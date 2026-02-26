Triki, które przyspieszą każdy telefon Samsung. Wyciśnij 100 procent

Spis treści: Ustawienia Samsung Galaxy zwiększające bezpieczeństwo telefonu Skróty klawiszowe i szybsza nawigacja w Samsung Galaxy Większy komfort użytkowania telefonów Samsung Galaxy Opcje zwiększające oszczędność baterii w Samsung Galaxy

Ustawienia Samsung Galaxy zwiększające bezpieczeństwo telefonu

Niektóre ustawienia Samsung Galaxy z nakładką na Androida One UI nie są fabrycznie włączone. Nie są także umieszczone pod skrótami klawiszowymi. Aby z nich skorzystać, należy przejść do ustawień i włączyć je manualnie. Efekt? Zwiększenie bezpieczeństwa telefonu, lepsze wykorzystanie energii i lepsze doświadczenia oraz komfort użytkowania telefonu.

Aby za pomocą wbudowanych funkcji zwiększyć bezpieczeństwo swojego Galaxy, można włączyć opcje bezpiecznego folderu i wzmocnić ekran blokady. Bezpieczny folder pomoże ci przechowywać szczególnie ważne pliki z wrażliwymi danymi, których nie chcesz udostępniać na dysku głównym urządzenia. Folder ten jest dodatkowo chroniony hasłem. Jak go włączyć? Wystarczy przejść do Ustawień - Bezpieczeństwo i prywatność - Bezpieczny folder. Po wybraniu tej opcji należy zalogować się do systemu Samsung i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Większość użytkowników korzysta z podstawowej blokady ekranu, czyli ustalonego wzoru. Ten sposób niestety nie do końca chroni telefon w przypadku zgubienia. Znacznie lepszym pomysłem jest włączenie dodatkowej ochrony w postaci PIN-u czy biometrii. Aby włączyć te ustawienia, należy przejść do Ustawienia - Bezpieczeństwo i prywatność - Ekran blokady i biometra.

Telefony Samsung Galaxy mają również opcję "Znajdź mój telefon". Pozwala szybciej zlokalizować telefon, a nawet zdalnie go zablokować, co jest nieocenioną pomocą w przypadku zgubienia lub kradzieży. Opcja ta jest dodatkową funkcją obok narzędzi śledzenia Androida. Aby ją włączyć, wejdź w Ustawienia - Bezpieczeństwo i prywatność - Znajdź mój telefon. System poprosi cię o zalogowanie do konta Samsung.

Skróty klawiszowe i szybsza nawigacja w Samsung Galaxy

Każdego dnia wybieramy na swoim telefonie powtarzające się opcje i aplikacje. Porządek w zainstalowanych programach, ale także skrótach klawiszowych czy szybkim menu może zaoszczędzić sporo czasu. Jakie opcje warto wybrać w telefonie Samsung Galaxy, aby przyspieszyć jego obsługę?

Skrót pod przyciskiem bocznym - w tym miejscu w wielu telefonach umieszczone są opcje, z których rzadko się korzysta. Jednak w telefonach Samsung Galaxy jest on w pełni programowalny, tzn. użytkownik może samodzielnie wybrać opcję, która będzie się uruchamiała po przytrzymaniu przycisku bocznego lub dwukrotnym jego naciśnięciu. To jeden z najlepszych skrótów klawiszowych. Aby go zmienić, wystarczy wejść w Ustawienia - Funkcje zaawansowane - Przycisk boczny.

Dostosuj szybkie ustawienia na ekranie telefonu - po zjechaniu palcem z góry na dół użytkownik odsłania panel z szybkimi ustawieniami. Tam umieszczone są najważniejsze skróty do np. latarki, Bluetootha, Wi-Fi czy rejestratora ekranu. Nie każdy jednak wie, że skróty te można dowolnie ustawiać i umieścić te, z których najczęściej się korzysta w pierwszej linii. Aby to zrobić, wystarczy przejść do ekranu szybkich ustawień i kliknąć ikonę ołówka.

Włącz nawigację gestami - co prawda w Samsung Galaxy nie wygląda ona jak w telefonach Motoroli, jednak jedno ustawienie może zwolnić ci sporo miejsca na ekranie głównym. Nawigacja gestami pozwala usunąć z dołu ekranu trzy przyciski i poruszać się po ekranie za pomocą gestów. Dzięki temu Twój ekran jest większy i bardziej przejrzysty, a ty szybciej po nim nawigujesz. Aby uruchomić tę opcję, wystarczy przejść do ustawień i wybrać Wyświetlacz - Pasek nawigacji. Następnie należy wybrać opcję Gesty przesuwania zamiast Przyciski.

Większy komfort użytkowania telefonów Samsung Galaxy

Na większy komfort użytkowania telefonu wpływa wiele czynników jak choćby jakość wyświetlacza. W codziennej obsłudze jednak pojawiają się drobne problemy, które zaśmiecają ekran czy opóźniają skorzystanie z podstawowych funkcji. Na szczęście w ustawieniach Samsung Galaxy znajdziemy wiele udogodnień.

Dla osób ceniących jakość obrazu ważna będzie opcja dostosowania rozdzielczości ekranu. Fabrycznie ustawienia telefonu mają włączoną niższą rozdzielczość ze względu na oszczędność baterii. Można to jednak zmienić po wejściu w opcje: Ustawienia -Wyświetlacz - Rozdzielczość ekranu. Teraz można wybrać najwyższą rozdzielczość np. WQHD+.

Duża liczba zainstalowanych aplikacji powoduje, że twój telefon nieustannie wibruje, a ekran blokady jest zawsze zaśmiecony powiadomieniami? Możesz to szybko zmienić, przechodząc do Ustawień, a następnie Powiadomień. Tam możesz wybrać aplikacje, z których chcesz otrzymywać powiadomienia i zdecydować się tylko na te najważniejsze.

Ciekawą opcją w telefonach Samsung Galaxy jest Always On Display. Dzięki niej ekran telefonu jest cały czas podświetlony, co pozwala ci sprawdzić godzinę czy powiadomienia z aplikacji po zerknięciu na ekran telefonu bez jego wybudzania. Wyświetlacz jest wówczas podświetlony, ale zużywa minimum baterii. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do Ustawień - Ekran Blokady i włączyć opcję Zawsze włączony wyświetlacz.

Opcje zwiększające oszczędność baterii w Samsung Galaxy

System telefonów Samsung Galaxy pozwala użytkownikom realnie wpłynąć na lepsze wykorzystanie energii baterii. Dzięki temu można przedłużyć nie tylko działanie telefonu na jednym ładowaniu, ale również żywotność baterii. W tym kontekście warto włączyć opcję adaptacyjnego oszczędzania baterii. Co ona daje? System samodzielnie ocenia, które aplikacje są rzadziej używane i na tej podstawie ogranicza ich aktywność w tle, co prowadzi do oszczędności baterii. Ponadto w przypadku niskiego poziomu baterii, system zmniejsza wydajność i efekty wizualne, aby przedłużyć pracę telefonu.

Tryby i procedury sprawiają, że telefon jeszcze lepiej działa przystosowując się do twoich przyzwyczajeń. Pozwala niczym rozwiązania znane ze Smart Home zindywidualizować działanie telefonu. Możesz stworzyć tryb Sen i wyłączyć powiadomienia od danej godziny. Możliwości jest sporo. Aby z nich skorzystać, wystarczy wejść do Ustawień i wybrać opcję Tryby i procedury.

