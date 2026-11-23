Spis treści: Pułapka tanich wielkich ekranów. Jakich telewizorów lepiej nie kupować na Black Friday? Parametry telewizora, które muszą się zgadzać nawet na wyprzedaży Black Friday Najlepsze telewizory na Black Friday 2026. Na te modele polują łowcy okazji

Pułapka tanich wielkich ekranów. Jakich telewizorów lepiej nie kupować na Black Friday?

Poszukując najlepszych okazji na Black Friday, wiele sklepów przygotowuje promocje na duże telewizory. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach jest to tak zwana "pułapka tanich wielkich ekranów". Obniżki cen uwzględniają urządzenia, które może i mają gigantyczne przekątne, jednak ich parametry pozostawiają wiele do życzenia.

W trakcie Black Friday dobrze jest się dwa razy zastanowić nad kupnem najtańszych telewizorów, których przekątna przekracza 75 cali. Urządzenia te mogą być przede wszystkim wyposażone w słabsze procesory obrazu. Takie układy są niezwykle ważne z punktu widzenia skalowania słabszego sygnału.

Słabszy procesor sprawia, że na dużej przekątnej telewizora bardzo często uwidaczniają się szumy oraz niedoskonałości. Ponadto, wyposażenie tańszych urządzeń w małą ilość RAM może sprawić, że użytkowanie Smart TV okaże się prawdziwym utrapieniem. Nie bez znaczenia jest także maksymalna jasność szczytowa czy rodzaj ekranu.

Parametry telewizora, które muszą się zgadzać nawet na wyprzedaży Black Friday

Poszukując dużego telewizora na wyprzedaży, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów. Podczas Black Friday, muszą zgadzać się między innymi:

natywne odświeżanie obrazu - jeśli zależy nam na komfortowym oglądaniu sportu lub grze na konsoli, dobrze jest szukać modeli oferujących 120 Hz (ewentualnie 144 Hz);

maksymalna jasność szczytowa - optymalnie powinna wynosić około 700-1000 nitów, co zniweluje ewentualne odbicia światła oraz zapewni pożądaną skalę detali HDR;

rodzaj ekranu - przy sprzętach o większej przekątnej, najlepiej postawić na telewizory wyposażone w wielostrefowe wygaszanie (Mini LED) lub matrycę OLED;

procesor - do odpowiedniego skalowania obrazu oraz płynnego użytkowania niezbędny okazuje się wydajny procesor - warto sprawdzić recenzje ocen upscalingu;

pamięć RAM - standardowo do płynnego działania powinny wystarczyć 2,5-3 GB, choć należy pamiętać, że wiele zależy od systemu wykorzystywanego w telewizorze, co więcej - producenci nie zawsze ujawniają ten parametr w opisie produktu, wobec czego tutaj również warto zapoznać się z recenzjami i zwrócić uwagę na oceny między innymi responsywności menu.

Najlepsze telewizory na Black Friday 2026. Na te modele polują łowcy okazji

Poszukując dużego telewizora na Black Friday, warto pamiętać o kilku modelach, które w przypadku wyprzedaży mogą okazać się prawdziwą okazją.

Mowa tutaj między innymi o 75-calowym TCL C7L, którego ekran z podświetleniem SQD-Mini LED o natywnej częstotliwości matrycy wynoszącej 144 Hz zapewni bardzo dobre wrażenia z użytkowania. Obecnie model ten kosztuje około 7 tys. zł.

Z kolei LG B6 to nieco większy, 77-calowy telewizor, wyposażony w OLED i odświeżanie do 120 Hz. Sprzęt zapewnia wysoki kontrast oraz głęboką czerń. Obecnie jego cena to około 7,5 tys. zł.

Inną wartą uwagi propozycją jest 75-calowy Sony BRAVIA 9 II z odświeżaniem do 120 Hz i podświetleniem RGB Mini LED. Telewizor powinien spełnić oczekiwania osób mających zamiar stworzyć kino domowe w klasie premium. Obecnie jego cena to około 17 tys. zł, jednak istnieje szansa, że w Black Friday obniżki obejmą również ten model.



