadto producent postawił na ciekawy design i dobre wykonanie.

Są też minusy i tutaj na pewno warto wspomnieć o wysokiej cenie (blisko 5 tys. złotych) czy tylko jednym złączu HDMI (choć plusem jest eARC), co dla bardziej wymagających użytkowników może być przeszkodą. Jeśli jednak te dwie wady nie stanowią dla was większego problemu, to Sonos Arc Ultra z pewnością jest propozycją wartą rozważenia.



