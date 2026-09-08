To nie NASA! Studenci z Wrocławia zbudowali rakietę R8 Alcyone

Nowoczesny silnik rakietowy NOVA
Wrocławscy studenci większość kluczowych komponentów zaprojektowali i zbudowali samodzielnie.
Z technologicznego punktu widzenia najważniejszym elementem konstrukcji jest autorski silnik rakietowy NOVA na paliwo ciekłe, rozwijany przez zespół od 2024 roku. Jako materiał pędny wykorzystuje on etanol, a w roli utleniacza występuje podtlenek azotu.
Parametry jednostki robią wrażenie. Podczas sześciosekundowej pracy silnik potrafi wygenerować ciąg na poziomie 3600 N oraz impuls całkowity rzędu 18 000 Ns. Ponieważ temperatura w komorze spalania osiąga ekstremalne 3000 K, zastosowane zostały zaawansowane metody ochrony cieplnej. Skuteczność tego rozwiązania została już zweryfikowana w boju. Podczas majowych zawodów FAR-OUT na pustyni Mojave, silnik NOVA zdobył nagrodę za najbardziej efektywny napęd na paliwo ciekłe.
Awionika i bezpirotechniczny system odzysku
R8 Alcyone wyróżnia się także podejściem do bezpieczeństwa. Zespół całkowicie zrezygnował z tradycyjnych ładunków pirotechnicznych w systemie odzysku (dual-deployment). Zastąpiono je mechanizmami mechanicznymi i termicznymi. W apogeum lotu mechanizm V-Band uwalnia spadochron hamujący, a na wysokości 400 metrów serwomechanizmy aktywują wyrzut spadochronu głównego.
Nad przebiegiem lotu czuwa autorski komputer pokładowy składający się z czterech płytek PCB, korzystający z maszyny stanów, co zapewnia wysoką przewidywalność reakcji oprogramowania.
Wysokość apogeum wyznaczana jest za pomocą dwóch niezależnych altimetrów oraz na podstawie danych prędkościowych z rurki Pitota. Z kolei za stabilizację rakiety w osi przechylenia odpowiada w pełni autorski system ACS (Attitude Control System).
Wykorzystuje on cztery potężne serwomotory połączone ze stalowymi lotkami, które aktywnie redukują prędkość kątową do zera.
Latające laboratorium w standardzie CubeSat
Wewnątrz struktury nośnej, wykonanej z ulepszonych po ostatnich zawodach, lżejszych i sztywniejszych kompozytów z włókien syntetycznych i żywicy epoksydowej, znalazło się miejsce na ładunek badawczy.
To moduł w formacie CubeSat 3U, który przeprowadzi w locie dwa eksperymenty.
Niezwykły wygląd rakiety R8 Alcyone
Rakieta wyróżnia się nie tylko parametrami, ale i wyglądem. Jej nazwa nawiązuje do najjaśniejszej gwiazdy Plejad oraz greckiego mitu o Alkione, z którego wywodzi się określenie "halcyon days" (czas spokoju).
Przekłada się to na dedykowaną okleinę, motyw przewodni oraz logo rakiety. Co ciekawe, za oprawę wizualną odpowiada student Akademii Sztuk Pięknych - Iwo Szenk, udowadniając, że w projektach kosmicznych jest miejsce na synergię ścisłej inżynierii i sztuki użytkowej.