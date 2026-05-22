W skrócie Łazik Pegasus od Lunar Outpost to pojazd przeznaczony dla astronautów z myślą o eksploracji Księżyca.

Firma Lunar Outpost zakłada, że łazik Pegasus mógłby polecieć na Księżyc z astronautami w ramach misji Artemis 4, jednak decyzja NASA w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Lunar Outpost planuje budowę większej liczby maszyn do różnych zadań na Księżycu, obejmujących infrastrukturę i stałą obecność człowieka.

Księżyc w przyszłości będzie eksplorowany i zakłada się nawet budowę specjalnych stacji na powierzchni Srebrnego Globu. Astronauci będą jednak potrzebowali odpowiedniego wyposażenia i nie dziwi, że do boju stają kolejne firmy. Jedną z nich jest Lunar Outpost z Kolorado, które opracowało pojazd księżycowy Pegasus.

Załogowy łazik Pegasus może polecieć na Księżyc już w 2028 roku

Pegasus to łazik księżycowy i jest pojazdem zaprojektowanym dla astronautów. Firma wierzy, że jej maszyna może polecieć na Srebrny Glob wraz z astronautami już w 2028 r., kiedy to NASA planuje misję Artemis 4. Pierwszą od ponad 50 lat, która umożliwi lądowanie ludzi na powierzchni, choć planowany harmonogram przedsięwzięcia może się jeszcze zmienić.

Łazik księżycowy Lunar Outpost widoczny jest na poniższej grafice w środku. Na pierwszy rzut oka wygląda znacznie oszczędniej w porównaniu do Eagle wielkości SUV-a (po prawej). Firma uzyskała w tym miesiącu wsparcie finansowe na ten projekt w wysokości 30 mln dolarów i jest jedną z kilku, która podjęła się zadania na zlecenie NASA.

Łazik Pegasus (w środku) firmy Lunar Outpost obok Eagle (po prawej). Lunar Outpost materiały prasowe

Lunar Outpost wierzy, że pozwoli to na przyspieszenie prac nad pojazdem Pegasus i zakłada, że mógłby on być gotowy do końca 2027 r. Co jednak wcale nie oznacza, że poleci na Księżyc rok później. NASA jeszcze nie podjęła decyzji związanych z samym lądownikiem i trudno powiedzieć, czy w ramach pierwszej misji powrotnej na powierzchnię rzeczywiście będzie chciała wysłać załogowego łazika.

Lunar Outpost wiąże z Księżycem ambitne plany

Firma z Kolorado jest ambitna i ma znacznie większe plany związane z Księżycem, a łazik Pegasus jest tylko wstępem do realizacji tych celów. Lunar Outpost zakłada zbudowanie znacznie większej liczby maszyn, które na Srebrnym Globie będą miały różne zastosowania.

Mamy łaziki, które będą zajmować się budową autonomicznej infrastruktury, ulepszaniem powierzchni Księżyca, pomogą w budowie platform startowych i lądowisk, magazynów energii i habitatów. Lunar Outpost został zbudowany, aby pomóc w budowie, utrzymaniu i obsłudze wszystkiego, czego ludzie będą potrzebować do stałej obecności człowieka

Lunar Outpost próbowało już szczęścia w misji na Księżyc zorganizowanej przez sektor prywatny w ramach inicjatywy MMAP. Był to niewielki łazik, który to jednak nie zjechał na powierzchnię, bo dostarczający go lądownik Athena firmy Intuitive Machines przewrócił się na bok.





