Testy GSM-R na CMK na końcówce. Kiedy pociągi pojadą z prędkością 250 km/h?

W skrócie PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły testy systemu GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej, co stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do jazdy pociągów z prędkością 250 km/h.

Sukces prób z systemem GSM-R otwiera drogę do kolejnego etapu przygotowań, czyli testów systemu sterowania ruchem ETCS poziomu 2 na trasie CMK.

Wprowadzenie prędkości 250 km/h dla pasażerów planowane jest na koniec 2027 roku, choć rozważana jest również wcześniejsza wrześniowa korekta rozkładu jazdy.

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PKP Polskie Linie Kolejowe od miesięcy pracują nad przystosowaniem CMK do jazdy z prędkością 250 km/h. Zarządca infrastruktury kończy testy ważnego systemu, który to umożliwi. Mowa o GSM-R, którego anteny ukończono rozmieszczać na Centralnej Magistrali Kolejowej w pierwszej połowie 2026 r.

PKP PLK kończy testy systemu GSM-R na CMK

PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w Polsce, przekazały, że testy GMS-R kończą się z sukcesem. W trakcie prób udało się zweryfikować stabilną łączność przy prędkości 250 km/h. To oznacza możliwość przejścia do kolejnego etapu, czyli testów systemu ETCS poziomu 2.

Pomyślne zakończenie testów GSM-R to ważny krok w przygotowaniach do podniesienia prędkości pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej

"Rozwój infrastruktury kolejowej i wdrażanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem pozwalają stopniowo zwiększać możliwości polskiej kolei. Prędkość 250 km/h na CMK to realna perspektywa szybszych podróży między Warszawą a południem kraju" - dodał Piotr Malepszak.

Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Prace związane z przystosowaniem CMK do jazdy z prędkością 250 km/h trwają od dawna. Już w zeszłym roku przeprowadzono próby z wykorzystaniem składu Pendolino należącego do PKP Intercity. W tym roku były one kontynuowane.

Pendolino to obecnie jedyny w Polsce pociąg, który może kursować z tak dużą prędkością po CMK. Pozwoli to znacząco skrócić czas podróży z Warszawy do Krakowa. Od kiedy? Obecny harmonogram zakłada wprowadzenie takiej prędkości z pasażerami pod koniec 2027 r., gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy. Jednak minister infrastruktury Dariusz Klimczak jakiś czas temu wspomniał, że nie wyklucza startu wraz z wrześniową korektą.

Jakiś czas temu pojawiły się także doniesienia, jakoby pociągi po CMK z czasem mogły pojechać z prędkością nawet ponad 300 km/h. Ministerstwo Infrastruktury jednak szybko je zdementowało.