PKP Intercity niedawno wybrało własne "piętrusy", ale przed spółką kolejne ważne decyzje. Przewoźnik kupi superszybkie pociągi z myślą o Kolei Dużej Prędkości, które pozwolą na jazdę nawet z prędkością przekraczającą 300 km/h. Własną gotowość do udziału w przetargu deklaruje Siemens Mobility, o czym raportuje serwis WNP.pl.

Superszybkie pociągi dla PKP Intercity jadące z prędkością 300 km/h

Kolej Dużych Prędkości w Polsce znajduje się na razie na papierze, ale plan zakłada, że pociągi w kraju będą mogły jeździć po "Y" z prędkością nawet ponad 300 km/h. Właśnie takie pociągi za kilka lat planuje zakupić PKP Intercity, które będzie obsługiwało trasy.

Stosowny przetarg na superszybkie pociągi PKP Intercity ma ogłosić w przyszłym roku. Obecnie przewoźnik skierował do wybranych producentów wstępne zapytania związane z tym przedsięwzięciem. Jedno z nich trafiło do spółki Siemens Mobility, która zajmuje się m.in. produkcją ICE 3neo dla Kolei Niemieckich. Jak dobrze wiemy, od jakiegoś czasu pociągi te testowane są także na torach w naszym kraju.

Siemens Mobility zaproponuje PKP Intercity pociągi Velaro Novo

Wiemy, że Siemens Mobility wykazało wstępne zainteresowanie nadchodzącym przetargiem. Niemiecka spółka planuje zaproponować własną platformę Velaro Novo. Co to za pociągi?

Veloro Novo to część sztandarowej platformy Siemens Mobility o nazwie Velaro. Nowe pociągi przystosowano pod kątem jazdy z prędkością przekraczającą 300 km/h. Dużym plusem jest obniżenie zapotrzebowania na energię - nawet o 30 proc. w porównaniu do poprzedniej generacji, co ma spore znaczenie eksploatacyjne.

Pociągi Siemens Mobility są ponadto wielosystemowe i ich homologacja obejmuje inne kraje. To o tyle istotne, gdyby PKP Intercity planowało obsługiwać tymi składami również połączenia międzynarodowe. Dla porównania Pendolino jeździ jedynie po trasach w Polsce i dopiero wkrótce rozpoczną się testy w Czechach związane z homologacją.

PKP Intercity nie podejmie decyzji w krótkim czasie

Na razie nie wiadomo, na które oferty zdecyduje się PKP Intercity. Wstępna zapytania zostały wysłane do dziewięciu firm z Polski i za granicy. Dopiero pod koniec tego roku rozpocznie się kolejny etap związany z zapytaniami o dopuszczenie do przetargu.

W przyszłym roku zakwalifikowane firmy będą brały udział w dialogu technicznym, co potrwa do drugiej połowy 2026 r. Potem przyjdzie czas na oferty cenowe, a ostateczne decyzje zapadną w 2027 r.

