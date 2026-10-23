Iran odbudowuje podziemną bazę lotniczą Eagle 44, która może służyć do ukrywania samolotów bojowych, dronów, a potencjalnie także pocisków manewrujących i balistycznych. Zdjęcia satelitarne wykonane przez Planet Labs pod koniec września 2026 r. i przeanalizowane przez portal The War Zone (TWZ) pokazują, że prace naprawcze postępują mimo wcześniejszych ataków.

Ukończono nowy odcinek drogi kołowania, a pas startowy został oczyszczony z przeszkód, które miały uniemożliwić lądowanie samolotom. Z nawierzchni usunięto również pozostałości zniszczonego sprzętu. Jednocześnie kilka budynków pomocniczych nadal pozostaje zniszczonych lub uszkodzonych, a część infrastruktury nie została odbudowana.

Baza ukryta wewnątrz góry

Eagle 44, znana również jako Oghab 44, znajduje się w prowincji Hormozgan, u podnóża gór Zagros, około 160 km na północny zachód od cieśniny Ormuz. Irańskie władze zaprezentowały ją publicznie w lutym 2023 r., przedstawiając jako jedną z najnowszych podziemnych baz lotniczych kraju.

Budowę rozległego kompleksu tuneli rozpoczęto w 2013 r., a około osiem lat później ruszyły prace nad głównym pasem startowym o długości 4,3 km. Dwie drogi kołowania prowadzą przez górski grzbiet do czterech wejść do podziemnych tuneli, w których można przechowywać samoloty i uzbrojenie. Według TWZ obecnie użytkowana jest tylko jedna z tych dróg.

Podczas prezentacji bazy w 2023 r. pokazano myśliwce F-4D/E Phantom II, a także bezzałogowce uderzeniowe. Nie wiadomo, ile irańskich Phantomów nadal pozostaje sprawnych ani jaki sprzęt znajduje się obecnie w podziemnych hangarach.

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Co ujawniły zdjęcia satelitarne?

Baza była celem co najmniej trzech serii nalotów w 2026 r. Według analiz przytaczanych przez TWZ ataki uszkodziły drogi kołowania i budynki pomocnicze. Najnowsze zdjęcia wskazują zaś, że Iran koncentruje się na przywróceniu funkcjonalności infrastruktury lotniczej, a szczególnie istotna jest odbudowa drugiej drogi kołowania.

Po jej ukończeniu samoloty będą mogły przemieszczać się między zachodnimi hangarami a pasem startowym po dwóch pasach. Zwiększy to przepustowość bazy i zapewni alternatywną trasę w przypadku kolejnych uszkodzeń. Nie wiadomo jednak, czy podziemne wejścia są w pełni drożne ani jaki potencjał wojskowy ocalał po nalotach. Zdjęcia satelitarne nie pozwalają również ustalić, co dokładnie znajduje się wewnątrz kompleksu.

Iran odbudowuje wojskową infrastrukturę

Eagle 44 nie jest jedynym irańskim obiektem podziemnym, w którym trwają prace naprawcze. Jak przypomina TWZ, wcześniejsze analizy zdjęć satelitarnych wskazywały na oczyszczanie wejść do tuneli i odbudowę infrastruktury w innych częściach kraju, również w obiektach związanych z arsenałem rakietowym.

Kontynuowanie prac w Eagle 44 pokazuje, że Iran nadal inwestuje w infrastrukturę umożliwiającą ukrywanie i ochronę uzbrojenia. Nie przesądza to jednak o skali zachowanego potencjału lotniczego ani o tym, kiedy baza będzie ponownie w pełni operacyjna.



