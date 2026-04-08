W skrócie TikTok przeznacza miliard euro na budowę drugiego centrum danych w Europie.

Inwestycja w Lahti w Finlandii jest częścią większej strategii o wartości 12 miliardów euro, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych ponad 200 milionów Europejczyków.

Pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa i przejrzystości działań firmy, mimo entuzjastycznego przyjęcia decyzji przez władze fińskiego miasta.

Chiński gigant mediów społecznościowych TikTok ogłasza kolejną dużą inwestycję w Europie. Jak podaje Reuters, firma zamierza przeznaczyć miliard euro na budowę drugiego centrum danych w Europie, a dokładniej - Finlandii. To element szerzej zakrojonych działań przenoszenia danych europejskich na teren Unii Europejskiej.

Dane bliżej użytkowników

Nowe centrum ma powstać w mieście Lahti, na południu kraju, które znamy z Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na początek jego moc obliczeniowa wyniesie 50 megawatów, z możliwością rozbudowy do 128 MW. W praktyce oznacza to ogromne "magazyny danych", w których przechowywane są zdjęcia, filmy i inne informacje użytkowników. TikTok wpisuje tę inwestycję w szerszy plan o wartości 12 miliardów euro, który ma zwiększyć bezpieczeństwo danych ponad 200 milionów Europejczyków.

To ważne w kontekście rosnącej presji ze strony europejskich państw. Politycy coraz częściej domagają się lepszej ochrony prywatności i ograniczenia wpływu algorytmów na młodszych użytkowników. Równolegle firma-matka TikToka, ByteDance, uniknęła niedawno zakazu działalności w USA, również związanego z obawami o dane.

Dlaczego właśnie Finlandia?

Inwestycja trafia do Finlandii nieprzypadkowo. Kraj ten przyciąga technologicznych gigantów takich jak Microsoft czy Google. Powód jest prosty... chłodny klimat obniża koszty chłodzenia serwerów, a energia elektryczna jest stosunkowo tania i niskoemisyjna, czyli bardziej przyjazna środowisku. Do tego dochodzi stabilne prawo i przewidywalne warunki dla biznesu.

Nowa inwestycja ma być gotowa do 2027 roku, a pierwsze fińskie centrum TikToka w Kouvoli powinno działać już pod koniec tego roku. Władze Lahti przyjęły decyzję z entuzjazmem, widząc w niej szansę na rozwój lokalnej gospodarki.

Jak to jednak bywa z dużymi inwestycjami, pojawiają się również obawy. Już przy pierwszym projekcie fińscy politycy zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa i brak przejrzystości działań firmy. Teraz będzie kolejne centrum danych, ale obawy nie zniknęły. Mimo to inwestycja pokazuje, że TikTok nie zamierza zwalniać tempa w Europie, że walka o dane użytkowników staje się jednym z kluczowych tematów technologicznych ostatnich lat.

Źródło: Reuters

