To będzie najdłuższa miejska kolej linowa na świecie. Gdzie ją budują?

Meksyk wkrótce będzie mógł się pochwalić ciekawym projektem na skalę całego świata. Powstanie tam najdłuższa miejska kolej linowa o długości kilkunastu kilometrów, której przeznaczeniem będzie środek transportu publicznego.

Najdłuższa miejska kolej linowa Cablebús Línea 5 w Meksyku

Cablebús Línea 5, bo tak nazwano projekt, został powierzony austriacko-szwajcarskiemu przedsiębiorstwu Doppelmayr, które ma doświadczenie w produkcji kolei linowych. Przedsięwzięcie jest sporym wyzwaniem, bo cała sieć ma by długa na ponad 15 kilometrów i zwróćmy uwagę, że zostanie utworzona częściowo w terenie zabudowanym.

Najdłuższa miejska kolej linowa połączy w Meksyku dzielnice Álvaro Obregón, Magdalena Contreras oraz Benito Juárez. Pasażerowie będą mogli przemieszczać się nad powierzchnią w specjalnych gondolach i w ten sposób dostać się do stacji metra Mixcoac. W planach jest postawienie 12 przystanków.

Cablebús Línea 5 będzie najdłuższą miejską koleją linową na świecie. Doppelmayr materiały prasowe

Projekt powierzony Doppelmayr ma szacunkowy koszt budowy na poziomie 7,9 mld peso, czyli około 1,63 mld złotych. Szwajcarzy i Austriacy zajmą się projektowaniem, budową oraz uruchomieniem nowego środka transportu w Meksyku. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Cablebús Línea 5 zostanie oddane do użytku w 2028 r.

Meksyk ma już doświadczenie w kolei linowej

Cablebús Línea 5 nie jest pierwszym tego typu projektem w historii Meksyku, choć będzie najdłuższym. Już kilka lat temu (w 2021 r.) uruchomiono Cablebús Línea 1 i 3. Trzy obecne linie mają długość około 25 kilometrów. Dodanie kolejnych sprawi, że pasażerowie będą mogli korzystać z trasy przekraczającej 50 kilometrów.

Cablebús Línea 5 to dla Meksyku bardzo ważny projekt. Szacuje się, że pokonanie wyznaczonej trasy zostanie skrócone o połowę. Kolejka Doppelmayr ma korzystać z łącznie 114 słupów i na trasę mają zostać wypuszczone 462 gondole, z których każda może pomieścić do 10 pasażerów.

Najdłuższa miejska kolej linowa w Meksyku ma pozwolić na transport nawet 3 tys. pasażerów na godzinę. Tamtejsza rząd szacuje, że projekt przyniesie korzyści dla 137 tys. mieszkańców w kilkudziesięciu dzielnicach wymienionych obszarów.

