Zapewne spora część internautów lekturę porannej gazety zastąpiła przeglądaniem ulubionych treści na Facebooku. Dziś jednak te osoby mogą obejść się smakiem - od około 7:30 występuje bowiem awaria, która uniemożliwia załadowanie strony głównej jednej z najpopularniejszych społecznościówek.

Facebook nie działa. Jakie występują problemy?

Facebook ma obecnie niemałe problemy. Wystąpiła awaria, przez którą użytkownicy nie są w stanie uruchomić strony głównej platformy. Przy ewentualnych próbach występują komunikaty o błędzie, a na ekranie możemy przeczytać, że strona nie działa. Przy kolejnych próbach ładowania wyświetlić się może informacja, że coś poszło nie tak, a także że Meta pracuje nad rozwiązaniem występującego problemu.

Trwa awaria Facebooka/zrzut ekranu po próbie wczytania www.facebook.com

Raporty o nieprawidłowościach zgłaszają użytkownicy z wielu polskich miast za pośrednictwem platformy Downdetector.

Co ciekawe, mimo że nie można dostać się na stronę główną portalu, aplikacja mobilna Mety zdaje się zupełnie niewzruszona występującą awarią. Bez zarzutów działa też Messenger. Jeżeli więc potrzebujemy odwiedzić serwis, to powinniśmy to zrobić za pomocą aplikacji Facebooka w telefonie, natomiast kontaktować się z bliskimi nadal możemy bez problemu poprzez popularny komunikator.

Ile potrwa awaria serwisu Facebook?

Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest jasna. Może to potrwać kilkadziesiąt minut, ale nie można wykluczyć, że usunięcie wszystkich nieprawidłowości potrwa nawet kilka godzin. Pocieszający jest fakt, że na Facebooka wciąż można się dostać, jednak za pomocą aplikacji.

Przyczyna problemów również nie jest znana. Meta zapewne za jakiś czas ujawni, co stało za dzisiejszymi problemami. Do tego czasu pozostają nam tylko domysły.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 91 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

