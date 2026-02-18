Shein to popularna platforma zakupowa z tanią odzieżą, której pewnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Gigant już od jakiegoś czasu budzi obawy urzędników Unii Europejskiej związane z naruszaniem obowiązujących przepisów. Teraz Komisja Europejska (KE) poinformowało o wszczęciu oficjalnego śledztwa skierowanego wobec firmy.

Komisja Europejska wszczęła śledztwo wobec Shein

Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu śledztwa wobec Shein we wtorek i zwraca uwagę, że odbyło się to na podstawie ustawy o usługach cyfrowych (DSA), czyli zbioru przepisów UE regulujących usługi online.

Firma z siedzibą w Singapurze była w ostatnich latach poddawana różnym kontrolom w wielu obszarach. Przyglądano się m.in. praktykom pracowniczym, pozyskiwaniu materiałów czy przetwarzania danych i naruszaniu praw własności intelektualnych.

Komisarze KE zbierają materiały dowodowe i mają uprawnienia nadane z ramienia Unii Europejskiej w związku z możliwością nakładania kar i grzywien. Jest niemal pewnym, że jeśli Shein będzie chciał kontynuować działania na terenie państw członkowskich, to konieczne będą zmiany. Co budzi obawy?

Według KE aplikacja Shein jest uzależniająca

Komisja Europejska w oświadczeniu zwraca uwagę na samą aplikację platformy, która jest "uzależniająca". Urzędnicy chcą sprawdzić, jak platforma angażuje klientów, w tym za pomocą systemu punktów i nagród. Problemem jest także system rekomendacji oparty na algorytmach. KE żąda od Sheina ujawnienia, w jaki sposób proponowane są nowe produkty.

"Uzależniający design" różnych aplikacji jest obecnie na celowniku KE. Podobne działania skierowano wcześniej wobec platform TikTok i Temu. Działanie algorytmów też budzi obawy i postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w związku z X (dawniej Twitter) Elona Muska.

Shein może sprzedawać nielegalne produkty

Kolejne wątpliwości Komisji Europejskiej budzą same towary oferowane za pośrednictwem platformy. Urzędnicy są zaniepokojeni sprzedażą nielegalnych produktów w Sheinie, w tym materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Shein zabrał głos w sprawie zarzutów i twierdzi, że już wcześniej podjął stosowane działania, których celem jest zapewnienie lepszej zgodności z obowiązującymi w UE przepisami.

W następstwie zidentyfikowanych w ubiegłym roku kwestii, oprócz udoskonalenia narzędzi wykrywania, przyspieszyliśmy również wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń dotyczących produktów z ograniczeniem wiekowym

Postępowanie znajduje się na etapie zbierania dowodów i o dalszych krokach Komisja Europejska ma poinformować z czasem.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press