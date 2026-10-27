Testy GSM-R na CMK na końcówce. Kiedy pociągi pojadą z prędkością 250 km/h?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Pociągi w Polsce wkrótce rozpędzą się do prędkości 250 km/h i w pierwszej kolejności stanie się to możliwe na CMK. PKP Polskie Linie Kolejowe pomyślnie kończy testy GSM-R, czyli niezbędnego systemu, który pozwoli na uzyskanie tak szybkiej jazdy na Centralnej Magistrali Kolejowej. Kiedy to nastąpi?

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Linia kolejowa na CMK z torami, siecią trakcyjną i sygnalizatorami podczas testów systemu GSM-R.
Testy GSM-R na CMK na końcówce. Kiedy pociągi pojadą z prędkością 250 km/h?Tomkam, CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)Wikimedia Commons

W skrócie

  • PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły testy systemu GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej, co stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do jazdy pociągów z prędkością 250 km/h.
  • Sukces prób z systemem GSM-R otwiera drogę do kolejnego etapu przygotowań, czyli testów systemu sterowania ruchem ETCS poziomu 2 na trasie CMK.
  • Wprowadzenie prędkości 250 km/h dla pasażerów planowane jest na koniec 2027 roku, choć rozważana jest również wcześniejsza wrześniowa korekta rozkładu jazdy.
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PKP Polskie Linie Kolejowe od miesięcy pracują nad przystosowaniem CMK do jazdy z prędkością 250 km/h. Zarządca infrastruktury kończy testy ważnego systemu, który to umożliwi. Mowa o GSM-R, którego anteny ukończono rozmieszczać na Centralnej Magistrali Kolejowej w pierwszej połowie 2026 r.

PKP PLK kończy testy systemu GSM-R na CMK

PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w Polsce, przekazały, że testy GMS-R kończą się z sukcesem. W trakcie prób udało się zweryfikować stabilną łączność przy prędkości 250 km/h. To oznacza możliwość przejścia do kolejnego etapu, czyli testów systemu ETCS poziomu 2.

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Pomyślne zakończenie testów GSM-R to ważny krok w przygotowaniach do podniesienia prędkości pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej
powiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw CPK.

"Rozwój infrastruktury kolejowej i wdrażanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem pozwalają stopniowo zwiększać możliwości polskiej kolei. Prędkość 250 km/h na CMK to realna perspektywa szybszych podróży między Warszawą a południem kraju" - dodał Piotr Malepszak.

Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Prace związane z przystosowaniem CMK do jazdy z prędkością 250 km/h trwają od dawna. Już w zeszłym roku przeprowadzono próby z wykorzystaniem składu Pendolino należącego do PKP Intercity. W tym roku były one kontynuowane.

Pendolino to obecnie jedyny w Polsce pociąg, który może kursować z tak dużą prędkością po CMK. Pozwoli to znacząco skrócić czas podróży z Warszawy do Krakowa. Od kiedy? Obecny harmonogram zakłada wprowadzenie takiej prędkości z pasażerami pod koniec 2027 r., gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy. Jednak minister infrastruktury Dariusz Klimczak jakiś czas temu wspomniał, że nie wyklucza startu wraz z wrześniową korektą.

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Jakiś czas temu pojawiły się także doniesienia, jakoby pociągi po CMK z czasem mogły pojechać z prędkością nawet ponad 300 km/h. Ministerstwo Infrastruktury jednak szybko je zdementowało.

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