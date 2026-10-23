Ukraina chce zbudować własną konstelację satelitów. Z ICEYE i Nokią

W skrócie Ukraina planuje budowę własnej konstelacji satelitów, aby uniezależnić się od rozwiązań dostarczanych przez firmę SpaceX należącą do Elona Muska.

Ministerstwo obrony Ukrainy podpisało list intencyjny z fińskimi firmami Nokia oraz ICEYE w celu zbadania możliwości stworzenia niezależnego systemu łączności.

Współpraca z fińskimi partnerami ma zapewnić bezpieczny system komunikacji satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej, oferujący wysoką przepustowość i niskie opóźnienia.

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Ukraina zmaga się z agresją ze strony Rosji od ponad czterech lat. Kraj w dużym stopniu polega na łączności satelitarnej Starlink oraz jego wojskowej wersji, czyli Starshield. W ostatnim czasie doszło do zakłóceń w dostępie do systemu. Dlatego kraj stara się o uzyskanie suwerenności w tym zakresie.

Ukraina chce zbudować konstelację satelitów z ICEYE i Nokią

22 października Ministerstwo Obrony Ukrainy podpisało list intencyjny z fińskimi firmami Nokia oraz ICEYE. Celem porozumienia jest zbadanie możliwości do uzyskania niezależności kraju w sektorze kosmicznym. W szczególności dotyczy to łączności satelitarnej.

Porozumienie zostało ogłoszono w trakcie wizyty premiera Finlandii na Ukrainie. Natomiast wcześniej w tym miesiącu firmy Nokia oraz ICEYE nawiązały współpracę, której celem jest stworzenie systemu łączności satelitarnej rozmieszczonej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Ma to być system dostępny dla rządów i zapewniający dużą przepustowość oraz niskie opóźnienia. Ponadto ma bazować na zaufanych rozwiązaniach europejskich.

Ukraina potrzebuje bezpiecznych i suwerennych systemów łączności satelitarnej o wysokiej przepustowości, nad którymi sama sprawuje kontrolę

"Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy szybko realizować misje satelitarne na potrzeby państw, i to doświadczenie chcemy wykorzystać, aby pomóc w budowie takich zdolności. ICEYE z dumą wspiera Ukrainę od 2022 r. Dziś jesteśmy równie zdecydowani, by to wsparcie kontynuować" - dodaje Rafał Modrzewski.

Ukraina miała problemy z dostępem do satelitów Starshield

Ukraina w ostatnim czasie borykała się z dostępem do Starlinka oraz jego wojskowej wersji, czyli Starshield. Decyzję o ograniczeniach miał rzekomo podjąć sam Elon Musk. Donald Trump przekazał ostatnio, że SpaceX miało znieść ograniczenia.

Przy okazji prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że nie zamierza tego komentować. Sam system zaczął lepiej działać na Ukrainie już w czwartek. Choć warto mieć na uwadze, że według części ukraińskich urzędników wszystkie ograniczenia nie zniknęły.