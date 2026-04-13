Spotify niedawno podniosło ceny w Polsce. Podwyżki wprowadził także Netflix, choć w tym przypadku na razie nie dotyczy to naszego kraju. Na podobny ruch zdecydował się YouTube Premium, którego wszystkie pakiety podrożały. Na razie na jednym rynku.

YouTube Premium podnosi ceny wszystkich pakietów

YouTube Premium podniósł ceny planów w Stanach Zjednoczonych i dotyczy to wszystkich z dostępnych pakietów. Cennik dla Amerykanów prezentuje się następująco.

Pakiet indywidualny - 15,99 dol./miesiąc (było 13,99 dol.)

Pakiet rodzinny - 26,99 dol./miesiąc (wcześniej 22,99 dol.)

Subskrypcja Lite - 8,99 dol./miesiąc (było 7,99 dol.)

YouTube Music Premium - 11,99 dol./miesiąc (dotychczas 10,99 dol.)

Jak nietrudno zauważyć, podwyżki cen dla YouTube Premium wynoszą od dwóch do czterech dolarów. Najmniej zdrożała subskrypcja muzyczna, bo tutaj cenę podniesiono o jednego dolara.

Warto dodać, że YouTube Premium ostatni raz podniósł ceny w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu. Subskrypcje indywidualne zdrożały w 2023 r. Natomiast cenę pakietu rodzinnego zmieniono w 2022 r.

Ile trzeba zapłacić za YouTube Premium w Polsce?

Cennik w Polsce na razie pozostaje bez zmian. Ostatnie podwyżki cen nie obejmują naszego rynku. Za poszczególne pakiety w kraju trzeba zapłacić następujące kwoty.

YouTube Premium Lite - 17,99 zł/miesiąc

Pakiet indywidualny - 29,99 zł/miesiąc

Pakiet rodzinny - 59,99 zł/miesiąc

Plan studencki - 18,99 zł/miesiąc

Warto dodać, że w Polsce ostatnie podwyżki cen YouTube Premium wprowadzono mniej niż rok temu, bo miało to miejsce w maju 2025 r. Wtedy poszczególne pakiety podrożały nawet o blisko 30 proc. Jest więc możliwe, że ostatnia zmiana cennika w Stanach Zjednoczonych nie odbije się negatywnie w naszym kraju. Choć oczywiście nie mamy co do tego żadnej pewności.

Przy okazji najtańszy plan YouTube Premium Lite zyskał niedawno pewne funkcje, które wcześniej były dostępne tylko w droższych pakietach. Są to możliwość pobierania filmów na pamięć urządzenia oraz odtwarzanie w tle.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press