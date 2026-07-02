Tidal idzie śladami Spotify i podnosi ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

W skrócie Tidal podniósł ceny wszystkich swoich pakietów w Polsce, zrównując je z cennikiem Spotify.

Nowe stawki obowiązują nowych klientów od teraz, natomiast dotychczasowi użytkownicy zostaną nimi objęci od 3 sierpnia.

Od 15 lipca 2026 roku Tidal wprowadzi oznaczenia dla utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję i przestanie wypłacać tantiemy za takie treści.

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Spotify podniosło ceny na polskim rynku wcześniej w tym roku. Teraz na podobny ruch zdecydował się Tidal. W kraju już obowiązuje nowy cennik. Podwyżki objęły wszystkie dostępne pakiety.

Nowe ceny pakietów Tidal w Polsce zbliżone do planów Spotify

W zależności od planu Tidal zaserwował w Polsce podwyżki na poziomie od kilku do kilkunastu złotych. Aktualny cennik usługi prezentuje się następująco.

Pakiet Individual - 26,99 zł/miesiąc (wcześniej 21,99 zł)

Pakiet Family - 45,99 zł/miesiąc (dotychczas 34,99 zł)

Pakiet Student - 14,49 zł/miesiąc (do tej pory 10,99 zł)

Większość użytkowników zapłaci 5 zł więcej. Natomiast za pakiet rodzinny od teraz jest to 11 zł więcej. Dla porównania niżej aktualny cennik Spotify.

Pakiet indywidualny - 26,99 zł/miesiąc

Pakiet rodzinny - 45,99 zł/miesiąc

Pakiet studencki - 14,49 zł/miesiąc

Pakiet Duo - 36,99 zł/miesiąc

Jak nietrudno zauważyć, ceny w usłudze Tidal zrównały się z tymi, które od kilku miesięcy obowiązują w Polsce dla Spotify. Warto jednak mieć na uwadze, że to pierwsza podwyżka stawek w pierwszej z platform od trzech lat.

Nowy cennik obowiązuje od teraz wszystkich nowych klientów. Natomiast dotychczasowych obejmie przy rozliczeniach miesięcznych począwszy od 3 sierpnia. Tidal wyjaśnia, że podwyżki stawek były nieuniknione i platforma musiała je wprowadzić, aby móc dalej wspierać artystów.

Tidal robi porządki z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję

Podwyżki cen zostały ogłoszone po kilku dniach od informacji, że Tidal zaczyna robić porządki z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję. W usługach streamingowych pojawia jej się coraz więcej. Platforma doszła więc do wniosku, że nie będzie jej całkowicie usuwać, ale nie planuje wypłacać jej "twórcom" żadnych tantiem.

Zmiany wejdą w życie 15 lipca 2026 r. Od tego dnia użytkownicy zobaczą czytelne oznaczenia utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i będzie to sygnowane znaczkiem "AI". Ponadto usuwane będą tylko te utwory, które podszywają się pod prawdziwych wykonawców i wprowadzają użytkowników w błąd.



