W skrócie Współzałożyciel Nvidii Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska CEO po ujawnieniu pozamałżeńskich romansów i podejrzeń o relację z agentką działającą na rzecz Chin.

Gwałtowna dymisja doprowadziła do spadku wartości giełdowej Nvidii o 601 mld dolarów, co wywołało poruszenie wśród inwestorów oraz zainteresowanie organów ścigania.

Obowiązki prezesa przejęła tymczasowo dotychczasowa dyrektorka finansowa Colette Kress, a gotowość zatrudnienia byłego szefa Nvidii wyraził niespodziewanie Elon Musk.

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Jensen Huang odszedł z Nvidii po 33 latach

Rada dyrektorów Nvidii ogłosiła w czwartek (12 listopada), że współzałożyciel firmy Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Huang ustąpił po 33 latach kierowania firmą (od 1993 r.). Decyzja zapadła po ujawnieniu informacji o jego licznych romansach pozamałżeńskich, w tym o bliskiej relacji z Alice Huang (znaną też jako Huang Le), podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Jak twierdzi Bloomberg, po wybuchu afery kobieta uciekła do Chin i przebywa obecnie w Pekinie.

Reakcja rynku na niespodziewaną dymisję była gwałtowna, a akcje producenta chipów napędzających centra danych AI spadły w czwartek rano o 14 proc., wymazując z wyceny rynkowej spółki około 601 mld dolarów, czyli kwotę przewyższającą PKB Danii.

Według doniesień agencji Reuters oprócz relacji z domniemaną agentką chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego były już CEO miał utrzymywać relacje intymne z dwiema innymi kobietami związanymi z firmą - jedną z członkiń kadry kierowniczej oraz inną pracownicą.

"Byłem niewierny mojej żonie" - przyznał Huang w opublikowanym liście z przeprosinami, nie precyzując jednak liczby ani tożsamości partnerek. Te doniesienia budzą poważne wątpliwości w kontekście firmowego kodeksu postępowania, który ostrzega przed konfliktem interesów wynikającym z relacji osobistych w miejscu pracy.

Sytuacja wokół Alice Huang, powiązanej z firmą Megaspeed, może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego USA. Amerykańskie władze podejrzewają, że została ona zwerbowana, aby skłonić szefa Nvidii do lobbowania za zwiększeniem sprzedaży zaawansowanych układów AI do Chin, co faktycznie zaowocowało uzyskaniem zgody Białego Domu i Departamentu Handlu na eksport chipów H200 do wybranych chińskich podmiotów.

W sprawie relacji Huanga dochodzenie prowadzi obecnie FBI, a kancelaria Rosen Law Firm złożyła już w sądzie federalnym w Kalifornii pozew zbiorowy przeciwko spółce i jej byłemu szefowi w imieniu akcjonariuszy.

Kto zostanie nowym CEO Nvidii?

Nvidia nie wyznaczyła jeszcze nowego CEO na stałe. Tymczasowo rolę dyrektora generalnego przejęła Colette Kress, dotychczasowa wiceprezeska wykonawcza i dyrektorka finansowa Nvidii, która jednocześnie zachowa swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyłonienia stałego następcy. Rada dyrektorów rozpoczęła już proces rekrutacyjny, w którym pod uwagę brani będą zarówno kandydaci wewnętrzni, jak i zewnętrzni, a na swojego pierwszego w historii przewodniczącego powołała wieloletniego inwestora i byłego szefa Synopsys, Harveya C. Jonesa.

"Rada ma pełne zaufanie do Colette i zespołu kierowniczego, i oczekujemy, że działalność firmy, zobowiązania wobec klientów oraz harmonogram produktów będą kontynuowane bez zakłóceń" - przekazał Harvey Jones w oficjalnym oświadczeniu.

Kress dołączyła do Nvidii we wrześniu 2013 r., po blisko 25 latach pracy na stanowiskach finansowych w firmach takich jak Cisco, otwiera się w nowym oknie i Microsoft, otwiera się w nowym oknie. W ciągu jej kadencji przychody koncernu wzrosły z nieco ponad 1 mld dolarów w trzecim kwartale 2013 r. do 57 mld dolarów w analogicznym okresie 2025 r., napędzane gigantycznym popytem na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji.

W przeciwieństwie do ekstrawaganckiego stylu Huanga znana z opanowania Kress ma stanowić dla inwestorów gwarancję stabilności w momencie, gdy Nvidia pozostaje drugą po Apple najcenniejszą firmą na świecie.

"Siła Nvidii zawsze płynęła z jej ludzi i razem z naszym zespołem kierowniczym jestem zaangażowana w budowanie na niezwykłym fundamencie, który Jensen stworzył przez ostatnie 33 lata" - zadeklarowała Kress po objęciu nowego stanowiska. Nowa liderka zapowiedziała dalszą realizację projektów w obszarze akceleracji obliczeń i AI.

Pierwszym poważnym testem dla tymczasowej CEO będzie zaplanowana na wtorek, 17 listopada, publikacja wyników finansowych za trzeci kwartał roku fiskalnego 2027 oraz towarzysząca jej telekonferencja z analitykami. Wielu z nich zakłada, że po tym raporcie akcje Nvidii odrobią straty.

