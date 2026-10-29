Jednostkę zbudowała australijska stocznia Incat Tasmania na zamówienie operatora promowego Buquebus. China Zorrilla odbyła już pierwszy komercyjny rejs na trasie z Buenos Aires do Colonia del Sacramento w Urugwaju. Przeprawa przez estuarium La Platy liczy około 55 kilometrów.

Statek ma 130 metrów długości i może zabrać na pokład do 2100 pasażerów oraz 225 pojazdów. Jego najważniejszym elementem jest jednak układ energetyczny. Ponad 250 ton akumulatorów zapewnia przeszło 40 MWh pojemności magazynowania energii, która zasila osiem elektrycznych pędników wodnoodrzutowych.

To rozwiązanie pozwala zrezygnować z tradycyjnego napędu spalinowego. W praktyce oznacza to brak spalin emitowanych przez silniki podczas rejsu, choć całkowity ślad węglowy jednostki zależy również od sposobu wytwarzania energii elektrycznej i produkcji samych akumulatorów.

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Ciszej, bez wibracji i spalin

Przedstawiciele stoczni podkreślają, że przejście na napęd elektryczny zmienia nie tylko sposób przemieszczania się statku, lecz także komfort podróżowania. Craig Clifford, dyrektor zarządzający Incat, który uczestniczył w pierwszym komercyjnym rejsie, zwrócił uwagę na brak charakterystycznego hałasu i drgań generowanych przez duże silniki.

Na pokładzie znalazła się również rozbudowana bezcłowa strefa handlowa o powierzchni około 2300 metrów kwadratowych. China Zorrilla ma więc pełnić funkcję nie tylko środka transportu, ale także przestrzeni przygotowanej z myślą o pasażerach podczas przeprawy.

Oficjalna inauguracja odbyła się 21 października w Buenos Aires. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele stoczni, operatora promowego oraz władz morskich Argentyny i Urugwaju. Budowa jednostki była jednym z najbardziej wymagających projektów technicznych w historii Incat.

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Elektryczne promy to dopiero początek?

Uruchomienie China Zorrilla nie oznacza, że podobne jednostki natychmiast zastąpią wszystkie promy spalinowe. Duże statki wymagają ogromnych ilości energii, a ich elektryfikacja wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi masy akumulatorów, kosztów oraz infrastruktury ładowania w portach.

Na krótszych, regularnie obsługiwanych trasach takie rozwiązanie może jednak okazać się szczególnie atrakcyjne. Incat już pracuje nad kolejnymi projektami. W stoczni w Hobart powstają trzy elektryczne promy o długości 129 metrów dla duńskiego operatora Molslinjen, a także dwie jednostki hybrydowo-elektryczne o długości 78 metrów.