Spis treści: Jakie miasta i obiekty w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny? Których mniejszych miast i obiektów przemysłowych unikać podczas konfliktu? Jakie warunki musi spełniać bezpieczne schronienie na wypadek wojny? Gdzie w Polsce szukać schronienia w razie wojny? 15 bezpieczniejszych miejscowości

Jeśli doszłoby do wojny, nie wszystkie miejsca w Polsce byłyby równie narażone na niebezpieczeństwo. W pierwszej kolejności zagrożone mogłyby być duże miasta, porty, lotniska i ważne węzły transportowe. Z drugiej strony są w kraju regiony, które ze względu na położenie, niewielkie zaludnienie i brak dużych zakładów przemysłowych mogłyby okazać się bezpieczniejszym schronieniem. Gdzie warto byłoby szukać azylu?

Jakie miasta i obiekty w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny?

W każdej wojnie obrywa to, co pomaga walczyć: bazy, lotniska, porty, rafinerie, fabryki broni oraz węzły kolejowe i drogowe. U nas byłyby to m.in. baza w Redzikowie pod Słupskiem, magazyny sprzętu w Powidzu, port w Gdyni, rafineria w Płocku, zbrojeniówka w Stalowej Woli i Mielcu, lotnisko Rzeszów-Jasionka, przez które płynie pomoc dla Ukrainy, oraz Warszawa. Doszła do tego fabryka pocisków do wyrzutni Homar-K w Gorzowie Wielkopolskim, której budowa ruszyła w listopadzie 2026 roku. Niebezpiecznie jest też przy wschodniej granicy, zwłaszcza w przesmyku suwalskim, czyli wąskim pasie lądu między Rosją a Białorusią.

Na mapie potencjalnie zagrożonych obszarów znalazłyby się przede wszystkim Warszawa jako stolica i centrum administracyjne kraju, a także Trójmiasto oraz Szczecin i Świnoujście. Te ostatnie mają szczególne znaczenie ze względu na porty morskie, obsługujące polski handel i transport. Ministerstwo Infrastruktury wymienia je wśród czterech portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Nie można też pomijać Poznania, Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Elbląga i Rzeszowa. Znaczenie tych ośrodków wynika między innymi z ich funkcji administracyjnych, przemysłowych, transportowych i wojskowych. Polska jest ważnym państwem wschodniej flanki NATO, a na jej terytorium znajdują się również elementy infrastruktury Sojuszu.

Których mniejszych miast i obiektów przemysłowych unikać podczas konfliktu?

Nie oznacza to oczywiście, że każde z tych miast zostałoby zaatakowane. Przebieg ewentualnego konfliktu zależałby od wielu czynników. Na skutki działań wojennych narażone mogłyby być przede wszystkim okolice dużych elektrowni, zakładów chemicznych, rafinerii, magazynów paliw i ważnych węzłów kolejowych.

Stąd, oprócz dużych miast, wśród miejsc, których trzeba będzie unikać, możemy wymienić mniejsze ośrodki. Zwłaszcza we wschodniej Polsce, jak Dęblin (węzeł kolejowy, jednostka wojskowa), Puławy (duży zakład chemiczny Grupy Azoty) czy Bogdanka (kopalnia węgla, obiekt ważny dla bezpieczeństwa energetycznego).

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Jakie warunki musi spełniać bezpieczne schronienie na wypadek wojny?

Mała wieś położona z dala od głównych dróg i dużych miast może wydawać się idealnym schronieniem. Ale nie wystarczy sam brak strategicznych obiektów w pobliżu. Długotrwałe przetrwanie wymaga dostępu do czystej wody, żywności, opału i podstawowej opieki medycznej. Przydałyby się również studnie, lokalne gospodarstwa rolne, lasy oraz budynki z solidnymi piwnicami.

Problemem może być natomiast całkowite odcięcie od świata. Miejscowość bez sklepu, przychodni i alternatywnej drogi dojazdowej szybko stałaby się trudnym miejscem do życia. Najlepszym kompromisem byłyby więc niewielkie miejscowości z podstawowymi usługami, ale położone poza głównymi korytarzami transportowymi i przemysłowymi.

Gdzie w Polsce szukać schronienia w razie wojny? 15 bezpieczniejszych miejscowości

Wybierając miejsce na wypadek wojny, warto zwrócić uwagę nie tylko na odległość od granic, ale przede wszystkim na znaczenie militarne i strategiczne okolicy. Duże bazy wojskowe, lotniska, zakłady zbrojeniowe, rafinerie czy ważne węzły transportowe mogą stać się celami ataków rakietowych, nalotów i uderzeń dronów. Z tego punktu widzenia warto przyjrzeć się mniejszym miejscowościom, które nie pełnią podobnych funkcji.

Na południowym zachodzie Polski można rozważyć Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Nową Rudę na Dolnym Śląsku, a także Milicz w Dolinie Baryczy. To miejscowości położone poza największymi ośrodkami przemysłowymi i logistycznymi. W przypadku okolic Kotliny Kłodzkiej dodatkowym atutem jest górskie położenie i rozproszenie zabudowy, choć w tym przypadku warto mieć w pamięci zagrożenia naturalne, jak choćby możliwość wystąpienia powodzi i podtopień.

W centralnej i zachodniej Polsce można wziąć pod uwagę Wieluń, Wieruszów i Wolsztyn. Nie są to duże ośrodki przemysłu zbrojeniowego ani znane centra wojskowe. Na północnym zachodzie interesującymi propozycjami są Chojnice, Człuchów i Złotów. W tej części kraju warto szukać przede wszystkim mniejszych miast, które nie mają dużego znaczenia dla transportu wojskowego ani zaplecza przemysłowego.

Kilka propozycji znajduje się również w Karpatach. W Beskidzie Sądeckim można rozważyć Piwniczną-Zdrój, Muszynę i Krynicę-Zdrój, w Pieninach Szczawnicę i Krościenko nad Dunajcem. To niewielkie miejscowości położone w górzystym terenie, z dala od największych zakładów przemysłowych i głównych ośrodków wojskowych, ale z infrastrukturą pozwalającą na dotarcie zapasów. Niektóre miejscowości mają swoje szpitale, inne pozwalają na w miarę sprawne (do 60 minut) dotarcie do większej miejscowości z placówką zdrowia.

Oczywiście taką listę można byłoby jeszcze spokojnie powiększyć o co najmniej kilka lub kilkanaście konkretnych lokalizacji. Ale podane przeze mnie wydają się całkiem ciekawymi propozycjami.

A jeśli chcemy jednak pozostać przy dużych miastach? To poza wymienioną piętnastką kierowałbym się do ośrodków w zachodniej Polsce, jak np. Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski czy Szczecin. Trzeba jednak pamiętać, że one będą znacznie bardziej narażone na ataki z powietrza, niż małe miejscowości.



