Tysiące kilometrów nowych linii kolejowych w Polsce. CPK prezentuje ZSK

CPK to nie tylko nowe lotnisko Port Polska. W planach jest również budowa nowej linii kolejowej Y, która połączy cztery z pięciu największych miast i umożliwi pociągom jazdę z prędkością ponad 300 km/h. Dziś zaprezentowano szerszy plan dla rozwoju polskiej kolei w ramach ZSK.

ZSK to 4700 km nowych linii kolejowych w Polsce

Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK) to większy plan związany z rozwojem kolei w Polsce, nad którym prace trwały od jakiegoś czasu. Dziś CPK zaprezentowało efekty przygotowań, w których udział brało wielu różnych specjalistów.

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W ramach ZSK w Polsce ma powstać 4700 km nowych linii kolejowych i jest to plan dla rozbudowy sieci po 2035 r. (w perspektywie do 2050 r.). CPK zakłada, że ponad połowa tych szlaków (o łącznej długości 2700 km) zostanie przystosowana pod kątem pociągów KDP, a więc umożliwi jazdę z prędkością co najmniej 250 km/h lub większą.

Nigdy wcześniej nie zaprezentowano tak dogłębnego i przemyślanego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce. Zamiast 10 "szprych" mamy 19 magistrali, które lepiej odpowiadają na potrzeby Polski

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma taki plan i od ponad 30 lat go realizuje i powoli zbliża się do końca. Kolej nie miała czegoś takiego - teraz to zmieniamy, bowiem kończymy budowę dróg szybkiego ruchu i przychodzi czas na inwestycje w kolej. To jest czas na kolej" - dodał Maciej Lasek.

Nowe linie kolejowe w Polsce wybuduje CPK

Plan Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada również modernizację 5600 km istniejących odcinków w Polsce. To zadanie, którym zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialne za infrastrukturę kolejową w Polsce. Natomiast budowa nowych linii zostanie powierzona CPK, ale ich utrzymaniem zajmie się PKP PLK.

Lista nowych tras jest długa. Na pewno warto tutaj wspomnieć o nowym ciągu z Poznania do Szczecina, który pozwoli skrócić przejazd o ponad pół godziny, budowie CMK Północ z Warszawy do Trójmiasta przez Toruń, nowy szlak Rzeszów - Lublin czy sporo zmian w województwie świętokrzyskim.

Łączny plan ZSK zakłada 19 magistrali łączących różne regiony Polski. Dostęp do kolei ma uzyskać 27 małych i średnich miast.





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