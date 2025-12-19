Historia sprzedaży platformy TikTok w Stanach Zjednoczonych od dawna przypomina telenowelę. Cały proces zapoczątkowano już za czasów prezydenta Joego Bidena. Donald Trump nie mógł go jednak dokończyć i co kwartał słyszeliśmy o kolejnym trzymiesięcznym przedłużeniu czasu oraz nieblokowaniu aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Cała sprawa zbliża się do finału.

ByteDance akceptuje warunki sprzedaży aplikacji TikTok

We wrześniu 2025 r. prezydent Donald Trump podpisał kolejne rozporządzenie wykonawcze, które pozornie finalizowało niektóre warunki umowy o wydzieleniu amerykańskiego oddziału TikToka. Teraz stosowny ruch wykonało ByteDance, które pozostaje właścicielem platformy.

Z informacji przekazanych przez Bloomberga wynika, że prezes TikToka, Shou Chew, powiedział pracownikom, że ByteDance podpisało umowę związaną z przekazaniem kontroli nad amerykańskim oddziałem platformy.

TikTok w Stanach Zjednoczonych ma trafić w ręce grupy amerykańskich inwestorów. W jej skład wchodzą Oracle, Silver Lake i MGX. Jest to więc realizacja zapowiedzi, które padły wcześniej w tym roku. Nowa grupa przejmie większość udziałów platformy w USA, a ByteDance ma zachować mniejsze udziały.

Kiedy TikTok zostanie ostatecznie sprzedany grupie firm z USA?

Z raportu źródłowego wynika, że ostateczne podpisanie umowy planowane jest za nieco ponad miesiąc. Ma to nastąpić 22 stycznia 2026 r.

Po sfinalizowaniu amerykańskie joint venture, zbudowane na fundamencie obecnej organizacji TikTok US Data Security (USDS), będzie działać jako niezależny podmiot, sprawujący nadzór nad ochroną danych w USA, bezpieczeństwem algorytmów, moderacją treści i kontrolą oprogramowania

Jest jednak jeszcze jeden problem. To zgoda chińskich urzędników, których stanowisko nie jest w pełni jasne. Donald Trump kilka miesięcy temu twierdził, że strona Państwa Środka jest w pełni zaangażowana w proces, ale z tym ostatecznie może być różnie.

Możliwe jednak, że w styczniu cały proces rzeczywiście w końcu dobiegnie końca. Niespełna rok temu Donald Trump wydał jedno z rozporządzeń, które odwlekało w czasie wejście w życie stosownej ustawy, która nakazywała sprzedaż lub zablokowanie TiKToka w Stanach Zjednoczonych.

