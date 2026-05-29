Francuski gigant żeglugowy zaprezentował niedawno największy na świecie kontenerowiec napędzany skroplonym gazem ziemnym (LNG), który jest w stanie zabrać ponad 24 tysiące kontenerów TEU. Oficjalna inauguracja statku została zaplanowana na początek lipca.

Nowy statek zaprojektowany przez marsylską firmę CMA CGM Group jest obecnie największą jednostką pływającą pod francuską banderą. Kolos ma 400 metrów długości i jest wysoki na 75 metrów. Dla porównania największy lotniskowiec Francji, czyli Charles de Gaulle, jest długi na ponad 260 metrów. Szerokość kontenerowca to 62 metry.

Tak duże rozmiary sprawiają, że jest to również największy na świecie statek zasilany LNG. Kontenerowiec napędzany jest skroplonym gazem ziemnym, który jest bezwonny, bezbarwny, nietoksyczny i niekorozyjny. Na paliwo przeznaczono zbiornik o pojemności 18,6 tys. metrów sześciennych. Pozwoli to z powodzeniem na odbywanie rejsów z pełnym załadunkiem z Azji do Europy.

CMA CGM Notre Dame został również wyposażony w liczne rozwiązania, które mają zapewnić optymalne zużycie energii. Są to m.in. specjalne kształty zmniejszające opór powietrza czy specjalne technologie cyfrowe z zakresu sterowania. Konstrukcja jest przemyślana, a nowoczesne systemy mają zapewnić kontenerowcowi możliwość przeprowadzania bezpiecznych manewrów także w zatłoczonych portach.

Gigant jest w stanie jednorazowo zabrać w rejs aż 24212 kontenerów TEU. Mogę one być chłodzone z wykorzystaniem aż 1600 gniazd. Ponadto konstrukcja została tak zaplanowana, aby pomieścić dodatkowe 280 kontenerów bez zwiększania gabarytów.

Statek zmierza już do Europy i wypłynął z Chin. Do Starego Kontynentu ma dotrzeć na początku lipca. CMA CGM Notre Dame jest zarejestrowany we Francuskim Rejestrze Międzynarodowym (RIF). Oficjalna ceremonia inauguracji została zaplanowana na 2 lipca i ma odbyć się w Hawrze.

Potężny kontenerowiec jest chlubą Francji i wpisuje się w cele klimatyczne związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, które kraj chce osiągnąć do 2050 r. Statek ma pływać do największych portów w Europie oraz Azji i tutaj wymienia się m.in. Singapur, Rotterdam czy Hamburg.

Warto dodać, że wielki kontenerowiec wcale nie potrzebuje dużej załogi. Dzięki licznym systemom opartym na automatyzacji udało się ją zredukować do zaledwie około 30 marynarzy.





