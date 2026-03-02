Kolej zyskuje na popularności nie tylko w Polsce. Coraz lepsze wyniki uzyskują również nasi zachodni sąsiedzi. Francuskie SNCF Voyageurs, które jest właścicielem TGV INOUI, czyli jednego z najszybszych pociągów na Starym Kontynencie, pochwaliło się pierwszą zmodernizowaną jednostką.

Zmodernizowany pociąg TGV INOUI zaprezentowany przez SNCF Voyageurs

SNCF Voyageurs zaprezentowało pierwszy z modernizowanych składów TGV, co odbywa się w ramach programu O2D. Jego celem jest wydłużenie czasu eksploatacji jednych z najszybszych pociągów w Europie o kolejne lata.

Francuzi planują zmodernizować łącznie 104 składów TGV INOUI, których czas eksploatacji założono na 34 lata. Dzięki prowadzonym pracom uda się go wydłużyć do co najmniej 40 lat. Natomiast optymistyczny scenariusz zakłada użytkowanie nawet przez 50 lat.

Zmodernizowany pociąg TGV Inoui. SNCF Voyageurs materiały prasowe

Plan zakłada odnowienie 26 pociągów do końca 2026 r. Natomiast w 2027 r. zakłady opuszczą kolejne 23 zmodernizowane składy TGV INOUI. Pierwszy pociąg opuścił zakład we wrześniu 2025 r. i już znajduje się w eksploatacji.

Francja wypuści na tory nowe pociągi KDP TGV M

SNCF boryka się z podobnymi problemami, co polskie PKP Intercity. To niewystarczająca liczba pociągów dużych prędkości, co powoduje brak możliwości zaspokojenia popytu. Już latem 2026 r. (w lipcu) przewoźnik planuje rozpocząć eksploatację składów TGV M, ale realizacja zamówienia spotkała się z opóźnieniami.

Francuzi zamówili 100 nowych pociągów TGV M w 2018 r. i ich produkcją zajmuje się Alstom, ale dostawy są opóźniane. Pierwsze jednostki mają kursować na linii Kolei Dużych Prędkości łączącej Paryż, Lyon i Marsylię. Dopiero wtedy uda się odzyskać część starszych składów (w tym piętrowych TGV Duplex), które będzie można przeznaczyć do realizacji połączeń na innych szlakach kraju.

Warto dodać, że z istniejących składów TGV modernizacji podda się tylko wspomniane ponad 100 pociągów. Część z nich, których odświeżenie uznano za nierentowne, posłuży w roli dawców części. Program modernizacyjny ma potrwać do 2033 r.

