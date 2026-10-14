Tunel KDP w Łodzi. Zaczęto opuszczać wielką maszynę TBM

W skrócie Firma PORR rozpoczęła opuszczanie elementów maszyny TBM do komory startowej w łódzkiej Retkini, w tym głównego napędu ważącego aż 169 ton.

Przygotowanie maszyny TBM do pracy potrwa kilka miesięcy, a samo rozpoczęcie drążenia tunelu Kolei Dużych Prędkości planowane jest na wiosnę 2027 roku.

Powstający tunel KDP w Łodzi będzie miał 4,6 kilometra długości oraz 14 metrów szerokości i stanie się kluczowym elementem nowej linii kolejowej typu Y.

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Kolej Dużych Prędkości w Polsce wymaga ogromnych inwestycji. Budowa nowej linii kolejowej pochłonie mnóstwo środków i powstaną m.in. nowe tunele. Jednym z nich jest tunel KDP w Łodzi, który zostanie wydrążony przez wielką maszynę TBM.

PORR opuszcza kolejne elementy maszyny TBM do komory tunelu KDP w Łodzi

PORR, któremu powierzono prace, pochwalił się postępami poczynionymi w komorze startowej na Retkini, gdzie rozpocznie się drążenie tunelu w Łodzi. Obecnie opuszczane są tam kolejne elementy wielkiej maszyny TBM, którą w częściach sprowadzono z Niemiec.

Elementy te zostały dostarczone z wykorzystaniem wyspecjalizowanego transportu. PORR niedawno opuścił segmenty tarczy nr 4 i 8 oraz dwie części krzyżaka montażowego, czyli tak zwanego erektora. Natomiast wcześniej do komory trafił napęd główny, czyli kolos ważący aż 169 ton.

Wspomniane elementy ważące nawet kilkadziesiąt ton, opuszczane są do komory z wykorzystaniem specjalnej suwnicy. "Równolegle prowadzone są prace przy spawaniu głowicy tarczy, która stanowi jeden z najważniejszych elementów maszyny odpowiedzialnej za drążenie tunelu" - czytamy na stronie Port Polska.

Jeszcze w tym tygodniu do komory startowej w Retkini zostaną opuszczone segmenty tarczy nr 10, 2 i 1. Wszystkie prace związane z przygotowaniem TBM-a pod budowę tunelu potrwają kilka miesięcy. Proces drążenia ma zostać uruchomiony wiosną 2027 r.

Tunel KDP w Łodzi to ważny element nowej linii kolejowej "Y"

Wspomniany tunel KDP w Łodzi jest jednym z niezbędnych elementów, które pozwolą na zbudowanie nowej linii kolejowej "Y" mającej połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce.

Tunel będzie długi na około 4,6 kilometra i umożliwi jednoczesną jazdę pociągów w dwóch kierunkach. Szerokość to 14 metrów, a głębokość sięgnie 23-34 metrów. Pociągi będą mogły tutaj jechać z prędkością maksymalną 160 km/h.

Wykonawcą jest PORR i szacuje się, że łączny koszt budowy tunelu w Łodzi pochłonie około 2 mld złotych. Inwestycja powinna być gotowa do testów w 2029 r., ale nie można wykluczyć pewnych opóźnień.