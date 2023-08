To łowca rosyjskich S-400. Amerykanie dostali nową "zabawkę"

Czym charakteryzuje się pocisk AGM-88G AARGM-ER?

Broń należy do dość znanej rodziny opartej na AGM-88 HARM, ale marynarka zdecydowała się całkowicie przebudować starą konstrukcję, stąd nowa wersja jako bazę wykorzystuje późniejsze AGM-88G AARGM. Ta powstała w celu zwiększenia efektywności i niezawodności pocisku, który miał być zdolny do naprowadzania się w dwóch trybach, pasywnym i aktywnym - ten drugi do namierzenia celu wykorzystuje wbudowany radar działający na falach milimetrowych.

Zdjęcie Czym charakteryzuje się pocisk AGM-88G AARGM-ER? / US NAVY / domena publiczna

AARGM-ER wykorzystuje więc potencjał stosowanych w pociskach AARGM nowoczesnych czujników, elektroniki i modeli cyfrowych, ale uzupełniony jest o zmodernizowaną głowicę bojową oraz nowy układ napędowy, zapewniający zwiększony zasięg, który pozwala zwalczać zagrożenia z bezpiecznej dla pilotów odległości. W efekcie pocisk może osiągnąć maksymalnie prędkość 2 Ma, a jego zasięg to 300 km, czyli dwukrotnie większy niż w przypadku pocisków poprzedniej generacji.



Amerykanie nie ukrywają nawet, że AGM-88G AARGM-ER to pocisk, który powstał jako środek do zwalczania zaawansowanych rosyjskich systemów obrony powietrznej, jak S-400 czy opracowywany uniwersalny system przeciwlotniczy i antyrakietowy S-500. Śmiało można więc zakładać, że podobnie jak pociski antyradarowe AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), nowa wersja także trafi w ręce Ukrainy, bo trudno o lepszy test "ostateczny".