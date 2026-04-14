Składany smartfon Motorola Razr Fold został zaprezentowany w trakcie barcelońskich targów MWC 2026, które odbyły się na początku marca. Rynkowa premiera telefonu w Polsce nadal przed nami, ale rusza przedsprzedaż. Zobaczmy również, ile kosztuje to urządzenie.

Polskie ceny smartfona Motorola Razr Fold i przedsprzedaż

Ceny smartfona Motorola Razr Fold nie są niskie. W kraju trzeba szykować naprawdę sporo pieniędzy. Cennik na nasz rynek prezentuje się następująco.

Motorola Razr Fold w edycji standardowej - 9999 złotych

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 - 11499 złotych

Tanio nie jest. W obu przypadkach konfiguracja sprzętowa jest identyczna i obejmuje 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. W ramach alternatywy warto rozważyć zakup Samsunga Galaxy Z Fold 7, który kosztuje mniej czy model Huawei Mate X7 dostępny od około 8 tys. złotych.

Składany smartfon Motorola Razr Fold. Motorola materiały prasowe

Motorola uruchamia polską przedsprzedaż nowego składaka, która w przypadku standardowej wersji potrwa do 13 maja. W jej ramach można uzyskać cashback w wysokości 1500 złotych. Droższą edycję można zamawiać przedpremierowo do 7 czerwca. W prezencie firma dorzuca bilet na fazę grupową FIFA World Cup 2026.

Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold to pierwszy tego typu składak marki. Smartfon ma główny wyświetlacz LTPO o przekątnej 8,09 cala i rozdzielczości 2K, który pozwala na pracę z użyciem piórka Moto Pen Ultra. Drugi ekran to 6,6-calowy panel pOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i jasności maksymalnej do 6000 nitów.

Motorola Razr Fold ma główny ekran o przekątnej ponad 8 cali. Motorola materiały prasowe

Za obliczenia odpowiada tu potężny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 4.1. Energię dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie TurboPower o mocy 80 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Aparat fotograficzny modelu Motorola Razr Fold ma główny obiektyw ze światłem f/1.6 i 50-megapikselowym sensorem Sony Lytia. Kamera ultraszerokokątna i teleobiektyw również współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Przednie aparaty połączono z sensorami 32 oraz 20 MP. Telefon ma także stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku Dolby Atmos, a całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press