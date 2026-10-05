Testy nowej telewizji naziemnej. Czy stary telewizor przestanie działać?

Spis treści: DVB-T2 a DVB-I. Antena kontra internet Czy DVB-I zastąpi telewizję naziemną? Czy Twój telewizor przestanie działać? Gdzie DVB-I jest już testowane?

DVB-T2 a DVB-I. Antena kontra internet

DVB-T2 to standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Sygnał dociera z nadajnika do anteny, a telewizor lub dekoder zamienia go w obraz i dźwięk. W Polsce do odbioru tych programów urządzenie musi obsługiwać także kodowanie obrazu HEVC. Połączenie z internetem nie jest potrzebne, żeby oglądać kanały nadawane z anteny.

DVB-I działa inaczej. Pozwala odbiornikowi odnajdywać i prezentować kanały telewizyjne niezależnie od tego, czy są dostarczane przez tradycyjną sieć nadawczą, czy przez internet. Dzięki temu stacja odbierana z anteny i stacja dostępna online mogą znaleźć się na jednej liście programów, wraz z numeracją i informacjami o audycjach. Widz wybiera kanał pilotem, bez konieczności szukania go za każdym razem w osobnej aplikacji.

Wyobraź sobie, że oglądasz program z anteny, a po naciśnięciu przycisku "następny kanał" przechodzisz do transmisji dostarczanej przez internet. Dla Ciebie oba programy są częścią jednej listy. Telewizor musi jednak wiedzieć, skąd pobrać każdy z nich - i właśnie w organizowaniu takiej oferty pomaga DVB-I.

Czy DVB-I zastąpi telewizję naziemną?

Samo rozwijanie DVB-I nie oznacza wyłączenia DVB-T2. Nowy standard może uzupełniać telewizję z anteny o programy dostępne przez internet. Nadawca mógłby w ten sposób zaoferować na przykład dodatkową stację lub czasową transmisję bez umieszczania jej w naziemnym multipleksie. To możliwość techniczna, a nie zapowiedź, że każdy taki kanał pojawi się w Polsce lub będzie dostępny bez opłat.

Internetowy sposób odbioru ma też swoje warunki. Do oglądania kanału dostarczanego tą drogą potrzebne jest odpowiednie połączenie, a jego dostępność zależy od oferty nadawcy. Jeśli korzystasz wyłącznie z anteny i nie masz internetu w telewizorze, nadal możesz oglądać programy nadawane naziemnie, pod warunkiem że Twój sprzęt obsługuje obowiązujący w Polsce standard DVB-T2/HEVC.

Czy Twój telewizor przestanie działać?

Nie z powodu samych testów DVB-I. W Polsce programy naziemne są obecnie nadawane w DVB-T2 z kodowaniem HEVC. DVB-I nie jest ogłoszoną wymianą tego standardu na nowy, która wymagałaby od widzów ponownego przystosowania odbiorników. Telewizor poprawnie odbierający dziś kanały z anteny nie straci tej możliwości tylko dlatego, że na innych rynkach rozwijane są usługi DVB-I.

Czym innym jest dostęp do nowych funkcji. Sam napis "Smart TV" ani obecność Wi-Fi nie dają pewności, że urządzenie będzie obsługiwało DVB-I. Potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie współpracujące z taką usługą. W przypadku konkretnego modelu warto więc sprawdzić informacje producenta, bo możliwość dodania obsługi przez aktualizację będzie zależała od urządzenia i jego dalszego wsparcia.

Jeśli kiedyś zechcesz korzystać z DVB-I, a telewizor nie będzie go obsługiwał, rozwiązaniem może być zgodne urządzenie zewnętrzne. Nie ma jednak potrzeby kupowania go zawczasu: najpierw musi pojawić się usługa, z której rzeczywiście będziesz chciał korzystać.

Gdzie DVB-I jest już testowane?

Prace nad standardem wyszły poza etap samych założeń. W Niemczech w maju 2026 roku zatwierdzono "DVB-I Book Germany", czyli ramy techniczne i organizacyjne przygotowujące rynek do uruchomienia usług. W Irlandii zaplanowano zamknięty test platformy Saorview z udziałem maksymalnie stu użytkowników, trwający od czerwca do listopada 2026 roku. Z kolei nowozelandzki Freeview przygotowuje usługę NextGen opartą na DVB-I.

Dla widza w Polsce najważniejsza jest dziś ta dość prosta różnica: DVB-T2/HEVC odpowiada za odbiór obecnej telewizji naziemnej z anteny, a DVB-I może w przyszłości ułatwić korzystanie z kanałów pochodzących także z internetu. Informacje o zagranicznych testach nie są zapowiedzią, że polskie telewizory trzeba będzie ponownie wymieniać.



