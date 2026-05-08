W skrócie Nowy tunel kolejowy na odcinku Tymbark-Szczyrzyc w ramach projektu Podłęże - Piekiełko ma być najdłuższy w Polsce, przewyższając dotychczasowy rekord o kilkadziesiąt metrów.

Prace przygotowawcze do drążenia tunelu prowadzone są na granicy Stróży i Wilkowiska, a przewiercenie blisko 4-kilometrowego odcinka zostanie wykonane przez maszyny TBM Kinga i Jadwiga.

Cała inwestycja Podłęże - Piekiełko obejmuje budowę nowej linii kolejowej, 13 tuneli oraz znaczące skrócenie podróży pociągiem na trasie Kraków – Zakopane.

Podłęże - Piekiełko to największa inwestycja kolejowa w Polsce od lat. W jej ramach zostanie zbudowany nowy szlak dla pociągów oraz odbędzie się modernizacja istniejącej infrastruktury. Przy okazji znajdzie się tu najdłuższy tunel kolejowy w skali całego kraju.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce na odcinku Tymbark-Szczyrzyc

Obecnie tytułem najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce może pochwalić się ten między Mordarką a Męciną. Jego dwa odcinki (główny i ewakuacyjny) zostały już przewiercone. Długość całkowita to 3750 metrów. Tymczasem na granicy Stróży i Wilkowiska (gm. Dobra) trwają prace przygotowawcze przed rozpoczęciem wiercenia jeszcze dłuższego tunelu.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce znajdzie się na odcinku Tymbark-Szczyrzyc i ma być dłuższy od tego w okolicy Pisarzowej o kilkadziesiąt metrów. Z planu PKP Polskich Linii Kolejowych wynika, że nowy rekordzista będzie długi na 3820 metrów.

Odwiert rozpocznie się w okolicy Stróży i Wilkowiska. Koniec tunelu znajdzie się w Podłopieniu (gm. Tymbark). Teren jest bardzo trudny i poprowadzenie linii kolejowej w tym miejscu stanowi duże wyzwanie. Na odcinku będzie jeszcze jeden tunel, ale mniejszy, bo o długości około kilometra.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wywiercą maszyny TBM Kinga i Jadwiga

Najtrudniejsze zadanie, którym jest przewiercenie się przez skały na długość blisko 4 kilometrów, ponownie zostanie powierzone wielkim maszynom TBM Kinga i Jadwiga, które sprowadzono z Chin. Kolosy zakończyły już prace pod Pisarzową, gdzie teraz "odpoczywają".

Obecnie trwają przygotowania pod przyjęcie wielkich TBM-ów na granicy Stróży i Wilkowiska. Maszyny zostaną przetransportowane w częściach i następnie złożone w całość na miejscu.

Jadwiga to prawdziwy kolos, którego łączna waga przekracza 2,5 tys. ton. Średnica tarczy to blisko 11 metrów i tylko ten element waży 245 ton. Kinga to mniejszy z dwóch TBM-ów o wadze przekraczającej 600 ton, a głowica tnąca ma średnicę 4,8 metra.

Podłęże - Piekiełko największą inwestycją kolejową w Polsce od lat

Projekt Podłęże - Piekiełko umożliwi znaczące skrócenie podróży pociągami w Małopolsce. Przejazd z Krakowa do Zakopanego ma trwać zaledwie około 90 minut i będzie to bardzo malownicza trasa z tunelami.

Cała inwestycja pochłonie kilkanaście mld złotych i powinna być gotowa w okolicy 2030 r. Warto dodać, że na nowej linii powstanie aż 13 tuneli kolejowych, ale tylko kilka z nich będzie miała długość przekraczającą kilometr, a pozostałe będą krótsze.

