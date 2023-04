— Żeby było jasne, 38 tysięcy kobiet na froncie, czy to jest dużo czy mało, jest to ok. 15 procent od tej liczby wojskowych, która jest przewidziana przez ustawę. Według ustawy (liczebność armii) to 215 tysięcy — powiedziała Hanna Malar, wiceminister MON Ukrainy.

— Liczba ta nie uwzględnia dodatkowych setek tysięcy zmobilizowanych — dodała Malar. Wiceminister MON Ukrainy zwróciła uwagę, że w przypadku kobiet, to 15 procent to jeden z najwyższych wskaźników w porównaniu z krajami członkowskimi NATO.