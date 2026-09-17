W skrócie Na zachodnim odcinku drugiej linii metra w Warszawie trwają intensywne testy infrastruktury z udziałem pierwszego składu, który wjechał na nowe tory.

Trasa M2 zostanie wydłużona o trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz zyska Stację Techniczno-Postojową Mory.

Zakończenie prac infrastrukturalnych planowane jest na listopad 2026 roku, a otwarcie dla pasażerów ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

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M2 to druga linia metra w Warszawie, która obecnie łączy Bemowo z Targówkiem (18 stacji) i powstaje etapami od 2010 roku. Przebieg został ustalony już dwie dekady temu i obecnie trwają ostatnie prace, które pozwolą na uruchomienie całej trasy (21 stacji), co ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Pierwszy pociąg metra wyjechał na nowe tory linii M2 w Warszawie

Właśnie trwają ostatnie prace związane z ukończeniem zachodniego odcinka linii M2 za Bemowem. W testach sprawdzana jest infrastruktura. W tym celu na nowe tory wypuszczono pierwszy pociąg metra.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski udostępnił na YouTube film, na którym zarejestrowano jeden z testowych przejazdów po nowych torach.

Kończona linia M2 ma bardziej przestronne tunele i jest bardzo zautomatyzowana. Na przykład drzwi składu otwierają się automatycznie i nie trzeba tego robić ręcznie.

W międzyczasie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe na stacjach. Linia M2 otrzyma trzy nowe przystanki: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. W jej skład wchodzi również Stacja Techniczno-Postojowa Mory.

Przed wypuszczeniem pierwszego składu na nowe tory, zostały przeprowadzone testy z wykorzystaniem skrajnika. Urządzenie poruszało się między stacjami Lazurowa a Karolin.

Kiedy cała linia M2 metra w Warszawie zostanie oddana do użytku?

Warszawa planuje ukończyć prace związane z infrastrukturą najpóźniej w listopadzie br. Pierwsi pasażerowie powinni nią pojechać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Nowe stacje będą nowoczesne i podróżni mogą liczyć na różne udogodnienia.

Budowa napotykała trudności na wczesnym etapie, bo początkowy plan anulowano i stworzono nowy. Centralny odcinek został sfinalizowany 30 września 2014 r. Otwarcie linii nastąpiło w marcu kolejnego roku. Później oddawano do użytku kolejne jej fragmenty. Obecnie w użyciu jest 18 stacji, a wymienione wyżej trzy za Bemowem znajdują się na etapie kończenia prac.

Kiedy linie M3 i M4 dla metro w Warszawie?

W planach jest także budowa dwóch zupełnie nowych linii. Są to M3 do Pragi-Południe oraz M4 Tarchomin-Wilanów, choć ta druga znajduje się obecnie na etapie wczesnych planów przedprojektowych.

Linia M3 będzie budowana od 2028 r. i będzie to pierwszy etap, który ma zostać sfinalizowany do 2031 r. Pierwszy odcinek ma składać się z trasy o długości ponad 8 km i 6 nowych stacji.