Ukraina dostanie lepsze F-16? Lockheed Martin szykuje specjalną wersję

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Lockheed Martin rozważa opracowanie specjalnej wersji myśliwca F-16 dostosowanej do potrzeb ukraińskich sił powietrznych. Samolot miałby otrzymać radar AESA, większy zasięg i możliwość przenoszenia szerszej gamy europejskiego uzbrojenia. Na razie nie rozpoczęto jeszcze formalnych negocjacji w sprawie takiego wariantu, a ewentualny program wymagałby też zgody władz Stanów Zjednoczonych.

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samolot f-16 sił powietrznych ukrainy z podwieszonym uzbrojeniem i zbiornikiem paliwa na tle nieba
Ukraiński myśliwiec F-16 z bronią APKWS II, która zaskoczyła RosjęUSAF/Senior Airman Natalie Jonesmateriały prasowe

O planach amerykańskiego koncernu poinformował portal Defence Blog, powołując się na źródła w firmie. Koncepcja pojawia się w czasie intensywnych rozmów między Lockheed Martin a ukraińskimi władzami, które chcą nie tylko utrzymać dostawy uzbrojenia, ale również zwiększyć możliwości serwisowania samolotów i zapewnić im dłuższą gotowość do działań bojowych.

Lepszy radar widzi więcej

Jednym z rozważanych rozwiązań jest wyposażenie F-16 w nowocześniejszy radar z aktywnym elektronicznym skanowaniem wiązki, czyli AESA. Taki system mógłby ułatwić wykrywanie i śledzenie niewielkich obiektów lecących na małej wysokości, w tym dronów bojowych i pocisków manewrujących. W połączeniu ze zwiększonym zasięgiem wykrywania dawałby pilotom więcej czasu na reakcję na nadlatujące zagrożenia.

Rozważana modernizacja miałaby również objąć integrację europejskiego uzbrojenia, w tym bomb kierowanych i pocisków manewrujących. Pozwoliłoby to rozszerzyć zestaw środków bojowych dostępnych dla ukraińskich F-16 i lepiej dostosować ich możliwości do potrzeb tamtejszego lotnictwa.

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, ile kosztowałoby opracowanie nowego wariantu, ile samolotów mogłoby zostać nim objętych ani jakie uzbrojenie zostałoby zintegrowane w pierwszej kolejności.

Dlaczego Ukraina potrzebuje nowego wariantu F-16?

Ukraina otrzymała pierwsze F-16 w 2024 roku. Przekazane przez europejskich sojuszników maszyny to starsze płatowce, które przeszły modernizację w ramach programu Mid-Life Update (MLU). Wykorzystują one radary z mechanicznym skanowaniem wiązki, podczas gdy nowsze F-16 Block 70 są wyposażone w radary AESA.

Nowocześniejsze radary mogą śledzić więcej celów jednocześnie i skuteczniej wykrywać niewielkie obiekty na tle ziemi. Ma to znaczenie podczas rosyjskich ataków z użyciem dronów i pocisków manewrujących, które często lecą na małej wysokości. Większy zasięg samolotu mógłby dodatkowo zwiększyć elastyczność jego wykorzystania operacyjnego.

Według wcześniejszych doniesień Defence Blog F-16 wykonują około 80 proc. lotów bojowych ukraińskich sił powietrznych. Jednemu z ukraińskich skrzydeł tych maszyn przypisuje się zestrzelenie ponad 1000 rosyjskich dronów typu Shahed i pocisków manewrujących. Dane te pokazują, jak istotne jest dla Ukrainy utrzymanie floty w gotowości i zwiększanie jej możliwości.

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Ukraina chce naprawiać F-16 na własnym terytorium

Rozwój możliwości samolotów to tylko jeden z elementów współpracy Kijowa z amerykańskim koncernem. Równie ważne jest zapewnienie sprawnego serwisowania maszyn, które wykonują regularne misje bojowe. Intensywna eksploatacja przyspiesza zużycie silników i konstrukcji, a długotrwałe naprawy ograniczają liczbę samolotów dostępnych do działań.

Ukraina chce więc rozszerzyć zakres obsługi technicznej F-16 na większą liczbę lokalizacji w kraju, a także zwiększyć udział własnego przemysłu w utrzymaniu floty. Rozproszenie zaplecza serwisowego mogłoby skrócić czas wyłączenia maszyn z eksploatacji i ograniczyć ryzyko związane z koncentracją samolotów oraz infrastruktury w kilku bazach narażonych na rosyjskie ataki.

Kwestia ta była jednym z tematów spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przedstawicielami Lockheed Martin w Kijowie. Ukraiński przywódca podziękował firmie za wsparcie programu F-16 i szkolenie pilotów, podkreślając znaczenie tych maszyn w zwalczaniu rosyjskich dronów.

Szczególnie przed trudną zimą, podczas zmasowanych ataków z użyciem Shahedów, F-16 je niszczą. Mamy bardzo dobry wskaźnik zestrzeleń tych dronów. Jesteśmy dumni, że dysponujemy takimi możliwościami. Liczymy na kontynuację programu
mówił prezydent Zełenski na spotkaniu.


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