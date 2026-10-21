Widać na nim, jak zwierzę "ostrzega" ukraińskich operatorów dronów przed zbliżającym się pojazdem Rosjan i pozwala na czas uruchomić bezzałogowiec.

Zwierzęta na wojnie

Psy od dawna służą do wykrywania min, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych substancji, a wykorzystuje się je również do patrolowania terenu i ostrzegania o obecności obcych osób.

Gołębie odgrywały istotną rolę w łączności wojskowej, szczególnie podczas I i II wojny światowej - przenosiły wiadomości, gdy inne sposoby komunikacji zawodziły lub były niedostępne.

Delfiny i uchatki kalifornijskie są szkolone przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych m.in. do wykrywania podwodnych min, poszukiwania obiektów i ochrony baz morskich.

Konie, wielbłądy i słonie przez stulecia pomagały zaś transportować żołnierzy, broń i zaopatrzenie. W trudnym terenie, gdzie pojazdy mechaniczne miały ograniczone możliwości, zwierzęta juczne pozostawały ważnym elementem logistyki wojskowej.

I choć współczesne pole walki coraz bardziej zdominowane jest przez drony, zdalne systemy obserwacji i roboty, zwierzęta ze swoimi naturalnymi zmysłami i zdolnościami, których nie da się łatwo zastąpić urządzeniami, nadal odgrywają ważną rolę (nawet jeśli "tylko" poprawiają morale).

Wystarczy tu wspomnieć o kocie imieniem Stepan, którego konto na Instagramie śledzą tłumy, co pozwoliło zebrać tysiące dolarów na pomoc dla zwierząt z Ukrainy. Ukraińcy mają też słynnego Patrona, czyli psa rasy Jack Russell terrier pracującego dla Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, który zdobył międzynarodową sławę dzięki wykrywaniu min lądowych.

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Kolejny kot-bohater

Teraz z ukraińskiego frontu napłynęła zaś historia kota, który mógł nieświadomie odegrać rolę zwiadowcy, ostrzegając przed zbliżającymi się rosyjskimi żołnierzami. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć nagranie pokazujące misję ukraińskiego drona FPV, który czekał w ukryciu przy polnej drodze, gotowy do ataku na przejeżdżające cele.

W pewnym momencie w pobliżu pojawił się kot, który zaczął ostrożnie przyglądać się nieruchomej maszynie. Nagle jednak zwierzę wyraźnie się zaniepokoiło, gwałtownie odwróciło i uciekło poza kadr.

Zaledwie kilka sekund później na drodze pojawił się quad przewożący dwóch rosyjskich żołnierzy. Gdy pojazd minął miejsce, w którym czekał bezzałogowiec, ukraiński operator uruchomił maszynę i ruszył w pościg za Rosjanami.

Na nagraniu widać, jak dogania pojazd jadący polną drogą i atakuje Rosjan. Obraz z kamery standardowo urywa się podczas końcowego podejścia do celu, co potwierdza celność ataku (choć nie pozwala ocenić skutków).

I choć zachowanie kota zwróciło uwagę operatorów dronów, nie należy się tu oczywiście doszukiwać "celowego" działania zwierzęcia, które instynktownie zareagowało na hałas ucieczką. Nie da się jednak ukryć, że to symboliczna "zemsta" za bestialskie praktyki Rosjan wobec zwierząt w Ukrainie. Pisaliśmy choćby o minowaniu psów i kotów, które skomleniem miały wabić ukraińskich żołnierzy i cywilów w śmiertelne pułapki.



