TGV M ruszył z pasażerami. Pociąg piętrowy Avelia Horizon w eksploatacji

W skrócie Nowy piętrowy pociąg TGV M bazujący na platformie Avelia Horizon rozpoczął regularne przewozy pasażerskie w barwach przewoźnika SNCF.

Innowacyjna konstrukcja pociągu pozwala na przewóz do 740 pasażerów, co stanowi wzrost liczby miejsc o 20 proc. względem poprzednich generacji.

Pojazdy te osiągają prędkość operacyjną do 320 km/h i zostały wykonane w 97 proc. z materiałów nadających się do recyklingu.

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Alstom i SNCF mają powody do dumy. W zeszłym tygodniu na tory ruszył z pasażerami pierwszy pociąg TGV M, czyli skład dla Kolei Dużych Prędkości, który bazuje na platformie Avelia Horizon.

Pociąg piętrowy TGV M oparty na platformie Avelia Horizon firmy Alstom

Pierwszy pociąg osobowy klasy TGV M został oparty na platformie Avelia Horizon, która została opracowana przez firmę Alstom jako odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników.

Składy TGV M są piętrowe i dzięki temu oferują do 20 proc. więcej miejsc dla pasażerów od poprzedniej generacji. Jeden pociąg jest w stanie pomieścić nawet 740 podróżnych. Stało się to możliwe poprzez skrócenie wagonów silnikowych, co pozwoliło na uzyskanie dodatkowego pasażerskiego.

Avelia Horizon stanowi najbardziej znaczącą zmianę w architekturze pociągów bardzo dużych prędkości od ponad 30 lat. Jej innowacyjność wynika z całkowitego przeprojektowania konstrukcji pociągu

"Platforma umożliwia operatorom przewóz większej liczby pasażerów przy zachowaniu tej samej długości składu i wysokiego komfortu podróży, jednocześnie ograniczając zużycie energii oraz optymalizując koszty utrzymania przez cały cykl życia pojazdu" - dodaje Benjamin Fitoussi.

Projekt był bardzo złożony. Jego realizacja wiązała się z zaangażowaniem ponad 4 tys. specjalistów. TGV-M zaprojektowano we Francji i prawie w całości (97 proc.) został wykonany z materiałów, które nadają się do recyklingu. W trakcie homologacji pokonano blisko milion kilometrów.

Pociąg TGV M może osiągać prędkość do 320 km/h

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) dopuściła składy TGV M do użytku wcześniej w tym roku i nastąpiło to po bardzo długim procesie. Nowe pociągi mają jeździć z pasażerami z prędkością do 320 km/h, choć w rzeczywistości mogą rozpędzać się nawet do 350 km/h.

Warto dodać, że SNCF Voyageurs zamówiło aż 130 nowych pociągów od firmy Alstom. Podobne jednostki mają jeździć także w barwach Eurostar, które w ramach zamówienia podstawowego planuje kupić 30 jednostek.