Gigant technologiczny pod lupą służb

Odejście Jensena Huanga nie kończy problemów Nvidii, która staje obecnie w obliczu rosnącej presji ze strony amerykańskich organów regulacyjnych i polityków w Waszyngtonie. Przedstawiciele obu partii w Kongresie domagają się wyjaśnień dotyczących potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, a były CEO zgodził się złożyć zeznania przed kongresmenami jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, które wypada 26 listopada 2026 r.

Departament Sprawiedliwości prowadzi prócz tego dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń przepisów antymonopolowych przez producenta chipów oraz osobne śledztwa dotyczące spółek Megaspeed i Supermicro. Zagrożony jest także zagraniczny biznes koncernu, jako że Departament Handlu rozważa zamknięcie tzw. okna zdalnego dostępu, umożliwiającego chińskim podmiotom korzystanie z mocy obliczeniowej układów Nvidii za pośrednictwem chmur obliczeniowych w krajach trzecich.

Dodatkowe napięcia polityczne budzi postawa administracji prezydenta Donalda Trumpa, który mimo dwukrotnego otrzymania informacji wywiadowczych o obawach szpiegowskich nie ostrzegł Huanga, a po wybuchu afery zasugerował, że stery w Nvidii powinien przejąć były CEO Apple, Tim Cook.

Pod ostrzałem znalazł się również sekretarz handlu Howard Lutnick, krytykowany za zbyt pobłażliwe podejście do kwestii eksportu zaawansowanych technologii, co według doniesień medialnych może zagrozić jego dalszej karierze w rządzie. Wszystko to sprawia, że Colette Kress przejmuje stery spółki w okresie bezprecedensowej niepewności regulacyjnej i wizerunkowej.

Elon Musk oferuje zatrudnienie byłemu szefowi Nvidii

Po dymisji Jensena Huanga w obronie byłego prezesa stanął Elon Musk, który napisał na platformie X, że zatrudnienie go w jednej ze swoich firm "byłoby zaszczytem" - nie precyzując jednak, o które konkretnie przedsiębiorstwo chodzi. Przejście Huanga, którego majątek szacuje się na około 150 mld dolarów, do SpaceX, otwiera się w nowym oknie wydaje się raczej mało prawdopodobne.

W branży technologicznej nie brakuje głosów bagatelizujących aferę i określających ją jedynie jako osobistą pomyłkę lub "porażkę moralną, a nie biznesową", mimo że sprawa dotyczy romansu z podwładną i relacji z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo oraz udział w przemycie chipów o wartości miliardów dolarów. Według głośnego raportu firmy Culper Research ponad 20 proc. przychodów Nvidii z segmentu obliczeniowego w roku fiskalnym 2026 miało pochodzić właśnie z nielegalnego przekierowywania układów do Chin.

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Elon Musk zmaga się jednocześnie z własnymi problemami prawnymi i wizerunkowymi, opisanymi m.in. w czterogodzinnym dokumencie Alexa Gibneya "Musk", który swoją premierę miał we wrześniu 2026 r. Z kolei we wtorek (10 listopada) federalny sąd apelacyjny zdecydował, że pozew ośmiorga byłych pracowników SpaceX dotyczący molestowania seksualnego i działań odwetowych może trafić na wokandę zamiast do prywatnego arbitrażu.

Sprawa dotyczy zwolnień po liście potępiającym Muska w związku z oskarżeniami o obnażanie się przed stewardesą, kiedy to kierownictwo miało oświadczyć pracownikom, że "SpaceX to Elon, a Elon to SpaceX". Mimo tych kontrowersji SpaceX przeprowadziło największy debiut giełdowy w historii, a kurs akcji spółki rośnie obecnie w następstwie kryzysu w Nvidii, ponieważ inwestorzy szukają kolejnego bezpiecznego podmiotu o potencjale wzrostowym, powiązanego z sektorem AI.

Gest Muska wobec Huanga budzi zdziwienie ze względu na ich dotychczasowe rozbieżności w kwestii polityki wobec Chin. Podczas gdy były szef Nvidii publicznie opowiadał się za łagodzeniem ograniczeń eksportowych, Musk miał wspierać w administracji Donalda Trumpa zaostrzenie restrykcji wobec firm podejrzewanych o nielegalny transfer chipów do azjatyckiego mocarstwa.

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Z drugiej strony Musk również mierzy się z pytaniami o relacje zagraniczne - m.in. w związku z przyjęciem 3 mld dolarów inwestycji z Arabii Saudyjskiej dla spółki xAI, kontaktami z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i doniesieniami "Wall Street Journal" o osobistym zlecaniu ograniczeń w działaniu sieci satelitarnej Starlink wykorzystywanej przez ukraińską armię. Sytuacja wokół Nvidii pokazuje jednak, że w przeciwieństwie do Muska, który pozostaje odporny na kryzysy wizerunkowe, pozycja Huanga nie okazała się wystarczająca, by uchronić go przed utratą stanowiska.