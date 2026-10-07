Choć rosyjskie media przedstawiają nowe terminale jako odpowiedniki Starlinka, na tym etapie bezpieczniej mówić o rozwiązaniach o podobnym przeznaczeniu. Biuro 1440 dopiero rozwija własną infrastrukturę, a część zaprezentowanych urządzeń pozostaje na etapie koncepcji.

Trzy terminale do różnych zastosowań

Podczas forum "Cyfrowe rozwiązania" Biuro 1440 pokazało trzy konstrukcje. Pierwsza z nich, 1440.ULTRA, ma być urządzeniem produkowanym seryjnie i przeznaczonym przede wszystkim dla przedsiębiorstw, infrastruktury oraz użytkowników działających na terenach oddalonych.

Według producenta terminal ma zapewniać transmisję danych z prędkością do 700 Mb/s. To właśnie ten model jest najbardziej zbliżony pod względem deklarowanego przeznaczenia do standardowego terminala Starlink wykorzystywanego przez klientów indywidualnych i firmy.

Drugie urządzenie, 1440.ZIEMIA, zaprojektowano z myślą o transporcie kolejowym. Biuro 1440 deklaruje, że terminal ma umożliwiać korzystanie z systemu Rasswiet w pociągach poruszających się z prędkością nawet 400 km/h. Producent wskazuje przy tym konkretne zastosowania, jak pociągi dużych prędkości Sapsan, składy Łastoczka oraz pociągi dalekobieżne. Celem ma być zapewnienie łączności zarówno załodze, jak i pasażerom.

Najmniejszy z zaprezentowanych terminali, 1440.MINI, nie jest jeszcze gotowym produktem. To koncepcja kompaktowego urządzenia o docelowej prędkości transmisji danych na poziomie około 100 Mb/s. Według firmy może ono znaleźć zastosowanie między innymi jako przenośne urządzenie komunikacyjne dla ekip ratowniczych i służb reagowania kryzysowego.

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Rosyjska odpowiedź na system Muska?

Pod względem koncepcji system Biura 1440 przypomina rozwiązanie SpaceX. Użytkownik otrzymuje terminal naziemny, który komunikuje się z satelitami znajdującymi się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Różnica polega przede wszystkim na tym, że rosyjska infrastruktura dopiero powstaje, podczas gdy Starlink jest od lat działającą globalną siecią.

Biuro 1440 rozwija przy tym własną konstelację satelitów Rasswiet. W marcu 2026 roku na orbitę trafiło pierwszych 16 satelitów, a w lipcu wystrzelono kolejną grupę 16 jednostek. Według deklaracji firmy satelity wykorzystują technologię 5G NTN do komunikacji z terminalami naziemnymi, natomiast między poszczególnymi satelitami dane mają być przesyłane za pomocą łączy laserowych.

Podczas testów Biuro 1440 informowało o możliwości przesyłania danych pomiędzy satelitami znajdującymi się w odległości do 1000 km, z prędkością sięgającą 10 Gb/s. Są to jednak parametry podawane przez producenta i dotyczące testów systemu, który wciąż pozostaje obecnie na etapie intensywnego rozwoju infrastruktury i sprzętu abonenckiego.

Potencjalne zastosowanie wojskowe

A co z wojskiem? Rozwój niezależnego systemu satelitarnej łączności ma jednak znaczenie również z punktu widzenia rosyjskich zdolności wojskowych. Łączność satelitarna może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie tradycyjne sieci naziemne są niedostępne lub podatne na zakłócenia.

W analizach dotyczących nowych terminali pojawia się możliwość wykorzystania ich na rosyjskich bezzałogowych statkach powietrznych, choć sam producent nie deklaruje w przedstawionym materiale, że terminale zostały opracowane do takiego zastosowania.

Wydaje się jednak, że wiele będzie zależało przede wszystkim od dalszego rozwoju Rasswietu, liczby dostępnych satelitów, rzeczywistych parametrów łączy oraz skali wdrożenia terminali naziemnych.