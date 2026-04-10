W skrócie Samsung podniósł ceny wybranych smartfonów Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i 7 FE z większą pamięcią, podwyżki sięgają kilkuset złotych.

Wyższe ceny tych modeli pojawiły się jak dotąd tylko na stronie producenta.

Podwyżki dotyczyły również wcześniejszych premier, takich jak Galaxy S26, A57 i A37, które również wprowadzono na rynek w wyższych cenach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Producenci smartfonów borykają się z rosnącymi kosztami produkcji i starają się przenosić te wydatki na klientów. Na taki ruch zdecydował się Samsung, którego tegoroczne telefony mają ceny wyższe od poprzednich generacji. Jakby tego było mało, to zmieniono cennik części modeli z 2025 r.

Samsung podniósł polskie ceny wybranych smartfonów z 2025 roku

Samsung zdecydował się podnieść ceny części telefonów z 2025 r. Mowa o modelach Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 i 7 FE. O ile podrożały? Firma zmieniła cennik dla urządzeń z większym rozmiarem pamięci. Podwyżkami nie objęto podstawowych konfiguracji sprzętowych.

Samsung Galaxy Z Fold 7 256 GB - 8799 złotych (bez zmian)

Samsung Galaxy Z Fold 7 512 GB - 9999 złotych ( 700 złotych więcej )

Samsung Galaxy Z Fold 7 1 TB - 11349 złotych ( 750 złotych więcej )

Samsung Galaxy Z Flip 7 256 GB - 4999 złotych (bez zmian)

Samsung Galaxy Z Flip 7 512 GB - 6149 złotych ( 650 złotych więcej )

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB - 4299 złotych (bez zmian)

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256 GB - 4849 złotych (350 złotych więcej)

Jak nietrudno zauważyć, podwyżki sięgają kilkuset złotych i największe z nich dotyczą najdroższego modelu Z Fold 7. To niestety pozwala nam przypuszczać, że tegoroczne smartfony Galaxy Z serii 8, których spodziewamy się latem, na start od razu będą droższe od poprzedników.

Warto dodać, że wyższe ceny składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 na razie pojawiły się tylko na stronie producenta. Nie wiadomo, czy partnerzy koreańskiej marki w Polsce zdecydują się na podobny ruch.

Samsung podniósł też ceny smartfonów Galaxy S26, A57 i A37

Warto dodać, że wcześniej w tym roku mieliśmy do czynienia z podwyżkami cen nowych telefonów. Seria Galaxy S26 również została wprowadzona na rynek w wyższych cenach od poprzedników i w zależności od konfiguracji sprzętowych były to kwoty większe o kilkaset złotych.

Podobnie było później z modelami Samsung Galaxy A57 i A37, które na start stały się droższe o około 300 złotych względem telefonów A56 oraz A36 z 2025 r.

