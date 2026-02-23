Już wkrótce linię produkcyjną opuści pierwszy polski EZT (elektryczny zespół trakcyjny), który przystosowano do prędkości 200 km/h. Pociągi produkowane są przez firmę PESA Bydgoszcz, ale odbiorcą nie jest polski przewoźnik, a Czesi z RegioJet.

Pierwszy polski EZT dla prędkości 200 km/h finalizowany przez PESA Bydgoszcz

Produkcją pociągu zajmuje się PESA Bydgoszcz, która ma duże doświadczenie na rynku. Pierwszy polski EZT dla prędkości 200 km/h jest niemal gotowy i prace nad nim dobiegają końca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pojazd wkrótce opuści fabrykę i trafi w ręce zamawiającego.

Nowy pociąg PESA Bydgoszcz to pojazd napędzany energią elektryczną, który jest dwunapięciowy. Umożliwia jazdę z zasilania siecią trakcyjną 3 kV prądu stałego oraz 25 kV prądu zmiennego. Odbiorca pozyska składy w dwóch wersjach. Są to wariant trzyczłonowy serii 667, który będzie w stanie pomieścić do 200 pasażerów na miejscach siedzących. Jego długość to około 79 metrów. W drugiej opcji EZT składa się z czterech członów dla 300 pasażerów i długości około 105 metrów. Jest to seria 666.

W składach znajdą się trzy klasy dla pasażerów. Są to business, standard oraz economy. Nie zabraknie też miejsc dla rowerów czy przestrzeni gastronomicznej. Ponadto EZT mają zaimplementowany ETCS drugiego poziomu.

Nowe pociągi PESA dla RegioJet na trasie w Czechach

Nowych pociągów PESA Bydgoszcz nie zobaczymy na polskich torach. Odbiorcą jest RegioJet, który zapowiada coraz większą ekspansję w Polsce. Jednak EZT zostały zamówione z myślą o obsłudze trasy za naszą południową granicą. Mowa o szlaku R9 łączącym Pragę z Brnem. Jest to alternatywna trasa biegnąca przez Havlíčkův Brod.

RegioJet zamówił u firmy PESA Bydgoszcz łącznie 18 nowych składów EZT. 11 z nich to jednostki czteroczłonowe. Pozostałe mają trzy człony. Umowa została zawarta w 2023 r.

Z informacji, które uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl wynika, że pierwszy pociąg jest bliski ukończenia i wkrótce ma trafić do Czech. Próby odbędą się na torze testowym w Velimiu. Proces powinien zakończyć się homologacją. Testowy skład będzie czteroczłonowy.

Pierwsze kursy z pasażerami mają rozpocząć się w grudniu br. Pociągi mają zacząć regularną obsługę trasy w 2027 r.

Przy okazji warto dodać, że wkrótce w Polsce pojawi się więcej pociągów RegioJet. Od 1 marca będą to dodatkowe składy na trasie Warszawa - Poznań. W dalszych planach czeskiego przewoźnika jest obsługa kolejnych połączeń i są to m.in. szlaki Warszawa - Poznań - Berlin oraz Warszawa - Poznań - Szczecin.

