W skrócie OpenAI rozwija własny smartfon, który ma być wyposażony w funkcje bazujące na sztucznej inteligencji i specjalnie przygotowany chip od MediaTek.

Analityk Ming Chi Kuo informuje, że obecnie trwają zabezpieczenia dostaw i masowa produkcja urządzenia może ruszyć wcześnie w przyszłym roku, o ile nie pojawią się opóźnienia.

OpenAI w latach 2027-2028 mogłoby dostarczyć na rynek nawet około 30 mln smartfonów.

OpenAI przez ostatnie lata wyrosło na kolejnego big techa. Firmę Sama Altmana kojarzymy z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, w tym przede wszystkim popularnego narzędzia ChatGPT. Wygląda jednak na to, że wkrótce zobaczymy pierwsze urządzenie z rozpoznawalnym logo i ma to być smartfon.

OpenAI szukuje smartfona z ChatGPT

Informacje na temat planów OpenAI uzyskał analityk Ming Chi Kuo, którego przede wszystkim kojarzymy z rzetelnych informacji z obozu Apple. Twórcy ChatGPT pracują nad własnym telefonem i rąbka tajemnicy udało się zaczerpnąć u źródeł powiązanych z łańcuchami dostaw.

Kuo uważa, że OpenAI jest na etapie zabezpieczania dostaw różnych komponentów, które zostaną wykorzystane przy produkcji telefonu firmy. Jeśli wszystko uda się dopiąć na czas, to masowa produkcja urządzenia mogłaby ruszyć już wcześnie w przyszłym roku. Konkretnych terminów na razie nie ma.

Smartfon OpenAI ma otrzymać specjalną wersję procesora Dimensity 9600. Jest to jeszcze niezapowiedziany chip MediaTeka dla flagowców z Androidem. Jego premiera powinna odbyć się w drugiej połowie 2026 r. Telefon z ChatGPT otrzyma wyspecjalizowaną edycję układu. Czym ma się wyróżniać?

Kuo dodaje, że Dimensity 9600 otrzyma wyspecjalizowany procesor sygnału obrazu (ISP) z lepszą obsługą HDR. Ma to ułatwić rozpoznawanie obrazów w czasie rzeczywistym. Następnie będą one mogły być lepiej wykorzystywane przez sztuczną inteligencję. Poza tym mogą pojawić się dwa NPU, co przyspieszy przetwarzanie zadań opartych na AI.

Czy telefon OpenAI z ChatGPT odniesie sukces?

Odpowiedź na to pytanie poznamy z czasem, ale Kuo przewiduje całkiem niezły start. Analityk twierdzi, że OpenAI w latach 2027-2028 mogłoby dostarczyć na rynek nawet około 30 mln smartfonów, a więc całkiem sporo. Do liderów rynku jest daleko, ale z drugiej strony to liczba, o której wielu producentów może tylko pomarzyć.

Trudno powiedzieć, czym będzie wyróżniać się smartfon z ChatGPT. Samo popularne narzędzie AI to za mało, aby zawojować rynek. Musi mieć "to coś" co sprawi, że po urządzenie sięgną miliony potencjalnych klientów.

